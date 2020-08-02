Đặc điểm của phụ nữ ‘phúc mỏng nghiệp dày’ khiến nhiều người ganh ghét, xa lánh

Kiểu người này sống cả đời trong hiu quạnh vì không có bạn bè bên cạnh. Khi buồn vui gì cũng một mình, chẳng ai dám đến gần an ủi. Họ luôn xem mình là trung tâm vũ trụ nên khó có thể hòa nhập được với những người xung quanh. Người phụ nữ cay nghiệt như thế này sớm muộn gì phúc đức cũng tiêu tan.

Người đàn bà mệnh xấu thường dùng những lời cay nghiệt chỉ trích người khác. Những lời họ nói ra đều mang tính công kích làm tổn thương đối phương. Họ chỉ xem trọng bản thân nên sẵn sàng hạ thấp bạn bè, người thân. Vì vậy họ luôn mang nghiệp, không thể nào có được sự tôn trọng của bất cứ ai.

Tham vọng, chiếm đoạt danh lợi

Những người tham vọng, luôn muốn cướp công người khác sẽ mang nghiệp suốt đời. Họ không thể thoát khỏi những cám dỗ nên dễ sa ngã vào những chuyện không đứng đắn. Thậm chí còn giao du nhiều bạn xấu làm ảnh hưởng đến danh dự cũng như vận trình của mình.

Người tham vọng thường khó có hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan nên nhớ ở đời dù giỏi giang đến mấy, không được người khác tôn trọng cũng bằng thừa. Làm những chuyện trái với luân thường đạo lý rồi sẽ nhận quả báo vô cùng ê chề. Vì vậy hãy tự mình phấn đấu nỗ lực, đừng cướp đoạt của ai bất cứ thứ gì. Có câu “của thiên trả địa”, sớm muộn gì bạn cũng phải trả lại những thứ không thuộc về mình.

Người tỏ ra mình khôn ngoan

Nước trong quá thì không có cá, người thông minh quá chẳng ai thương. Nhất là những người cố tỏ vẻ khôn ngoan nhưng bên trong lại rỗng tuếch. Họ không thể nào có được hạnh phúc và sự yêu mến của mọi người vì sự mưu mô của mình.

Phụ nữ tỏ ra quá khôn ngoan sẽ không có bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Vì khi ở bên cạnh người khác, họ luôn nghĩ đến việc làm sao để lợi dụng, kiếm lợi cho mình. Sống với quan điểm đó, chắc chắn sẽ không thể có được một ngày bình yên đúng nghĩa.

Vả lại người phụ nữ thông minh quá thường toan tính những chuyện cao siêu mà người khác không thể nào chạm đến được. Cũng vì vậy mà họ luôn cảm thấy cô đơn, không ai hiểu mình.