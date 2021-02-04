Đặc điểm của đàn ông giả tạo, khi yêu nồng nhiệt nhưng cưới về lại trở mặt

Phụ nữ yêu 04/02/2021 09:00

Người đàn ông giả tạo thường có những đặc điểm này, khi yêu lúc nào cũng nồng nhiệt hết lòng nhưng khi cưới về lại trở mặt 360 độ khiến bạn ngỡ ngàng.

Dưới đây là những đặc điểm chỉ có ở đàn ông giả tạo, phụ nữ khôn ngoan nên sáng mắt để không phải chịu bất hạnh cả một đời dài.

Lời nói trước sau không đồng nhất

Đặc điểm đầu tiên của đàn ông không chung thủy là thường không có sự đồng nhất trong lời ăn tiếng nói, câu trước đá câu sau và không bao giờ nhớ đến những lời bản thân đã từng hứa hẹn với bạn. Người không có chính kiến thường hay nghiêng ngả. Họ không có lập trường, không thể giải quyết được mọi khó khăn và bảo vệ bạn.

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Đàn ông giả tạo thường có đặc điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy đàn bà khôn ngoan nên mở to mắt đừng lựa chọn kiểu đàn ông tệ bạc này kẻo ôm bất hạnh cả đời. Khi yêu nên tinh tế nhận ra những điều nhỏ nhặt trong lời nói và hành động của đàn ông để tự bảo vệ mình trong mối quan hệ này.

Hứa mười làm được một hoặc là không

Đàn ông khi yêu ai cũng dẻo miệng, hứa hẹn nhiều điều ngọt ngào khiến phụ nữ chết đứ đừ. Nhưng những lời hứa đó họ ít khi làm được nên sẽ khiến bạn thất vọng. Họ chỉ giỏi làm hài lòng bạn nhất thời nhưng dần dần sẽ khiến bạn không còn bất cứ lòng tin nào nữa. Thế nên hãy suy nghĩ thật kỹ khi qua lại với kiểu đàn ông nói nhiều làm ít này.

Bất chấp làm mọi thứ để tiến thân trong công việc

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Đàn ông bất chấp làm mọi việc để tiến thân rất nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông bất chấp làm mọi thứ để tiến thân trong công việc thật sự rất nguy hiểm. Họ không từ bất cứ thủ đoạn nào để có được địa vị như bản thân mong muốn. Thậm chí còn đánh đổi tình yêu với bạn để chạy theo những điều xa hoa, phù phiếm. Khi đó, chỉ có bản thân bạn là chịu thiệt thòi và tổn thương. Vì vậy hôn nhân là chuyện cả đời, đừng vội vàng mà chọn sai người.

Lúc nào cũng dẻo miệng khen ngợi bạn

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Đàn ông dẻo miệng khiến phụ nữ điêu đứng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông càng dẻo miệng càng nguy hiểm và khó giữ. Với bạn, họ luôn dùng những lời khen có cánh, ca tụng bạn lên tận mây xanh thì với người khác, họ cũng làm được như vậy. Thế nên, phụ nữ đừng dại tự nhấn chìm mình vào những lời ngọt ngào này mà chết trong bất hạnh. Hãy lấy một người nói ít nhưng luôn dùng hành động để chứng minh cho tình cảm của mình.

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