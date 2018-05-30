Phụ nữ xinh đẹp, lấy được chồng tốt cũng không bằng có 4 thứ này trong người

Phụ nữ yêu 30/05/2018 14:22

Đẹp không phải là tất cả, không quyết định được việc sướng khổ của bạn như thế nào. Chỉ khi có 4 thứ này, bạn mới trở nên hoàn hảo, không bao giờ bị người khác xem thường.

Cốt cách của một người phụ nữ được đánh giá không chỉ qua vẻ bề ngoài hay công việc họ đang làm mà còn dựa vào những loại khí này. Nếu bạn có 3 trên 4, chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ luôn hạnh phúc.

Linh khí

Phụ nữ xinh đẹp, lấy được chồng tốt cũng không bằng có 4 thứ này trong người - Ảnh 1
Phụ nữ nên sống chân thật và ngay thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Linh khí tượng trưng cho sự chân thật. Phụ nữ nhất định phải sống ngay thẳng, không được dối lừa hay tìm cách hãm hại bất cứ ai. Bởi vì những việc bạn làm đều sẽ để lại nghiệp báo cho con cháu sau này. Một người phụ nữ không xinh đẹp cũng được, nhưng nhất định phải có linh khí để tạo nên cốt cách cho riêng mình. Đôi khi cũng phải biết khiêm tốn một chút, đó sẽ là vẻ đẹp giúp bạn sống tốt hơn trong cuộc sống. Phụ nữ muốn sống hạnh phúc và an yên, hãy chân thành với bản thân mình, nhẫn nhịn, không được nổi giận vô cớ, không được làm những điều trái với lương tâm.

Cốt khí

Phụ nữ xinh đẹp, lấy được chồng tốt cũng không bằng có 4 thứ này trong người - Ảnh 2
Phụ nữ vạn người mê là người mạnh mẽ và kiên cường - Ảnh minh họa: Internet

Cốt khí tồn tại sâu thẳm bên trong con người. Phụ nữ phải có cốt cách, mạnh mẽ và kiên trì, không được khuất phục trước bất cứ ai. Mỗi con người sinh ra đều mang một tính cách khác nhau. Có người vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm mềm yếu. Có người vẻ ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại vô cùng mạnh mẽ. Nói chung đã là phụ nữ phải thật mạnh mẽ, đừng để ai có cơ hội quật ngã, chì chiết bạn. Không có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nuột nà, bạn nhất định phải có cốt khí. Khi có loại khí này, bạn chẳng còn sợ ai sẽ làm tổn thương và phản bội bạn. Bên cạnh đó, một người phụ nữ có cốt khí sẽ khiến người khác nhớ mãi. Ở bạn tỏa ra một thứ năng lượng tích cực, vô cùng thu hút người khác mỗi lần gặp mặt. Cũng vì vậy mà bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội trong cuộc sống của mình.

Tài khí

Phụ nữ xinh đẹp, lấy được chồng tốt cũng không bằng có 4 thứ này trong người - Ảnh 3
Phụ nữ nhất định phải có tiền và sắc để người khác tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ nhất định phải có tiền để sống kiêu hãnh, không dựa dẫm bất cứ ai. Độc thân hay lấy chồng cũng vậy, bạn nên thủ sẵn cho bản thân một khoản tiền riêng. Khi còn trẻ đừng tiêu xài quá phung phí, chi tiêu tiết kiệm một chút để giúp ích cho cuộc sống sau này. Bên cạnh đó, tài khí sẽ giúp cho bạn có tiếng nói, quyền lực hơn trong cuộc sống hôn nhân của mình. Đàn ông nể nhất là người phụ nữ có thể kiếm tiền phụ giúp anh ấy trang trải trong gia đình. Người phụ nữ thông minh không bao giờ để chồng bôn ba kiếm tiền một mình, bạn phải kề vai sát cánh cùng chồng. Bởi hôn nhân là chuyện không của riêng ai, không nhất định đàn ông phải kiếm tiền, đàn bà phải ở nhà nội trợ. Thời nay, đàn bà ra ngoài kiếm tiền sẽ được nhiều người kính nể.

Đại khí

Đây là khí quan trọng nhất mà một người phụ nữ phải có, đại diện cho lòng tự tôn, kiêu hãnh. Phụ nữ vạn người mê là người có lòng tự trọng, luôn biết bảo vệ bản thân khỏi những lời đàm tiếu của thiên hạ. Bạn không bao giờ để bản thân chìm trong những lời tiêu cực hoặc quá hoa mỹ. Với bạn, miệng là của thiên hạ, nói đã rồi sẽ tự động im lặng. Trời sinh phụ nữ có một nụ cười đẹp, vì vậy hãy cười thật nhiều để tinh thần thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Tất cả những rắc rối trên cuộc đời này đều là do con người tạo ra, vì thế chỉ có con người mới tháo gỡ được, mọi chuyện sẽ có cách, đừng lo.

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