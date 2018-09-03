Có thể bạn chưa biết: Bí quyết yêu dài lâu chính là có khoảng cách phù hợp

Phụ nữ yêu 03/09/2018 05:05

Người ta thường nói yêu nhau thì nên chia sẻ mọi điều để thể hiện sự chân thành và tin tưởng đối phương. Tuy nhiên, theo các nhà tâm lý học, bí quyết tình yêu không phải là người này “thao túng” đối phương, ngược lại, một khoảng cách vừa đủ mới khiến tình yêu luôn tươi mới, thăng hoa.

Mỗi người đều cần phải có “khu vườn bí mật” của riêng mình

Thực tế, rất nhiều người trước khi rơi vào lưới tình đều vốn là một người vô cùng độc lập. Họ có cuộc sống và nguyên tắc của chính mình. Tuy nhiên, khi đã trúng “tiếng sét ái tình”, không ít người trong số họ cảm thấy bản thân giống như trở thành một con người khác. Điều gì cũng bộc bạch hết với đối phương mà không có lấy một chút gì riêng tư còn lại.

Kỳ thực, bí quyết yêu lâu mà không chán không phải là bạn “chân thật” hết mọi thứ thuộc về mình. Ở đây không phải khuyên bạn dối trá hay lừa gạt người mình yêu, nhưng hãy luôn nhớ rằng, dù bạn đang yêu nồng nhiệt và dốc hết lòng chân thành dành cho đối phương thì bất cứ ai cũng phải có “khu vườn bí mật” của mình.

Yêu nhau không có nghĩa là có thể chấp nhận và bao dung tất cả. Có những câu chuyện trong quá khứ thật sự không nên nói với người ấy, có những lời nói chỉ nên giữ kín trong tận đáy lòng. Trong cuộc sống, bạn cần nhận thức một điều rằng, có nhiều chuyện không nên bày tỏ với người yêu mà chỉ nên chia sẻ với bạn bè thân thiết.

Giữ lại một chút riêng tư cho mình không những có thể giúp bạn tránh đi không ít phiền phức cho mối tình của mình, mà một chút bí ẩn còn khiến bạn luôn đáng yêu, hấp dẫn trong mắt đối phương.

Con người nếu không có không gian riêng tư sẽ giống như đánh mất chính mình

Yêu cách mấy cũng nên giữ không gian riêng của mình
Yêu cách mấy cũng nên giữ không gian riêng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Hầu như các cặp đôi khi mới bắt đầu yêu thường muốn mỗi giờ mỗi khắc đều được ở cạnh đối phương. Sự gần gũi, gắn bó này không hề xấu, nhưng xét ở góc độ cá nhân mỗi người mà nói, chuyện bạn “xâm chiếm” tất cả thời gian và không gian của đối phương sẽ dễ khiến cả hai đánh mất chính mình.

Chìm đắm trong tình yêu quá mức khiến con người dễ trở nên lệ thuộc vào người kia. Lâu dần, bạn sẽ nhận ra dường như mình trở thành một con người khác, yếu đuối hơn, không còn những gì thuộc về cá tính và sự riêng biệt nhất của mình. Một khi không còn sự mới mẻ, kích thích tính tò mò, cảm xúc rất dễ nhạt nhòa và lửa yêu cũng tắt hẳn.

Bộc lộ tuyệt đối về bản thân có thể khiến đối phương mau chán bạn hơn

Chúng ta thường được dạy rằng khi yêu cần chân thành và tin tưởng lẫn nhau. Nhưng bạn biết không, bí quyết giữ tình yêu lâu bền kỳ thực không phải là nhất nhất chuyện gì của mình cũng bộc lộ hết với người ấy.

Bộc lộ bản thân quá nhiều khiến đối phương dễ chán bạn
Bộc lộ bản thân quá nhiều khiến đối phương dễ chán bạn - Ảnh minh họa: Internet

Có thể trong quá trình yêu nhau, mỗi người cần cởi mở hơn để đôi bên có cơ hội thấu hiểu và hòa hợp. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi bí mật đều phải nói ra. Con người thường có tính hiếu kỳ với những điều họ chưa biết. Vì vậy, bạn nên giữ lại sự mới mẻ của riêng mình để tình yêu luôn hấp dẫn và đầy ma lực.

Hãy để cuộc sống luôn tràn đầy những mơ mộng

Tình yêu cần lòng chân thành và thực tế để có thể đi đến bến bờ hạnh phúc. Tuy nhiên, nó cũng cần một chút mơ mộng và “ảo tưởng” để mối quan hệ giữa hai người luôn thú vị, kích thích. Vì vậy, đôi khi bạn cần giữ bí mật đến phút cuối để tạo niềm vui và bất ngờ cho đối phương. Đây mới thật sự là liều thuốc bổ giúp tình yêu bền vững, và cũng là bí quyết giữ người yêu dù ở xa.

Dù chuyện lớn hay nhỏ, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói

Không phải yêu nhau thì bạn muốn nói gì cũng được. Ai cũng cần có sự riêng tư và cần được tôn trọng. Đặc biệt với phụ nữ, một sinh vật thường sống theo cảm xúc càng phải học cách chia sẻ tinh tế hơn trong tình yêu.

Tình yêu đòi hỏi sự thấu hiểu và bao dung, nhưng mỗi người cũng cần phải biết giữ sự tôn nghiêm cho đối phương, nhất là những điều thầm kín mà người ấy đã chia sẻ, bạn tuyệt đối không nên “kể lể” với người khác để tránh gây hiểu lầm hoặc sứt mẻ tình cảm.

 

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