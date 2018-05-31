‘Cơm sôi bớt lửa, chồng giận bớt lời’, đây là những câu chồng ghét nhất, vợ nên cân nhắc trước khi nói

Phụ nữ yêu 31/05/2018 10:37

Muốn gia đình êm ấm hòa thuận, dù giận chồng đến mấy, vợ cũng tránh nói những câu này kẻo tan nhà nát cửa, hối hận không kịp.

Đời sống vợ chồng có 4 giai đoạn cần phải cùng nhau vượt qua, nếu không dễ đứt gánh giữa đường. Giai đoạn đầu tiên là thời điểm mới cưới, cả hai phát hiện cuộc sống hôn nhân không như mơ nên chán nản. Giai đoạn 2 là thời điểm những đứa con lần lượt ra đời, vợ chồng chịu nhiều áp lực. Giai đoạn thứ ba là thời điểm trung niên, vợ chồng không còn tha thiết trong chuyện giường chiếu khiến hôn nhân tẻ nhạt. Giai đoạn thứ tư là quan trọng nhất, thời điểm vợ chồng xung đột, cãi nhau. Ở thời điểm này, nếu vợ chồng không cư xử đúng mực sẽ rất dễ đổ vỡ. Nếu vợ “vô tư” nói những câu chồng ghét cay ghét đắng, sớm muộn gì cả hai cũng ly hôn. Các cô vợ nên tinh ý một chút, đừng tự kết liễu cuộc hôn nhân của mình vì những lời nói vô tội vạ.

“Anh là đồ tồi, đồ hèn”

‘Cơm sôi bớt lửa, chồng giận bớt lời’, đây là những câu chồng ghét nhất, vợ nên cân nhắc trước khi nói - Ảnh 1
Vợ đừng dại đụng chạm vào lòng tự trọng của chồng kẻo hối hận không kịp - Ảnh minh họa: Internet

Đây là câu nói xúc phạm nhất, vợ tuyệt đối đừng nói với chồng của mình. Bởi đàn ông vốn có lòng tự trọng rất lớn. Một khi đã đụng đến lòng tự tôn, anh ấy sẽ làm nên những chuyện không thể ngờ đến. Phụ nữ có khuyết điểm là khi nóng giận không tiết chế được cảm xúc của chính mình nên thốt ra lời khó nghe. Bạn thấy những điều đó bình thường, nhưng lại khiến chồng đau đớn. Bởi vậy, nói gì cũng phải cân nhắc thật kỹ càng, đừng một chút giận dỗi mà phát ngôn bừa bãi khiến bản thân hối hận về sau.

“Sao anh không đi luôn đi”

‘Cơm sôi bớt lửa, chồng giận bớt lời’, đây là những câu chồng ghét nhất, vợ nên cân nhắc trước khi nói - Ảnh 2
Vợ đừng nói với chồng những câu mang tính thách thức - Ảnh minh họa: Internet

Câu nói này như một lời thách thức, đến lúc anh ấy bỏ đi thật, bạn đừng ngồi than thân trách phận. Đàn bà thường hay có những kiểu giận dỗi ngây ngô, bạn cứ tưởng lời này sẽ khiến chồng suy nghĩ về sai lầm của bản thân. Nhưng thực tế, đàn ông xem đó là lời thách thức, mà càng thách anh ấy càng muốn chứng minh bản lĩnh của mình. Đàn bà dại khi cãi nhau liền đuổi chồng đi, đàn bà khôn biết cách giữ chồng bên mình dù có giận dỗi đến đâu. 

“Nhìn chồng người ta mà thích, nhìn lại chồng mình phát chán”

Kiểu so sánh khập khiễng này chỉ khiến chồng cảm thấy chán nản. Mỗi người đều có tính cách và đặc điểm riêng của mình. Chồng người khác có thể tốt nhưng chồng bạn cũng có những điều còn tốt hơn. Bởi vậy, đừng dại mà so sánh chồng với người khác. Anh ấy không thể chấp nhận chuyện bạn chê bai chồng mình và tâng bốc chồng người khác. Phụ nữ nên nhớ, trên đời chẳng ai hoàn hảo, vì vậy đừng cầu mong sự hoàn mỹ từ người bạn đời của mình.

“Anh là đồ vô dụng”

‘Cơm sôi bớt lửa, chồng giận bớt lời’, đây là những câu chồng ghét nhất, vợ nên cân nhắc trước khi nói - Ảnh 3
Hãy cùng chồng nhận ra khuyết điểm chứ đừng tìm cách chỉ trích - Ảnh minh họa: Internet

Chồng có thể không giỏi trong việc nấu nướng. Anh ấy có thể làm đổ vỡ đồ đạc, làm cháy thức ăn, lau nhà còn đọng nước hay chuyên gia gây rắc rối về việc nhà. Thế nhưng đó là đặc điểm của đàn ông, họ không có tài khéo léo, đảm đang như phụ nữ. Việc làm vỡ đồ cũng là điều bình thường. Bạn đừng quan trọng hóa vấn để rồi gây rắc rối cho cuộc hôn nhân của mình. Nếu chồng làm không tốt, bạn hãy chỉ dẫn để anh ấy giỏi hơn. Vợ đừng nói chồng vô dụng, đừng nói chồng không giúp được gì, đó là những câu nói giết chết lòng tự trọng của đàn ông và giết chết hôn nhân của bạn.

“Tôi chán rồi, ly hôn đi”

Phụ nữ đừng giận quá mất khôn kẻo ảnh hưởng đến hôn nhân của mình. Có chuyện gì vợ chồng cùng nhau bàn bạc, đừng nói ra hai từ ly hôn kẻo hối hận không kịp. Đây là câu nói đại kỵ trong cuộc sống vợ chồng, nếu lạm dụng sẽ có ngày việc đó xảy ra thật. Khi đó, liệu bạn có chấp nhận không, hay cứ cố gắng níu kéo trong vô vọng? Đàn bà khôn ngoan đừng nói những gì khiến bản thân phải hối hận.

‘Con cái nhờ phúc báo của mẹ’, phụ nữ phải tránh làm những điều này kẻo tạo nghiệp cho con

‘Con cái nhờ phúc báo của mẹ’, phụ nữ phải tránh làm những điều này kẻo tạo nghiệp cho con

Là phụ nữ nhất định phải tránh xa những điều này để tạo phúc cho con cái, nếu không sẽ bị con cháu oán trách, chì chiết cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   những câu nói đàn ông ghét yêu hôn nhân phụ nữ yêu

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này