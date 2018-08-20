4 độc chiêu hâm nóng tình cảm vợ chồng không thể bỏ qua

Phụ nữ yêu 20/08/2018 06:33

Tình cảm vợ chồng cứ như bát nước lúc đầy lúc vơi. Người khôn ngoan là người biết rằng nếu không tìm cách châm thêm, bát nước nghĩa tình cũng sẽ có lúc cạn vơi đến đáy. Hãy tìm hiểu 4 cách hâm nóng tình cảm vợ chồng sau đây, để giúp cho vợ chồng bạn luôn nồng nàn như lúc mới yêu.

4 cách hâm nóng tình cảm vợ chồng

1. Cùng nhau đi du lịch 

Có phải vợ chồng bạn rất lâu rồi không du lịch? Nếu đúng như thế, hãy thiết kế 1 chuyến du lịch cho gia đình mình ngay thôi. Cùng nhau du hí chính là làm mới tình cảm vô cùng hiệu quả.

Suốt ngày sống trong khung cảnh cũ, làm mọi việc theo thói quen chính là lý do khiến bạn và người bạn đời cảm thấy nhàm chán, thậm chí ngột ngạt. Một chuyến du lịch sẽ giúp cho vợ chồng bạn "đổi gió", nghĩa là tạm thời tránh xa cuộc sống cũ và cùng nhau tận hưởng những thứ mới mẻ, xinh đẹp. Chẳng còn nghi ngờ gì khi chuyến du lịch cùng nhau sẽ giúp vợ chồng bạn gắn kết hơn rất nhiều.

Nếu vợ chồng bạn có con nhỏ và không ai trông giữ, hãy dắt chúng theo và cùng vui chơi với chúng. Nhưng nếu con bạn đã lớn, hoặc có ông bà ở nhà trông giúp, hãy mạnh dạn lên kế hoạch cho 1 chuyến du lịch "chỉ có đôi ta". Bạn sẽ có cảm giác như những ngày đầu mới yêu đang quay trở về.

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1 chuyến du lịch sẽ giúp các bạn gắn kết hơn - Ảnh minh họa: Internet

2. Làm mới chuyện ấy

Cho dù công việc của bạn có bận rộn thế nào, cho dù đầu óc bạn có trăm ngàn thứ quay cuồng, nhưng bạn cũng đừng quên thỉnh thoảng làm mới chuyện ấy. Vì sao mọi người cứ than vãn "ăn một món hoài sẽ chán", nhưng không ai nghĩ ra cách chế biến mới cho cùng thứ nguyên vật liệu?

Làm mới chuyện ấy không chỉ gói gọn làm mới tư thế quan hệ, thay đổi trang phục, nước hoa... Bạn còn có thể mạnh dạn thay đổi địa điểm ái ân. Ví dụ bạn có thể làm chuyện đó khi cùng nhau đi du lịch. Nhưng nếu không có điều kiện, chỉ cần một nhà nghỉ xinh xắn là có thể thay đổi không khí rồi. Hoặc bạn cũng có thể lựa chọn những góc thú vị khác trong nhà như: phòng tắm, phòng làm việc, ghế sô-pha... để hâm nóng tình cảm lứa đôi.

3. Cùng theo đuổi 1 sở thích

Khi đắm chìm trong 1 sở thích nào đó, có phải bạn sẽ thấy cuộc đời đầy hứng thú và say mê? Vậy vì sao bạn không chia sẻ cảm xúc này với người bạn đời của bạn? Dám cá rằng những giây phút cùng nhau như thế này sẽ càng biến vợ chồng bạn thành đôi tri âm tri kỷ, có thể hiểu nhau đến tận chân tơ kẽ tóc.

Hãy đăng ký những lớp tập gym, yoga, cầu lông, học vẽ, viết truyện cùng nhau... Và bạn sẽ khiến cả lớp ghen tị bởi độ tình tứ của vợ chồng bạn. Lưu ý là 2 bạn phải thật sự yêu thích và muốn tìm hiểu về món ấy. Đừng chỉ tham gia vì cảm giác bị ép buộc.

4. Những món quà ngọt ngào

Nhiều cô vợ rất hay than thở về thái độ lạnh nhạt của chồng sau khi kết hôn. Đó là vì người chồng có tâm lý ỷ y rằng đã là "người của mình" rồi thì không nuông chiều 1 tý thì cũng chẳng thể có ai "cuỗm" mất được. Nhưng chính sự thờ ơ này sẽ khiến 2 bạn ngày càng xa nhau hơn.

Chính vì vậy, nếu đang tìm cách hâm nóng tình cảm vợ chồng, hãy sử dụng những món quà nho nhỏ, xinh xinh để tặng bạn đời một cách bất ngờ. Bạn có thể kèm theo đó một tấm thiệp xinh xắn ghi vài lời thân thương. Đảm bảo bạn đời của bạn sẽ cảm động phát khóc. Lưu ý là lời khuyên này dành cho cả người vợ lẫn người chồng luôn nhé. Dĩ nhiên rằng không chỉ có phụ nữ mới có đặc quyền nhận quà.

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Những món quà bất ngờ cũng là một trong 4 cách hâm nóng tình cảm vợ chồng ngọt ngào nhất - Ảnh minh họa: Internet

Quan tâm, yêu thương nhau không chỉ là nghĩa vụ, nó còn là đặc quyền chỉ có bạn mới có đối với người sẽ đi cùng mình đến đầu bạc răng long. Vì khi bạn làm cho người ấy hạnh phúc, gia đình cũng sẽ vui vẻ và chính bản thân bạn sẽ trở nên thoải mái hơn.

Vì vậy, đừng chần chừ gì mà hãy áp dụng ngay 4 cách hâm nóng tình cảm vợ chồng này, để giúp ngôi nhà của mình luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc bạn nhé!

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