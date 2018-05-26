‘Con cái nhờ phúc báo của mẹ’, phụ nữ phải tránh làm những điều này kẻo tạo nghiệp cho con

Người ta thường nói, cuộc sống của con cái như thế nào đều phụ thuộc vào việc tích đức của ba mẹ. Ba mẹ tạo nhiều nghiệp báo, chắc chắn cuộc sống của con cái sẽ rất khổ cực, làm ăn mãi cũng không giàu nổi. Ba mẹ ăn ở hiền lành, tu tâm tích đức, con cái sẽ khá hơn, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Là bậc làm cha mẹ, nhất là phụ nữ, nhất định phải tránh “gieo nghiệp” này để tạo phúc cho con.

Vả lại, con cái của bạn sẽ tập theo tính cách của mẹ, chúng sẽ trở thành một người nóng nảy khi mẹ chúng là người tức giận vô cớ. Một người mẹ tốt luôn biết nghĩ đến con của mình, sống lạc quan để mang lại nguồn năng lượng tích cực cho con cái. Phụ nữ muốn suốt đời an yên bên chồng con, đừng sân si, thù hận hay ganh đua với bất cứ ai. Vì cuộc sống vốn dĩ vô thường, không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra, thế nên sống một cuộc đời đúng nghĩa, không hận thù là việc làm tốt nhất.

Khi nóng giận, con người ta luôn nói ra những lời đay nghiến nhằm làm tổn thương đối phương. Điều vô tình ảnh hưởng đến hòa khí đôi bên, gây ra nhiều rắc rối thị phi trong cuộc sống. Một người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ ganh đua, hơn thua với thiên hạ. Bạn hãy chọn cuộc sống an nhiên, đừng đay nghiến, hà khắc với bất cứ ai, kể cả con cái. Có câu, nóng giận sẽ đánh mất sự khôn ngoan vốn có của một con người. Nóng giận như con dao hai lưỡi giết chết những mối quan hệ trong cuộc sống của bạn. Vì vậy, đừng giận quá mất khôn, hãy biết tiết chế cảm xúc của bản thân để khiến cuộc sống dễ thở hơn.

Đừng nói những điều thương tâm

Là mẹ, hãy bảo vệ con khỏi những điều thương tâm - Ảnh minh họa: Internet

Bạn đừng bao giờ mang nguồn năng lượng tiêu cực đến cho người khác. Như việc chồng ngoại tình, đừng mang con cái ra mà trút giận, hay giận cá chém thớt đổ hết mọi lỗi lầm lên con cái. Những hành động này vô cùng tai hại, bạn sẽ vô tình hình thành những ám ảnh trong tâm lý của con. Hãy để chúng trưởng thành trong một môi trường lành mạnh, đừng bắt ép chúng phải chấp nhận một điều gì đó quá thương tâm.

Đổ lỗi cho người khác một cách vô căn cứ

Là phụ nữ, dám làm dám nhận, đừng đổ lỗi cho người khác. Hãy chứng tỏ mình là người trưởng thành, có thể quyết định mọi thứ và đặc biệt là nhận lỗi. Bởi người lớn phải có chính kiến, quan điểm của cá nhân mình, đừng sợ sệt khi nhận khuyết điểm. Những lỗi lầm đó sẽ khiến bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Nói chung, phụ nữ đừng học thói quen “ngậm máu phun người”, tạo nghiệp cho con cái sau này.

Việc của thiên hạ, nghe thôi đừng bình luận

Phụ nữ đừng ngồi bàn chuyện thiên hạ, hãy tu tâm tích đức cho con - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, việc của bạn là làm việc, chăm sóc chồng con thật tốt, chứ không phải ngồi lê đôi mách chuyện thiên hạ. Nếu lỡ có nghe được chuyện của ai đó, hãy nghe rồi để đó. Đừng bình luận, bạn sẽ tự chuốc họa vào thân. Bởi lỡ người ta nghe lời khuyên của bạn, cuối cùng kết quả là thất bại, người đó quay ngược lại trách và chì chiết. Vì vậy, là phụ nữ khôn ngoan không bao giờ ăn cơm nhà, lo chuyện thiên hạ. Đừng để con cái xem thường một người mẹ chuyên buôn chuyện người khác.

Chuyện của người khác nếu chưa chắc chắn đừng nói năng hàm hồ

Chuyện của người khác nếu chưa biết được bao nhiêu phần trăm sự thật, đừng dại mà thêu dệt, thêm mắm dặm muối. Bởi cuộc đời có quả báo, những gì bạn nói hôm nay, ngày mai ông trời sẽ trả lại cho bạn tất cả. Muốn làm một người mẹ tốt để phúc đức cho con, hãy thận trọng trong việc ăn nói. Phụ nữ có thể ăn bừa, nhưng không thể nói bừa được.