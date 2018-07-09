Đàn bà có gia đình hãy khắc cốt ghi tâm 13 bài học ‘đắt giá’ này

Phụ nữ yêu 09/07/2018 16:29

Dưới đây là những bài học vô giá đàn bà có gia đình hãy khắc cốt ghi tâm để làm chủ hạnh phúc của mình.

1. Đừng chờ cửa chồng quá 11h khuya, bởi nếu biết nghĩ cho vợ anh ấy đã không về muộn như thế. Đàn ông vô tâm một, phụ nữ hãy đáp trả bằng sự vô tâm gấp 10 để chàng hiểu rằng một khi vợ đã bất cần thì chồng hãy cẩn thận.

Đàn bà có gia đình hãy khắc cốt ghi tâm 13 bài học ‘đắt giá’ này - Ảnh 1
Đàn bà khôn chỉ quản trái tim đàn ông, bởi nàng hiểu nhốt được thân xác nhưng không giữ được tâm hồn của chồng là vô nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn bà dại quản chồng bằng cách xem lén điện thoại, kiểm soát thời gian của đối phương. Đàn bà khôn chỉ quản trái tim đàn ông, bởi nàng hiểu nhốt được thân xác nhưng không giữ được tâm hồn của chồng là vô nghĩa.

3. Đàn ông giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Vậy nên, vợ đừng làm chồng kém sang trước mặt bạn bè, đừng khiến sĩ diện của chồng bị tổn thương.

4. Phụ nữ một khi đã là vợ đừng chỉ an phận làm vợ, hãy vừa là vợ, vừa là nhân tình và cả tri kỉ của chồng. Hãy để chồng tự hào khi nhắc đến vợ mỗi khi tụ tập bạn bè, thấu hiểu sẻ chia với chồng mọi điều trong cuộc sống, hãy đầy mê hoặc và hấp dẫn trên giường để cả đời anh ấy không thể yêu ai khác ngoài bạn.

Đàn bà có gia đình hãy khắc cốt ghi tâm 13 bài học ‘đắt giá’ này - Ảnh 2
Nếu không có những đổ vỡ, đớn đau ấy thì bạn đâu có cơ hội hạnh phúc như hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

5. Đừng cho đàn ông quá nhiều cơ hội sửa sai, đừng quá bao dung kẻo họ sẽ xem việc bạn phải thứ tha là trách nhiệm, nghĩa vụ hiển nhiên.

6. Đàn bà đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ về quá khứ của mình, cũng đừng lo sợ vì đã yêu hết mình trong những ngày tháng cũ. Bởi nếu không có những đổ vỡ, đớn đau ấy thì bạn đâu có cơ hội hạnh phúc như hôm nay.

7. Nếu sau khi lấy chồng bạn đem lòng yêu người đàn ông khác thì hãy dứt khoát với chồng rồi hẵng bắt đầu mối quan hệ ấy. Đừng ngoại tình, cũng đừng qua mặt chồng mà lên giường với đàn ông khác. Hèn lắm.

8. Nếu ngay cả lời hứa người đàn ông của bạn cũng không thực hiện được thì đừng mong điều gì lớn lao hơn ở họ.

Đàn bà có gia đình hãy khắc cốt ghi tâm 13 bài học ‘đắt giá’ này - Ảnh 3
Đàn bà có chồng hãy luôn chuẩn bị sẵn đường lui cho mình để không phải chông chênh, chao đảo khi chuyện chẳng lành xảy đến - Ảnh minh họa: Internet

9. Mọi mâu thuẫn đều có cách giải quyết của nó, vợ chồng cãi nhau là để thấu hiểu hơn chứ không phải để rời xa nhau.

10. Đàn bà lấy chồng, hôm nay anh ấy có thể là chồng của mình, mai đã có thể là chồng của đàn bà khác. Thế nên, hãy luôn chuẩn bị sẵn đường lui cho mình để không phải chông chênh, chao đảo khi chuyện chẳng lành xảy đến.

11. Đừng nghe đàn ông ngoại tình giải thích lí do vì sao họ lại làm như thế, bởi bội bạc cũng đã bội bạc rồi, đớn đau cũng đớn đau rồi. Dẫu có hỏi, có nói cũng không thể khiến bạn dịu đi những thương tổn mà còn phải nghe thêm những lời dối trá.

12. Kẻ thứ ba dù đáng trách đến mấy cũng không đáng trách bằng chồng bạn. Bởi hơn ai hết anh ấy hiểu rằng mình đã có gia đình, đã có vợ con nhưng lại lang chạ với đàn bà khác sau lưng vợ là sai, quá sai.

13. Đừng cưỡng cầu duyên phận, bởi khi duyên đã tận thì có muốn bấu víu cũng không được.

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