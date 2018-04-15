3 chiến thuật 'vàng' phụ nữ thông minh dùng để trói chặt chồng

Bạn biết đấy, việc người chồng đối xử với mình ra sao cũng một phần phụ thuộc vào chính bản thân người phụ nữ. Muốn sở hữu một người đàn ông đích thực thì trước hết bạn phải là một người phụ nữ đích thực đã. Sự khôn khéo của bạn chính là điểm mấu chốt giúp đánh thức bản lĩnh đàn ông của chàng.

Nhiều chị em vẫn thường truyền tai nhau rằng, muốn được hạnh phúc thì cần phải ra sức “thuần phục” người bạn đời của mình. Thế nhưng cách thức để làm điều đó lại không được phụ nữ thực hiện đúng. Tranh cãi và ép buộc chính là những phương thức mang lại hiệu quả kém nhất khi bạn muốn tìm kiếm sự quan tâm, yêu thương và bảo vệ của người đàn ông đầu ấp tay gối với mình.

Một trong 3 quy tắc “vàng” đầu tiên phải nhắc đến trong nghệ thuật “trói chặt” chồng của người phụ nữ thông minh chính là biết yêu thương. Sự khôn khéo xuất phát từ con tim. Tình yêu chính là thứ gắn kết hai người lại bên nhau thì hãy lấy chính điều đó làm nền tảng để vun đắp cuộc sống hôn nhân của hai người. Ở đâu tồn tại tình yêu chân thành ở đó có hạnh phúc và bình yên.

Biết nhẫn nhịn

Nhẫn nhịn chính là quy tắc thứ hai mà người phụ nữ cần biết. Những lúc hai vợ chồng bất đồng quan điểm, thay vì cứ phải gồng mình lên chiến đấu thì bạn hãy dành cho người đàn ông sự dịu dàng, cứng rắn như một thứ “lạt mềm buộc chặt”. Đó là bởi nếu muốn một người đàn ông trân quý mình thì phụ nữ đừng cố gắng biến người đàn ông thành kẻ bại trận trước bạn.

Sự khôn khéo là mấu chốt giúp đánh thức bản lĩnh đàn ông - Ảnh: Internet

Đừng quên sự dịu dàng là yếu đuối. Uy lực của phái nữ chính là dịu dàng và khéo léo. Nó có sức mạnh rất lớn và hoàn toàn có khả năng đánh thức những phẩm chất đàn ông còn tiềm ẩn trong người đàn ông của bạn.

Học cách tôn trọng

Không dễ để trở thành phụ nữ khôn ngoan, nhưng không có nghĩa là không thể. Bạn hãy thử dành thời gian nghĩ xem, trong đời sống hôn nhân và gia đình thì điều gì quan trọng hơn. Bạn muốn được sống hòa thuận với chồng con hay là thể hiện uy lực.

Sự dịu dàng là uy lực của người phụ nữ - Ảnh: Internet

Uy lực chưa chắc đã mang lại cho bạn hạnh phúc thậm chí còn là gánh nặng lớn cho bạn. Còn cuộc sống hòa thuận bản thân nó đã ẩn chứa trong đó sự thoải mái, dễ chịu và an nhiên. Vì thế, nếu bạn muốn được sống hạnh phúc và thoải mái thì nên thay đổi chiến thuật sắt đá mà bạn đã sử dụng trước đó đi. Việc ép buộc người khác phải làm gì theo ý mình là nguyên nhân dẫn đến xung đột và cãi vã.

Chính vì vậy, quy tắc thứ ba chính là học cách tôn trọng người khác. Bản thân bạn khi được người khác tôn trọng chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng và làm những việc tích cực để đáp lại đối phương. Với đàn ông cũng thế thôi. Khi được tin cậy và yêu thương, đàn ông sẽ hết mình với bạn mà bạn chẳng phải nhọc công ép buộc gì anh ấy.