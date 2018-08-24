Cách để nàng sợ mất bạn và trân trọng tình yêu

Người phụ nữ luôn áp đặt bạn theo ý kiến của họ, luôn muốn bạn nghe theo lời họ dù đúng hay sai, dù bạn thích hay không thích. Nhưng đây cũng chính là nguyên nhân khiến bạn trở nên "lép vế" trong chính mối quan hệ của mình. Vì thế bạn nên đưa ra những chính kiến riêng của bản thân để khẳng định cho họ thấy được giá trị của một người đàn ông. Và rồi họ sẽ phải trân trọng bạn hơn.

Đây là cách hay nhất để nàng cảm thấy sợ hãi vì mất bạn. Bằng sự quan tâm, chia sẻ, chân thành hay những lời nói, hành động lãng mạn, bạn sẽ trở thành bờ vai vững chắc mà nàng không thể thiếu. Lúc đó bạn đối với nàng sẽ xem bạn là cuộc sống, là người thân, là tất cả những gì quý giá trên đời này.

Sẽ là điểm trừ nếu bạn thường xuyên nhắn tin hay gọi điện quản thúc nàng, sẽ làm nàng mau chán. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quên quan tâm, chia sẻ mỗi khi liên lạc để duy trì tình yêu. Biết cách gia giảm trong tình yêu cũng là cách duy trì hạnh phúc vô cùng hiệu quả.

Cho dù bạn rất nhớ nàng, nhưng bạn hãy cố kiềm chế tình cảm của bản thân mình. Vì dù yêu nhưng ai cũng cần có những lúc riêng tư của bản thân cần được trân trọng. Bạn thường xuyên liên lạc với những sự quan tâm thái hoá sẽ khiến nàng cảm thấy khó chịu. Không những thế, nàng còn cho rằng một ngày của bạn "rãnh rỗi" đến mức suốt ngày quản thúc nàng.

4. Tiết chế thời gian ở bên nàng

Khi yêu, bạn thường sẽ rất muốn gặp và ở bên nàng mọi lúc mọi nơi, nhưng sau vài lần đầu hai bạn hẹn hò, bạn nên ít gặp lại nàng một chút. Chẳng hạn bạn chỉ nên gặp nàng ở những ngày cuối tuần, rồi cùng nhau đi ăn tối, cùng đi xem phim, dạo phố... Và hãy làm cho những lần gặp gỡ ấy thật ngọt ngào và hạnh phúc, khiến nàng luôn mong đến những ngày đó để được gặp bạn và nàng sẽ biết trân trọng bạn hơn.

5.Trau chuốt ngoại hình

Có lẽ bạn không mấy quan tâm nàng mặc bộ đồ như thế nào ra sao, nhưng cô gái của bạn thì lại rất chú ý vào ngoại hình của bạn. Khi bạn bận đồ xuề xoà hay quá giản dị trong những lần đi chơi với nhau sẽ khiến nàng cảm thấy hoàn toàn thiếu tự tin khi đi cùng. Vì vậy bạn cần chú ý nhều hơn về ngoại hình của mình, cách ăn mặc phải sao cho thật đẹp và tươm tất khi cùng nàng ra phố.

Ngoại hình không phải lý do chính khiến nàng yêu bạn, nhưng sẽ là thứ giúp bạn ghi điểm nhiều hơn trong mắt nàng. Mà bạn biết rồi đấy, một khi bạn có càng nhiều điểm để nàng yêu thì nàng sẽ càng không muốn bạn là của ai ngoài mình. Đó chính là một cách để nàng sợ mất bạn vô cùng hiệu quả.



Trau chuốt vẻ bề ngoài cũng là cách để nàng sợ mất bạn-Ảnh minh họa: Internet

6.Không nên "xuống nước" quá nhiều trong tình yêu

Ai cũng biết trong tình yêu luôn có đủ mùi vị ngọt bùi đắng cay. Những cuộc cãi vã là những chuyện bình thường để tình yêu thêm màu sắc.

Nhiều khi xảy ra mâu thuẫn, nàng cho rằng mình luôn đúng dù chuyện gì đi nữa. Cho dù bạn không sai nhưng bạn sẽ nói lời xin lỗi trước vì bạn sợ mất nàng. Điều đó sẽ không sai nếu như bạn không để nó diễn ra quá thường xuyên. Có những lúc bạn cần phải cứng rắn để nàng hiểu rằng mình cũng có 1 cái tôi cần phải bảo vệ. Bên cạnh đó, hãy đối thoại với nhau nhiều hơn để giúp nàng hiểu rằng bạn trân trọng mối quan hệ này như thế nào và bạn cần nàng cũng trân trọng như vậy.



Trong tình yêu, đôi lúc chàng đừng nên để nàng "ăn hiếp" nhiều quá. - Ảnh minh họa: Internet

6 cách để nàng yêu bạn phía trên là tất cả những gì mà bạn cần trang bị để nàng không thể rời xa bạn. Hãy áp dụng chúng để mối quan hệ của 2 bạn sẽ ngày càng trở nên thú vị và hạnh phúc.