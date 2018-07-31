Vợ chồng nên ngủ chung hay riêng - câu hỏi tưởng dễ lại khiến vợ chồng loay hoay

Từ trước đến nay, vợ chồng ngủ chung với nhau là chuyện rất bình thường. Đó là khoảnh khắc lãng mạn và cũng chính là không gian để gắn kết hai trái tim để có được cuộc sống hạnh phúc. Bạn biết không, việc ngủ cùng nhau rất quan trọng, đó là những lúc để bạn hiểu được tính cách cũng như chia sẻ những tâm tư tình cảm cùng đối phương.

Vậy đâu là câu trả lời hợp lí cho câu hỏi "Vợ chồng nên ngủ chung hay riêng" Chúng ta hãy cùng nhau tham khảo bài viết dưới đây.

Vợ chồng anh Hoàng chị Tiên là ví dụ điển hình. Anh Hoàng là người có tính hay nóng giận. Chị Tiên thì do tính chất công việc nên phải đi làm đến tận tối muộn. Anh Hoàng ngày nào cũng hờn giận, cũng bực dọc vợ. Nhưng cứ đến tối thì anh và chị lại nằm chung giường. Chị kể cho anh nghe những việc làm trong ngày. Bởi vậy, dù anh bực bội cỡ nào thì cứ đến tối, sự buồn phiền ấy lại tan biến nhờ những lời tâm sự thủ thỉ từ vợ.

Song, những cặp vợ chồng nếu ngủ cùng nhau trong suốt cuộc hôn nhân, cho dù những lúc cãi vã hay hờn giận. Thì đó, ắt hẳn là những cặp vợ chồng rất hạnh phúc.

Khi chị được thưởng những ngày nghỉ xả hơi. Anh và chị thường cùng nhau đi du lịch, khám phá những địa điểm mới như cặp vợ chồng son, khiến mọi người phải ganh tị. Được hỏi bí quyết để giữ lửa hạnh phúc, chị liền chia sẻ do vợ chồng chị lúc nào cũng ngủ cùng nhau, luôn lắng nghe và thấu hiểu cho nhau.

Vợ chồng phải luôn biết giữ lửa cho tình yêu của mình

Ngày nay, do cuộc sống bận rộn, có những cặp vợ chồng bận rộn cả ngày. Tưởng chừng như tối đến lại cho nhau không gian riêng. Nhưng không, họ phải hoàn thành công việc. Bởi vì những ai một khi đã lao vào guồng công việc thì rất khó có thể bỏ ngang hoặc làm cho qua loa.

Bởi thế, họ sợ tính chất công việc ảnh hưởng đến đối phương, nên họ đành phải cho nhau không gian riêng. Họ muốn có khoảng không để làm những thứ mình thích. Ai muốn xem phim thì xem, ai muốn xem bóng đá cũng được. Họ nói làm vậy là tôn trọng sự riêng tư của nhau, làm vậy để giữ lửa cho tình yêu lúc nào cũng như mới.

Vợ chồng ngủ riêng là tôn trọng sự riêng tư, để khi gần gũi luôn như mới - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng chị Hoa ngủ riêng nay đã được 10 năm rồi. Mặc dù vợ chồng ngủ riêng nhưng chị và anh nhà có 2 nhóc tì rất đáng yêu, kháu khỉnh. Một tuần, vợ chồng chị lại lên lịch để sinh hoạt chuyện phòng the. Nếu như vợ hoặc chồng có lí do nào đó bất khả kháng thì sẽ dời lịch sang tuần tới. Còn những ngày bình thường họ luôn ngủ khác phòng.

Khi được hỏi thì chị chia sẻ: "Vợ chồng mình thích cho nhau những khoảng riêng tư vào mỗi tối, nhưng luôn phải đảm bảo không được lừa dối và lăng nhăng. Bởi vì mình thích "ngủ nướng" còn anh ấy sáng nào cũng phải dậy sớm vào cơ quan nên mình cảm thấy không thoải mái. Việc ngủ riêng như vậy lại hay, mình và anh ấy mỗi khi gần gũi đều như vợ chồng mới cưới, ngủ riêng để vợ chồng gần nhau hơn".

Bao nhiêu bực bội vì những thói quen vào mỗi đêm sẽ rất ảnh hưởng tới giấc ngủ của nửa kia. Nên vợ chồng phải biết tin tưởng, cho nhau khoảng riêng khi cảm thấy phù hợp.

Vợ chồng nên ngủ chung hay riêng là tùy vào trường hợp và tính cách của đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng có nên ngủ riêng?

Chuyện vợ chồng nên ngủ chung hay riêng thường trở thành vấn đề để các chị em gái quan tâm. Nhưng chuyện này là tùy thuộc vào tính cách của vợ-chồng bạn. Nếu bạn cảm thấy phiền hoặc khó chịu khi người khác làm ảnh hưởng đến công việc, thì việc ngủ riêng là hợp lí.

Các cặp vợ chồng nên lưu ý những cặp đôi nào thường ngủ chung thì khi vợ chồng giận nhau ngủ riêng là hoàn toàn sai nhé. Bởi vì tối là khoảng thời gian tĩnh để cả 2 suy nghĩ về tình cảm về cuộc sống và chia sẻ cho nhau. Đó cũng chính là lúc bạn nên lắng nghe tiếng nói từ trái tim của đối phương đấy nhé!