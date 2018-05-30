Những câu nói ‘ngọt sâu răng’ mà phụ nữ nào cũng muốn nghe từ người đàn ông của mình

Đàn ông có bao giờ tự hỏi tại sao vợ mình hay cằn nhằn, càm ràm vì những chuyện vặt vãnh không? Đó là vì họ không cảm nhận đủ tình yêu từ người chồng của mình. Vì vậy, hãy thường xuyên nói những câu này chủ yếu để xoa dịu, lấy lòng cô ấy, đừng để vợ mình phải tủi thân, hờn giận vô cớ nữa.

Đàn ông vốn ít quan tâm đến cảm xúc và vẻ ngoài của vợ mình. Những điều này vô tình khiến cho phụ nữ cảm thấy tủi thân, cô đơn. Cô ấy ăn diện hay trang điểm , cố gắng chăm sóc cơ thể của mình chủ yếu để chồng ngắm. Nhưng những người chồng thì lại vô tình bỏ qua điều này. Thế nên, từ nay đừng vô tâm như vậy nữa. Bạn hãy khen cô ấy một câu “em mặc chiếc đầm này trông rất đẹp’, đảm bảo sẽ làm nàng hài lòng trong tích tắc. Câu nói này mang lại hiệu quả vô cùng lớn, cô ấy sẽ cảm thấy tự tin hơn. Là đàn ông hãy để tâm đến vợ một chút, xem hôm nay cô ấy ăn gì, mặc như thế nào, đang vui hay đang buồn. Có như vậy, bạn mới giữ được không khí hạnh phúc trong gia đình.

Tôn trọng ý kiến của vợ là việc nên làm - Ảnh minh họa: Internet

Câu nói này thể hiện sự tôn trọng của bạn với cô ấy, thậm chí còn chứng minh một điều bạn đang rất chăm chú lắng nghe những gì cô ấy nói. Đó là một câu nói giúp cho vợ chồng bạn gắn bó và yêu thương nhau hơn. Phụ nữ rất dễ bị tổn thương vì những câu nói mang tính chỉ trích, hoạnh họe. Vì vậy, nếu cô ấy đưa ra ý kiến gì, bạn hãy cân nhắc điều đó có đúng không? Nếu đúng, hãy khen, còn không đúng hãy nhẹ nhàng góp ý kiến để cô ấy sửa đổi. Câu nói “em đúng” của bạn sẽ khiến cho cô ấy tự tin hơn với những ý tưởng, khả năng nói chuyện và cách giải quyết vấn đề của mình. Là vợ chồng hãy cùng nhau đưa ra ý kiến để bảo vệ hôn nhân hạnh phúc hơn.

“Ngày hôm nay của em như thế nào, có chuyện gì muốn kể với anh không?”

Đây là câu nói thể hiện sự quan tâm của đàn ông đối với người phụ nữ mình thương. Các đấng mày râu hãy nói câu này với vợ hằng ngày để hiểu cô ấy nhiều hơn. Việc hỏi “hôm nay em như thế nào?” sẽ giúp cho vợ chồng bạn thân thiết và gắn bó với nhau. Vợ chồng là người bạn, người thân, chịu trách nhiệm với nhau đến suốt cuộc đời. Vì vậy, hãy lắng nghe và hỏi han nhau nhiều hơn để vợ chồng có thời gian trút hết tâm sự trong lòng mình.

“Em không giỏi nhất, nhưng là duy nhất”

Nói cô ấy là duy nhất trong cuộc đời mình sẽ khiến vợ hài lòng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường hay có tính cạnh tranh ngầm với nhau. Khi ra đường, vô tình bắt gặp một người xinh đẹp hơn mình cũng khiến họ có những cử chỉ, hành động không vui. Nắm bắt được tâm lý này, các ông hãy dành cho vợ lời khen như “em là duy nhất” để cô ấy biết được tầm quan trọng của bản thân mình. Cuộc đời phụ nữ quan trọng nhất là vị trí trong lòng người chồng. Lâu lâu hãy nói câu này để cô ấy yên tâm rằng bạn vẫn xem trọng và yêu thương cô ấy.

Một người chồng tận tâm sẽ biết nói những lời ngọt ngào để xoa dịu sự cô đơn của vợ. Bởi vì cô ấy là người quẩn quanh bên xó bếp, là người cặm cụi lau dọn nhà cửa, là người cho bạn những món ăn ngon. Khi lấy bạn, cô ấy đã đánh đổi quá nhiều thứ như công việc, mối quan hệ, gia đình của chính mình, vì vậy hãy thương vợ nhiều một chút. Nếu có thể hãy nói những lời ngọt ngào để cô ấy tự tin, vui vẻ hơn.

“Em là người vợ tốt nhất trên đời”

Các ông nên khen vợ để cô ấy tận tụy hơn vì gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Câu nói này đảm bảo sẽ đốn gục trái tim của cô ấy. Cuộc đời người đàn bà không mong mỏi gì, chỉ ước ao một điều được làm một người vợ tốt, một người mẹ hiền, được chồng yêu thương, con cái kính nể. Đàn ông hãy nói câu này để cảm ơn cô ấy đã đến với cuộc đời này, cảm ơn vì cô ấy đã phải vất vả suốt thời gian qua, cảm ơn vì cô ấy đã sinh cho mình những đứa con xinh xắn.