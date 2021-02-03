3 thời điểm ‘cô đơn’ khiến phụ nữ chết tâm, đàn ông càng dửng dưng càng mất vợ

Phụ nữ yêu 03/02/2021 06:00

Nếu đàn ông dửng dưng không để tâm đến những thời điểm “cô đơn” này sẽ khiến phụ nữ chết tâm, hôn nhân đổ vỡ là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra.

Không muốn đánh mất hạnh phúc gia đình, đàn ông hãy sống có tâm với bạn đời của mình nhiều hơn, đặc biệt phải để tâm đúng 3 thời điểm vợ cảm thấy cô đơn nhất này để an ủi, động viên.

Khi sinh con

Sinh con là giai đoạn khủng hoảng nhất của hầu hết phụ nữ. Họ cảm thấy cô đơn, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Lúc này, họ rất cần chồng ở bên cạnh nắm lấy bàn tay và nói một lời động viên. Thứ họ cần là câu hỏi han quan tâm từ chồng chứ không phải đồng tiền chồng đưa mỗi ngày.

phu nu chet tam 1
Phụ nữ cô đơn nhất là trong giai đoạn sinh con - Ảnh minh họa: Internet

Trong giai đoạn sinh đẻ, ở cữ, trên cơ thể của họ bắt đầu xuất hiện những vết rạn da xấu xí. Họ phải thức khuya dậy sớm để chăm con khi ốm đau. Thậm chí còn thức trắng đêm vì con quấy khóc.

Có vô số điều phụ nữ sau sinh phải gánh chịu nhưng hầu hết đàn ông lại không nhận ra điều đó. Thế nên đàn ông ơi từ nay đừng vô tâm nữa, hãy sống có tâm hơn, đỡ đần vợ những gánh nặng trong gia đình. Đừng để cô ấy phải chịu cô đơn trong giai đoạn này kẻo vợ lại rơi vào trầm cảm.

Khi nghỉ việc ở nhà nội trợ

Khi đã chấp nhận nghỉ việc ở nhà nội trợ phụ chồng quán xuyến nhà cửa, phụ nữ đã phải đánh đổi quá nhiều. Đánh đổi đam mê dang dở, đánh đổi những mối quan hệ gầy dựng bao lâu nay. Đàn ông nên ở bên cạnh vợ trong giai đoạn này để xoa dịu cô ấy vượt qua.

phu nu chet tam 2
Đàn ông nên ở bên cạnh động viên, an ủi vợ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Việc ở nhà nội trợ vốn không dễ dàng. Khi tự giam giữ mình trong bốn bức tường chật hẹp, bạn sẽ thấu hiểu được sự cô đơn và ngột ngạt như thế nào. Thế nên đàn ông ở bên ngoài có hô mưa gọi gió, làm việc lớn đến mấy, về nhà cũng hãy chiều chuộng và đừng bao giờ hơn thua với vợ của mình.

Giai đoạn sống xa cha mẹ

Khi phụ nữ lấy chồng, ai rồi cũng phải trải qua giai đoạn cô đơn đến tột cùng. Họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và trống trải khi phải sống xa cha mẹ của mình. Vì họ đã quen với việc ở bên cạnh cha mẹ, quen với việc được nuông chiều, yêu thương nên sẽ không thể chấp nhận được cuộc sống xa nhà ngay được.

phu nu chet tam 3
Người chồng tốt nên ở bên cạnh vợ trong những giai đoạn này - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đàn ông hãy ở bên cạnh vợ trong thời điểm này để động viên và an ủi. Hãy tạo cho cô ấy cảm giác an toàn để vợ có thể quên đi nỗi cô đơn khi phải sống xa cha mẹ của mình. Vì ở trong sự cô đơn quá lâu sẽ khiến phụ nữ chết tâm, ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc gia đình. 

Đàn ông một lòng một dạ có chung 3 đặc điểm, nghèo khó hay giàu sang cũng không ‘đổi vợ’

Đàn ông một lòng một dạ có chung 3 đặc điểm, nghèo khó hay giàu sang cũng không ‘đổi vợ’

Người đàn ông chung thủy một lòng tôn thờ bạn đời có chung 3 đặc điểm nổi bật này, dù nghèo khó hay giàu sang cũng không bao giờ có tư tưởng “đổi vợ”.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ lấy chồng phụ nữ sau sinh hạnh phúc gia đình

TIN MỚI NHẤT

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 4 giờ 45 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này