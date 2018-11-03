Đàn bà khôn: 4 việc không dừng, 3 thứ không thiếu và 2 người không đợi

Hơn nữa, đàn bà càng cố gắng sẽ càng có giá trị và thần thái riêng. Ngược lại, đàn bà khôn g nỗ lực thì tháng ngày trôi qua chỉ là mình già đi, không tiền, không tri thức, càng không giá trị.

Đàn bà mỗi ngày đều phải cố gắng, để không phải nhún nhường trước ai, cũng không phải nhìn mặt ai mà sống. Có thể mua được thứ mình muốn, đến được nơi mình mơ, trở thành chính mình hoàn hảo nhất. Và ít nhất mơ mộng thời thiếu nữ rồi sẽ không là vô nghĩa, khi đến cùng mình đã cố gắng không ngừng.

Đàn ông mê cái đẹp thì đàn bà lại càng phải cần say mê chính mình xinh đẹp. Đàn bà làm đẹp không phải chỉ để giữ đàn ông. Đàn bà làm đẹp còn là để ngắm chính mình, tự hạnh phúc với bản thân.

Đàn bà biết kiếm tiền luôn là đàn bà khôn ngoan và có sức mạnh nhất. Tiền không mua được mọi thứ, nhưng có tiền mình sẽ có được vài thứ mình muốn. Tiền không là tất cả, nhưng có tiền mình sẽ giải quyết được phần lớn vấn đề. Tiền còn là thứ tạo cho đàn bà cảm giác an toàn. Đàn bà càng thông minh càng xem tiền là vật bất ly thân, tự mình kiếm, tự mình phù phiếm

Đàn bà làm đẹp còn là để ngắm chính mình, tự hạnh phúc với bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Cái đẹp ở đời luôn được ưu ái, và đàn bà biết làm đẹp vốn sẽ có cuộc sống dễ dàng hơn. Huống hồ, đã là đàn bà thì phải đẹp, không đẹp chính là có lỗi với mình. Nếu cứ nghĩ mình không thể đẹp thì đến bao giờ mới có thể xinh đẹp? Vốn dĩ chỉ cần tự tin và cố gắng, không phụ nữ nào lại không đẹp được.

Vì vậy, đừng tiếc thời gian, công sức để chăm chút cho bản thân. Tuổi trẻ không đợi đàn bà, ít ra hãy là mình xinh đẹp nhất vào thời khắc rực rỡ nhất trong đời.

Tuổi trẻ không đợi đàn bà, ít ra hãy là mình xinh đẹp nhất vào thời khắc rực rỡ nhất trong đời - Ảnh minh họa: Internet

Báo hiếu

Cha mẹ luôn là người đứng về phía ta, dù thế giới có quay lưng lại. Cha mẹ sẽ luôn là người đỡ ta sau mỗi cú ngã, nắm lấy tay ta khi một gã đàn ông nào đó bỏ rơi ta. Cha mẹ chính là ngôi nhà yên ả nhất đời này.

Sinh ra là phụ nữ, chính là nợ cha mẹ nửa đời sau không thể ở bên.Vì vậy, đừng bỏ quên họ khi họ còn thời gian, khi ta vẫn còn có thể bên họ.

3 thứ không thiếu

Tiền

Đàn bà ở đời đừng để mình thiếu tiền. Nếu có ít, nhất định phải cố gắng có nhiều hơn. Nếu đã có nhiều, phải giữ lại phòng thân. Đàn bà vốn đã yếu đuối, mà chuyện ở đời thì không lường hết được. Thế thì đừng để mình lâm vào cảnh thiếu tiền, đừng để mình đánh đổi bất cứ điều gì để có tiền. Có tiền, đàn bà mới có thể bảo vệ chính mình.

Ý chí

Sống ở đời, nhất định phải có ý chí. Có thể nhờ vả, nhưng nhất định từ mình phải cố gắng đến cùng. Nếu đã muốn điều gì, phải nỗ lực có bằng được. Nếu đã mong chờ kết quả, phải bền bỉ đến cùng. Thứ ý chí sắt thép sẽ khiến đàn bà trở nên kiên cường. Mà đàn bà đã dẻo dai từ trong tâm tưởng thì cả đời cũng không dễ bị ai tổn thương hay xem thường.

Sống ở đời, nhất định phải có ý chí - Ảnh minh họa: Internet

Khí chất

Đàn bà có thể không xinh đẹp, nhưng nhất định phải có khí chất. Khí chất trong từng ánh mắt, nụ cười, cách đối nhân xử thế. Lúc cần cười nhất định phải như hoa, khi im lặng cũng đủ tao nhã điềm đạm, khi cần mạnh mẽ cũng phải bền bĩ dữ dội. Đàn bà không có khí chất chính là không có cá tính riêng biệt.

2 người không đợi

Người bỏ mình đi

Người bỏ mình đi, vốn không cần mình đợi. Nếu họ muốn ở lại, chắc chắn sẽ có cách ở lại. Nếu họ đã muốn đi, thì trăm phương ngàn kế cũng không giữ được. Cốt là vì họ chỉ đến để rời đi, thế thì mình cũng không cần đợi để thêm thất vọng.

Người phản bội mình

Kẻ phản bội mình ít nhiều đã không còn trân trọng mình. Nếu đã thế, đừng đợi họ thay đổi, đừng chờ họ quay về. Nếu muốn được tha thứ, họ sẽ không để mình chờ. Cũng đừng nghĩ chỉ cần tha thứ họ sẽ về lại. Đợi chờ kẻ phản bội mình chính là vô ích nhất.