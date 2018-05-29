Đàn ông khi đã lên giường với người phụ nữ khác sẽ làm những hành động này với vợ

Đàn ông không ai không ngoại tình, chẳng qua là họ chưa bị phát hiện mà thôi. Bởi vậy, vợ khôn ngoan nên để ý những biểu hiện này của chồng, chắc chắn sẽ phát hiện ra nhiều điều đáng ngờ. Đừng quá tin tưởng chồng mà hối hận mãi về sau.

Đây là hành động của đàn ông khi ngoại tình. Họ luôn áp đặt hình mẫu nhân tình lên vợ, bắt vợ phải làm như thế này, phải thay đổi như thế kia. Họ cảm thấy vợ không bằng người phụ nữ đó, luôn mang ra so sánh để chì chiết vợ. Nếu chồng bạn đang có biểu hiện này, hãy chuẩn bị tâm lý để đấu với kẻ thứ ba. Hơn 80% đàn ông hay so sánh vợ là đã qua lại với người phụ nữ khác.

Anh ấy muốn vợ thay đổi cách ăn mặc - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy luôn muốn vợ phải thay đổi theo mẫu người lý tưởng trong suy nghĩ của anh ấy. Từ trước đến nay, anh ấy không mấy quan tâm đến cách bạn ăn mặc như thế nào. Thậm chí dù có luộm thuộm, quần áo không đúng gu, anh ấy vẫn chấp nhận. Nhưng giờ đây, anh ấy luôn chê bai và thường xuyên hướng gu thời trang của bạn theo người khác. Đó là hành động tố cáo đàn ông ngoại tình, bạn nên biết sớm để không phải thất vọng.

Thường xem những nội dung khiêu dâm

Thay vì gần gũi với vợ anh ấy lại chọn cách xem nội dung khiêu dâm để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Đây là dấu hiệu chứng minh anh ấy đã thay lòng đổi dạ. Bởi vì anh ấy chán bạn đến nỗi không muốn đụng chạm đến, chỉ muốn xem phim nóng để khỏa lấp nhu cầu của mình. Tình dục là điều cần thiết của vợ chồng, nếu không còn cảm giác với nhau nữa đồng nghĩa với việc hôn nhân của bạn đã có vấn đề. Đàn ông một khi đã cạn tình, họ rất tàn nhẫn, không bao giờ đụng vào người mà mình không có cảm giác.

Yêu cầu vợ cho mình khoảng không gian riêng

Đàn ông đòi hỏi không gian riêng chắc chắn đã có vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đòi hỏi có khoảng không gian riêng, đồng nghĩa với việc đã làm chuyện gì đó mờ ám. Anh ấy muốn ở một mình để tiện nhắn tin, gọi điện cho nhân tình. Thậm chí anh ấy còn trở nên cáu gắt, giận dữ khi vợ xen quá nhiều vào đời tư của mình. Đây là biểu hiện rõ ràng nhất cho sự thay đổi của một người đàn ông. Một người đàn ông khi đã hết yêu bạn, anh ấy sẽ không muốn bạn đụng chạm đến vật dụng cá nhân, hay mối quan hệ riêng tư của mình. Có thể anh ấy sợ bạn phát hiện, hoặc không còn thật sự tôn trọng, xem bạn là vợ.

Ra ngoài thường xuyên để tham gia họp mặt bạn bè

Đồng ý đàn ông phải có nhiều mối quan hệ để công việc thuận lợi hơn. Nhưng một khi anh ấy có tham gia quá nhiều vào các cuộc gặp mặt bạn bè, chắc chắn đã có vấn đề. Có thể trong buổi họp mặt đó có người phụ nữ anh ấy đang nhắm đến. Hoặc đó là nơi để anh ấy tìm kiếm các mối quan hệ ngoài vợ. Phụ nữ nên nhớ, đàn ông càng tham gia tìm kiếm các mối quan hệ ngoài xã hội càng có tư tưởng ngoại tình rất cao.

Theo dõi nhiều phụ nữ trên mạng xã hội

Mạng xã hội là mảnh đất màu mỡ nhất để ngoại tình. Đôi khi chỉ nhìn tấm hình của một cô gái cũng khiến đàn ông xao xuyến và tán tỉnh. Vợ nên để ý những biểu hiện này của chồng để phát hiện kịp thời thói trăng hoa của anh ấy, đừng tin tưởng mù quáng. Nếu từ khi quen nhau đến kết hôn, anh ấy không có thói quen lướt web hay lên mạng xã hội quá nhiều, nhưng gần đây lại cầm điện thoại rồi cười tủm tỉm suốt. Đây đích thị là dấu hiệu chứng minh anh ấy đang có người khác, hoặc có tư tưởng ngoại tình.