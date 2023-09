Nhưng đó không phải và cũng không nên là lý do để bạn bỏ con cái mà theo chân chồng đến hết khách sạn này đến phòng trọ khác, để hết lần này đến lần khác tin lời chồng hứa hẹn, để khóc lóc trước mặt chồng và cả nhân tình, để yếu ớt không dám buông tay, để tha thứ đến ủy lụy…

Vốn dĩ đâu cần để người đâm mình thấy vết thương sâu thế nào

Xin bạn đừng ngu ngốc tin rằng người đàn ông đã phản bội mình có thể hiểu hết những giọt nước mắt hay tổn thương bạn phải chịu. Họ vốn không cần và cũng không muốn biết những nỗi đau đó. Vì chính họ là người gây ra, vì họ không xót, không hề thấy đau lòng. Nếu họ sợ bạn đau, họ đã không làm điều tội lỗi.

Vốn dĩ đâu cần để người đâm mình thấy vết thương sâu thế nào đâu, phải không?

Bạn muốn khóc, muốn hận bao ngày, bao tháng đều được. Nhưng đừng để ai thấy bạn là kẻ ngu ngốc vì tổn thương. Bạn để trái tim đau vì người khác đủ rồi, đừng đánh mất cả lý trí và minh mẩn. Đau lòng rồi thì phải tỉnh hơn, vì đến giờ phút này nếu bạn không đủ mạnh mẽ và khôn ngoan, bạn vốn không thể bảo vệ mình và con. Đàn bà có chồng ngoại tình, mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất. Khóc đủ rồi thì nhất định phải mạnh mẽ hơn.

Khóc đủ rồi thì nhất định phải mạnh mẽ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Một người bị tổn thương luôn phải biết cách bảo vệ chính mình

Bị phản bội, đau lắm, và bạn càng đau thì càng phải biết cách bảo vệ mình. Có nghĩa là bạn nhất định đừng để người ta tổn thương bạn lần nữa, cũng đừng tự mình thương tổn chính mình. Đàn bà phải biết sợ đau, phải thương lấy chính mình. Tha thứ cũng chỉ nên một lần duy nhất. Cũng đừng nghĩ đến chuyện đánh ghen hay làm lớn chuyện. Đàn bà đánh ghen chỉ chứng minh một điều, bạn chỉ đang dùng bạo lực để che giấu sự bất lực. Thế thì có đáng không khi cuối cùng bạn là người tổn thương nhất.

Một người bị tổn thương luôn phải biết cách bảo vệ chính mình. Bạn không cần phải nghĩ xem phải trả thù ai, phải làm ai đau như bạn đâu. Vì thật ra, dù màn trả thù của bạn có nặng nề cỡ nào, cũng chưa chắc người đau lòng nhất không phải là bạn. Điều bạn nên làm là xem mình phải làm gì để bớt đau hơn, không tổn thương lần nữa, để bắt đầu lại cuộc sống khác tốt đẹp hơn, để đón cơ hội hạnh phúc dễ dàng hơn.

Điều bạn nên làm là xem mình phải làm gì để bớt đau hơn, không tổn thương lần nữa, để bắt đầu lại cuộc sống khác tốt đẹp hơn, để đón cơ hội hạnh phúc dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đừng cố chấp vá trái tim một kẻ đã phản bội hết thuốc chữa

Trái tim kẻ bội phản vốn là nơi đàn bà đừng cố chạm vào. Vì càng tìm càng muốn biết sẽ càng đau, càng dốc sức chấp vá sẽ càng thương tổn không ít. Nếu còn có thể cứu vãn, vốn dĩ bạn không cần phải dốc bản lĩnh nhìn cho bằng được trái tim ấy còn bao phần dành cho bạn. Người muốn đi, bạn dùng cả đời thứ tha cũng vô ích. Người đã cạn tình cạn nghĩa, bạn dốc bao lòng dạ cũng bằng không.

Đàn bà có chồng ngoại tình, đừng cố chấp với quá khứ. Học chấp nhận và buông tay không dễ, nhưng nhất định phải học, từng ngày học cho bằng được. Vì nếu bạn không buông tay, sau cùng người mất mát nhiều nhất là bạn.

Bạn không đứng cạnh nhân tình, bạn phải đứng trên cô ta

Đừng cố đứng cạnh nhân tình, đôi co, so sánh làm gì. Vị trí của bạn không phải là ở đó, bạn là vợ, bạn phải đứng trên cô ta. Bạn là người phụ nữ hết lòng hết dạ vì gia đình, sao lại đòi đứng cạnh kẻ cướp chồng thiếu đạo đức? Bạn là vợ danh chính ngôn thuận, được hỏi cưới đàng hoàng, làm gì phải đôi co với kẻ chỉ yêu đương vụng trộm lén lút? Không, không nên và cũng không cần phải thế.

Vị trí của bạn không phải là ở đó, bạn là vợ, bạn phải đứng trên cô ta - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nhất định phải biết rõ vị trí của mình ở đâu, cho dù chồng bạn có nói yêu đương ai mà phản bội bạn. Vì nếu bạn không biết rõ vị trí làm vợ làm mẹ của mình, bạn sẽ mất nhiều thứ vào tay nhân tình. Là tiền, là con, là cả danh dự.

Hơn hết, bạn phải biết rõ giá trị của mình hơn hẳn nhân tình, nhất định đừng khiến mình phải đáng thương hay thấp kém trong mắt cô ta. Vì đến cùng, chồng bạn có ngoại tình, thì cũng không điều gì phủ nhận rằng bạn là vợ, giá trị của bạn tới đâu. Đừng để đau lòng khiến mình trở nên ngu ngốc mà đánh mất bản thân.