Đời sống vợ chồng có 4 giai đoạn cần phải cùng nhau vượt qua, nếu không dễ đứt gánh giữa đường. Giai đoạn đầu tiên là thời điểm mới cưới, cả hai phát hiện cuộc sống hôn nhân không như mơ nên chán nản. Giai đoạn 2 là thời điểm những đứa con lần lượt ra đời, vợ chồng chịu nhiều áp lực. Giai đoạn thứ ba là thời điểm trung niên, vợ chồng không còn tha thiết trong chuyện giường chiếu khiến hôn nhân tẻ nhạt. Giai đoạn thứ tư là quan trọng nhất, thời điểm vợ chồng xung đột, cãi nhau. Ở thời điểm này, nếu vợ chồng không cư xử đúng mực sẽ rất dễ đổ vỡ. Nếu vợ “vô tư” nói những câu chồng ghét cay ghét đắng, sớm muộn gì cả hai cũng ly hôn. Các cô vợ nên tinh ý một chút, đừng tự kết liễu cuộc hôn nhân của mình vì những lời nói vô tội vạ.

Đây là câu nói xúc phạm nhất, vợ tuyệt đối đừng nói với chồng của mình. Bởi đàn ông vốn có lòng tự trọng rất lớn. Một khi đã đụng đến lòng tự tôn, anh ấy sẽ làm nên những chuyện không thể ngờ đến. Phụ nữ có khuyết điểm là khi nóng giận không tiết chế được cảm xúc của chính mình nên thốt ra lời khó nghe. Bạn thấy những điều đó bình thường, nhưng lại khiến chồng đau đớn. Bởi vậy, nói gì cũng phải cân nhắc thật kỹ càng, đừng một chút giận dỗi mà phát ngôn bừa bãi khiến bản thân hối hận về sau.

Vợ đừng nói với chồng những câu mang tính thách thức - Ảnh minh họa: Internet

Câu nói này như một lời thách thức, đến lúc anh ấy bỏ đi thật, bạn đừng ngồi than thân trách phận. Đàn bà thường hay có những kiểu giận dỗi ngây ngô, bạn cứ tưởng lời này sẽ khiến chồng suy nghĩ về sai lầm của bản thân. Nhưng thực tế, đàn ông xem đó là lời thách thức, mà càng thách anh ấy càng muốn chứng minh bản lĩnh của mình. Đàn bà dại khi cãi nhau liền đuổi chồng đi, đàn bà khôn biết cách giữ chồng bên mình dù có giận dỗi đến đâu.

“Nhìn chồng người ta mà thích, nhìn lại chồng mình phát chán”

Kiểu so sánh khập khiễng này chỉ khiến chồng cảm thấy chán nản. Mỗi người đều có tính cách và đặc điểm riêng của mình. Chồng người khác có thể tốt nhưng chồng bạn cũng có những điều còn tốt hơn. Bởi vậy, đừng dại mà so sánh chồng với người khác. Anh ấy không thể chấp nhận chuyện bạn chê bai chồng mình và tâng bốc chồng người khác. Phụ nữ nên nhớ, trên đời chẳng ai hoàn hảo, vì vậy đừng cầu mong sự hoàn mỹ từ người bạn đời của mình.

“Anh là đồ vô dụng”

Hãy cùng chồng nhận ra khuyết điểm chứ đừng tìm cách chỉ trích - Ảnh minh họa: Internet

Chồng có thể không giỏi trong việc nấu nướng. Anh ấy có thể làm đổ vỡ đồ đạc, làm cháy thức ăn, lau nhà còn đọng nước hay chuyên gia gây rắc rối về việc nhà. Thế nhưng đó là đặc điểm của đàn ông, họ không có tài khéo léo, đảm đang như phụ nữ. Việc làm vỡ đồ cũng là điều bình thường. Bạn đừng quan trọng hóa vấn để rồi gây rắc rối cho cuộc hôn nhân của mình. Nếu chồng làm không tốt, bạn hãy chỉ dẫn để anh ấy giỏi hơn. Vợ đừng nói chồng vô dụng, đừng nói chồng không giúp được gì, đó là những câu nói giết chết lòng tự trọng của đàn ông và giết chết hôn nhân của bạn.

“Tôi chán rồi, ly hôn đi”

Phụ nữ đừng giận quá mất khôn kẻo ảnh hưởng đến hôn nhân của mình. Có chuyện gì vợ chồng cùng nhau bàn bạc, đừng nói ra hai từ ly hôn kẻo hối hận không kịp. Đây là câu nói đại kỵ trong cuộc sống vợ chồng, nếu lạm dụng sẽ có ngày việc đó xảy ra thật. Khi đó, liệu bạn có chấp nhận không, hay cứ cố gắng níu kéo trong vô vọng? Đàn bà khôn ngoan đừng nói những gì khiến bản thân phải hối hận.