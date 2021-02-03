Vợ chồng cãi nhau thốt ra 4 câu ‘tử thần’ này sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi

Phụ nữ yêu 03/02/2021 07:00

Có câu “chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, khi vợ chồng cãi nhau nên đặt chữ nhịn lên hàng đầu để không đẩy mối quan hệ đến bờ vực thẳm.

Dưới đây là những câu nói vợ chồng cãi nhau tuyệt đối không được thốt ra kẻo đẩy hôn nhân vào ngõ cụt, cả hai từ bạn chung giường biến thành kẻ thù không đội trời chung.

“Tôi có mù mới lấy anh làm chồng”

Có nhiều người phụ nữ dại thường nói ra câu này để chì chiết chồng. Khi nóng giận, vợ chỉ muốn nói cho đã miệng, cho thỏa cơn bực tức nhưng lại không lường trước hậu quả. Không chỉ làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của đàn ông, câu nói này còn khiến họ chẳng thiết tha gì cuộc hôn nhân bấy lâu nay nữa.

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Vợ chồng cãi nhau thường mắc sai lầm này - Ảnh minh họa: Internet

Khi nghe vợ oán trách về việc lấy mình là sai lầm, đàn ông sẽ chẳng còn tôn trọng vợ. Họ cảm thấy vợ đang chê bai mình thấp kém, đang bày tỏ sự tiếc nuối về việc lấy phải người đàn ông vô dụng như mình. Những suy nghĩ này sẽ khiến đàn ông dần dần đánh mất sợi dây liên kết với vợ, hôn nhân đổ vỡ cũng là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra.

“Cô xem lại bản thân đi, không bằng cô A, cô B vợ người ta”

Việc chê bai vợ xấu xí sẽ khiến cô ấy không còn muốn tận tụy vì gia đình. Có nhiều người đàn ông tệ bạc đến mức dùng sự thay đổi ngoại hình của vợ sau sinh để làm lý do ngoại tình. Thậm chí còn so sánh vợ không bằng cô gái này, cô gái kia. Họ thường mang điều này ra chì chiết vợ mỗi khi cả hai có xung đột.

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Hôn nhân đổ vỡ vì chồng so sánh kém duyên - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi nóng giận chỉ muốn trút cơn bực tức trong lòng mà không quan tâm đến bạn đời của mình đang phải chịu tổn thương ra sao nên cuộc hôn nhân rạn nứt, vợ "chết tâm" cũng vì lý do này. 

“Ly hôn đi”

Ly hôn là hai từ đại kỵ nhất trong hôn nhân, không phải giận nhau là muốn nói sao cũng được. Bạn nên nhớ những lời nói khi nóng giận sẽ giết chết mối quan hệ của mình. Khi nguôi ngoai rồi, bạn sẽ chợt nhận ra bản thân đã làm những chuyện không hay, bây giờ có muốn níu kéo cũng quá muộn màng. Thế nên đừng nói ra hai chữ “ly hôn” quá dễ dàng mà khiến cuộc hôn nhân của mình rơi vào bi kịch.

“Đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi”

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Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường nhưng đừng nói những câu nhẫn tâm này - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng giận nhau thường có thói quen cấm đoán đối phương đừng xen vào cuộc sống riêng tư của mình. Nếu cuộc xung đột kéo dài quá lâu sẽ khiến mối quan hệ lạnh nhạt, vợ chồng cũng dần đẩy nhau ra xa hơn. Vì không có sự chia sẻ, kết nối nên họ khó lòng mà bên nhau đến đầu bạc răng long.

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Từ khóa:   phụ nữ dại đàn ông tệ bạc vợ chồng giận nhau

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