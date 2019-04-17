Để có một quyết định ly hôn, phụ nữ đã từng đày đọa mình rất nhiều. Quá khứ tươi đẹp đã qua có thể chẳng cần nói, nhưng chia tay một người mỗi đêm từng nằm cạnh bạn, từ bỏ hết những thói quen bao năm gắn bó cũng đã quá khó khăn.

Với phụ nữ, ly hôn chưa bao giờ là dễ dàng. Để có thể ly hôn đã khó, bước qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ để bắt đầu lại một mình lại càng khó. Nhưng phụ nữ có khi mạnh mẽ và can trường đến kỳ lạ. Họ có thể vượt qua cả một chặng đường dài sau ly hôn, như loài phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, vung cánh bay rực rỡ cả một vùng trời từng tăm tối. Phụ nữ sau ly hôn đều dữ dội hơn, thực tế hơn, nhưng trưởng thành và quyến rũ hơn.

Mỗi người phụ nữ khi ly hôn đều mang cùng một tâm trạng, là suy sụp. Có người quẩn quanh với nước mắt, khổ tâm và bước đi tiếp mù mờ. Ôm con khóc đó, tìm kiếm người để cậy dựa đó, cũng là vì một mình như không đứng vững trước thực tại. Có người lại tỏ ra như mình không sao, vẫn bình tĩnh vẫn ngọt ngào như thuở làm vợ người ta. Họ chọn cách giấu hết vào lòng, lao vào công việc, tất tả một mình chăm sóc con .

Ly hôn có thể là một cú sốc lớn trong cuộc đời phụ nữ. Sau những hụt hẫng đau đớn cứ ngỡ sẽ không thể vượt qua, bạn im lặng hơn, như chai lì với mọi vết thương. Bạn cần vỗ về ủi an, nhưng lại tự cho mình quyền bất cần mọi thứ. Khi chạm đến một giới hạn tổn thương nhất định, con người ta đều sẽ hóa như lặng như câm. Vì có thể bạn không còn biết phải làm gì cho đúng, lưng chừng giữa những nỗi đau và con đường phía trước, bạn chỉ muốn chọn đứng yên.

Dù là với dáng hình nào, một người phụ nữ ly hôn đều khiến người ta thấy đau lòng. Vì thiệt thòi lắm, vì nặng nề lắm, cũng nhiều đắng cay lắm.

Dù là với dáng hình nào, một người phụ nữ ly hôn đều khiến người ta thấy đau lòng - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ly hôn, suy cho cùng cũng không đáng sợ bằng việc bạn không tìm được một chốn an yên, hạnh phúc mới cho chính mình. Cuộc đời một người đàn bà cũ chưa chắc đã bão giông không yên.

Nếu bạn cứ đào sâu ở nơi đã đổ nát, sẽ chẳng thứ gì tốt đẹp dành cho bạn. Thay vì vậy, sao bạn không góp nhặt những vụn vỡ từ chính trái tim mình để sắp xếp chúng lại, từng chút một hàn gắn nguyên vẹn? Phụ nữ đẹp nhất khi họ bước ra từ những đau thương nhất, và bạn đẹp nhất khi bước ra từ một cuộc hôn nhân đã dừng lại.

Hãy nhìn xung quanh đi, vẫn còn nhiều người tốt và bạn dù là một người đàn bà cũ vẫn có giá trị của riêng mình. Ly hôn chỉ là một dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân buồn, để mở ra một cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc mới tốt đẹp hơn. Đừng gạt hết những cơ hội đang đến, chỉ vì bạn từng ly hôn. Đừng nghĩ bản thân không thể hạnh phúc khi đã lỡ một lần chọn sai con đường đến hạnh phúc. Bạn từng sai, không có nghĩa là cuộc đời sẽ bất công với bạn. Quan trọng là đừng từ bỏ, dù hạnh phúc có mỏng manh và cần nhiều kiên nhẫn đến thế nào.

Cuộc đời một người đàn bà cũ chưa chắc đã bão giông không yên - Ảnh minh họa: Internet

Có những người phụ nữ vẫn tìm được một người đàn ông khác đối đãi tử tế với họ sau những tháng năm một mình vất vả. Và cũng có những người phụ nữ hạnh phúc với niềm vui của con cái và cuộc sống quanh họ. Bạn có quyền chọn một hạnh phúc cho riêng mình và hãy tiến về trước để giành lấy nó. Cuộc sống không tước đi bất cứ điều gì mà không đền lại cho bạn một điều tốt đẹp hơn. Chỉ là, bạn phải thấy mình xứng đáng có được hạnh phúc, đàn bà ly hôn nhé!