Không muốn đánh mất hạnh phúc gia đình , đàn ông hãy sống có tâm với bạn đời của mình nhiều hơn, đặc biệt phải để tâm đúng 3 thời điểm vợ cảm thấy cô đơn nhất này để an ủi, động viên.

Trong giai đoạn sinh đẻ, ở cữ, trên cơ thể của họ bắt đầu xuất hiện những vết rạn da xấu xí. Họ phải thức khuya dậy sớm để chăm con khi ốm đau. Thậm chí còn thức trắng đêm vì con quấy khóc.

Sinh con là giai đoạn khủng hoảng nhất của hầu hết phụ nữ. Họ cảm thấy cô đơn, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Lúc này, họ rất cần chồng ở bên cạnh nắm lấy bàn tay và nói một lời động viên. Thứ họ cần là câu hỏi han quan tâm từ chồng chứ không phải đồng tiền chồng đưa mỗi ngày.

Có vô số điều phụ nữ sau sinh phải gánh chịu nhưng hầu hết đàn ông lại không nhận ra điều đó. Thế nên đàn ông ơi từ nay đừng vô tâm nữa, hãy sống có tâm hơn, đỡ đần vợ những gánh nặng trong gia đình. Đừng để cô ấy phải chịu cô đơn trong giai đoạn này kẻo vợ lại rơi vào trầm cảm.

Khi nghỉ việc ở nhà nội trợ

Khi đã chấp nhận nghỉ việc ở nhà nội trợ phụ chồng quán xuyến nhà cửa, phụ nữ đã phải đánh đổi quá nhiều. Đánh đổi đam mê dang dở, đánh đổi những mối quan hệ gầy dựng bao lâu nay. Đàn ông nên ở bên cạnh vợ trong giai đoạn này để xoa dịu cô ấy vượt qua.

Đàn ông nên ở bên cạnh động viên, an ủi vợ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Việc ở nhà nội trợ vốn không dễ dàng. Khi tự giam giữ mình trong bốn bức tường chật hẹp, bạn sẽ thấu hiểu được sự cô đơn và ngột ngạt như thế nào. Thế nên đàn ông ở bên ngoài có hô mưa gọi gió, làm việc lớn đến mấy, về nhà cũng hãy chiều chuộng và đừng bao giờ hơn thua với vợ của mình.

Giai đoạn sống xa cha mẹ

Khi phụ nữ lấy chồng, ai rồi cũng phải trải qua giai đoạn cô đơn đến tột cùng. Họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và trống trải khi phải sống xa cha mẹ của mình. Vì họ đã quen với việc ở bên cạnh cha mẹ, quen với việc được nuông chiều, yêu thương nên sẽ không thể chấp nhận được cuộc sống xa nhà ngay được.

Người chồng tốt nên ở bên cạnh vợ trong những giai đoạn này - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đàn ông hãy ở bên cạnh vợ trong thời điểm này để động viên và an ủi. Hãy tạo cho cô ấy cảm giác an toàn để vợ có thể quên đi nỗi cô đơn khi phải sống xa cha mẹ của mình. Vì ở trong sự cô đơn quá lâu sẽ khiến phụ nữ chết tâm, ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc gia đình.