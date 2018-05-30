Những câu nói ‘ngọt sâu răng’ mà phụ nữ nào cũng muốn nghe từ người đàn ông của mình

Phụ nữ yêu 30/05/2018 10:36

Nếu đàn ông nói được những lời này, chắc chắn vợ sẽ mê mệt, gia đình êm ấm, không bao giờ xảy ra xung đột.

Đàn ông có bao giờ tự hỏi tại sao vợ mình hay cằn nhằn, càm ràm vì những chuyện vặt vãnh không? Đó là vì họ không cảm nhận đủ tình yêu từ người chồng của mình. Vì vậy, hãy thường xuyên nói những câu này chủ yếu để xoa dịu, lấy lòng cô ấy, đừng để vợ mình phải tủi thân, hờn giận vô cớ nữa.

“Em mặc chiếc váy, đầm này rất đẹp”

Những câu nói ‘ngọt sâu răng’ mà phụ nữ nào cũng muốn nghe từ người đàn ông của mình - Ảnh 1
Đàn ông nên để ý cách ăn mặc của vợ để khen ngợi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn ít quan tâm đến cảm xúc và vẻ ngoài của vợ mình. Những điều này vô tình khiến cho phụ nữ cảm thấy tủi thân, cô đơn. Cô ấy ăn diện hay trang điểm, cố gắng chăm sóc cơ thể của mình chủ yếu để chồng ngắm. Nhưng những người chồng thì lại vô tình bỏ qua điều này. Thế nên, từ nay đừng vô tâm như vậy nữa. Bạn hãy khen cô ấy một câu “em mặc chiếc đầm này trông rất đẹp’, đảm bảo sẽ làm nàng hài lòng trong tích tắc. Câu nói này mang lại hiệu quả vô cùng lớn, cô ấy sẽ cảm thấy tự tin hơn. Là đàn ông hãy để tâm đến vợ một chút, xem hôm nay cô ấy ăn gì, mặc như thế nào, đang vui hay đang buồn. Có như vậy, bạn mới giữ được không khí hạnh phúc trong gia đình.

“Những lời em nói là đúng”

Những câu nói ‘ngọt sâu răng’ mà phụ nữ nào cũng muốn nghe từ người đàn ông của mình - Ảnh 2
Tôn trọng ý kiến của vợ là việc nên làm - Ảnh minh họa: Internet

Câu nói này thể hiện sự tôn trọng của bạn với cô ấy, thậm chí còn chứng minh một điều bạn đang rất chăm chú lắng nghe những gì cô ấy nói. Đó là một câu nói giúp cho vợ chồng bạn gắn bó và yêu thương nhau hơn. Phụ nữ rất dễ bị tổn thương vì những câu nói mang tính chỉ trích, hoạnh họe. Vì vậy, nếu cô ấy đưa ra ý kiến gì, bạn hãy cân nhắc điều đó có đúng không? Nếu đúng, hãy khen, còn không đúng hãy nhẹ nhàng góp ý kiến để cô ấy sửa đổi. Câu nói “em đúng” của bạn sẽ khiến cho cô ấy tự tin hơn với những ý tưởng, khả năng nói chuyện và cách giải quyết vấn đề của mình. Là vợ chồng hãy cùng nhau đưa ra ý kiến để bảo vệ hôn nhân hạnh phúc hơn.

“Ngày hôm nay của em như thế nào, có chuyện gì muốn kể với anh không?”

Đây là câu nói thể hiện sự quan tâm của đàn ông đối với người phụ nữ mình thương. Các đấng mày râu hãy nói câu này với vợ hằng ngày để hiểu cô ấy nhiều hơn. Việc hỏi “hôm nay em như thế nào?” sẽ giúp cho vợ chồng bạn thân thiết và gắn bó với nhau. Vợ chồng là người bạn, người thân, chịu trách nhiệm với nhau đến suốt cuộc đời. Vì vậy, hãy lắng nghe và hỏi han nhau nhiều hơn để vợ chồng có thời gian trút hết tâm sự trong lòng mình.

“Em không giỏi nhất, nhưng là duy nhất”

Những câu nói ‘ngọt sâu răng’ mà phụ nữ nào cũng muốn nghe từ người đàn ông của mình - Ảnh 3
Nói cô ấy là duy nhất trong cuộc đời mình sẽ khiến vợ hài lòng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường hay có tính cạnh tranh ngầm với nhau. Khi ra đường, vô tình bắt gặp một người xinh đẹp hơn mình cũng khiến họ có những cử chỉ, hành động không vui. Nắm bắt được tâm lý này, các ông hãy dành cho vợ lời khen như “em là duy nhất” để cô ấy biết được tầm quan trọng của bản thân mình. Cuộc đời phụ nữ quan trọng nhất là vị trí trong lòng người chồng. Lâu lâu hãy nói câu này để cô ấy yên tâm rằng bạn vẫn xem trọng và yêu thương cô ấy.

Một người chồng tận tâm sẽ biết nói những lời ngọt ngào để xoa dịu sự cô đơn của vợ. Bởi vì cô ấy là người quẩn quanh bên xó bếp, là người cặm cụi lau dọn nhà cửa, là người cho bạn những món ăn ngon. Khi lấy bạn, cô ấy đã đánh đổi quá nhiều thứ như công việc, mối quan hệ, gia đình của chính mình, vì vậy hãy thương vợ nhiều một chút. Nếu có thể hãy nói những lời ngọt ngào để cô ấy tự tin, vui vẻ hơn.

“Em là người vợ tốt nhất trên đời”

Những câu nói ‘ngọt sâu răng’ mà phụ nữ nào cũng muốn nghe từ người đàn ông của mình - Ảnh 4
Các ông nên khen vợ để cô ấy tận tụy hơn vì gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Câu nói này đảm bảo sẽ đốn gục trái tim của cô ấy. Cuộc đời người đàn bà không mong mỏi gì, chỉ ước ao một điều được làm một người vợ tốt, một người mẹ hiền, được chồng yêu thương, con cái kính nể. Đàn ông hãy nói câu này để cảm ơn cô ấy đã đến với cuộc đời này, cảm ơn vì cô ấy đã phải vất vả suốt thời gian qua, cảm ơn vì cô ấy đã sinh cho mình những đứa con xinh xắn.

Đàn ông khi đã lên giường với người phụ nữ khác sẽ làm những hành động này với vợ

Đàn ông khi đã lên giường với người phụ nữ khác sẽ làm những hành động này với vợ

Vợ nên biết những biểu hiện này của chồng để chuẩn bị tâm lý cho việc anh ấy đã có người khác, không còn cần đến bạn nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết giữ gìn hạnh phúc yêu hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này