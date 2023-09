5 điều tuyệt đối không được làm khi hôn nhân đang hồi căng thẳng

Đây thực sự là một lỗi mà rất nhiều người vợ đang mắc phải. Trong giai đoạn khó chịu, có vấn đề với chồng, nếu bạn kể xấu về họ với bố mẹ sẽ khiến bố mẹ bạn thay đổi cách nhìn về chồng bạn.

Đừng nhắc lại những sai lầm trong quá khứ - Ảnh: Internet

Người đàn ông có tính tự ái rất cao, nên nếu để họ biết bạn bóc mẽ họ thì lòng tự trọng của họ sẽ bị tổn thương. Tất nhiên bạn yêu thì mới kết hôn với anh ấy, nhưng khi cơn giận ập đến, trong bạn sẽ chỉ còn cám giác oán trách và những yêu thương lúc này sẽ chỉ còn lại những gì không vui vẻ.

Do đó những lời khuyên bạn nhận được trong thời điểm này cũng không đúng đắn. Đôi khi đây lại là liều thuốc độc cho cuộc hôn nhân của bạn.

Nếu lúc này bạn thực sự cần một lời khuyên hãy tìm đến chuyên gia tư vấn, họ sẽ có những nhận xét đúng đắn và giúp bạn đưa ra giải pháp cho vấn đề. Hãy kể cả những điều tốt và xấu của chồng để họ có đánh giá khách quan nhất.

3. Bỏ qua mối quan tâm của chồng

Đừng chỉ vì 2 người đang giận dỗi nhau mà bạn vội gạt đi những mối bận tâm hiện tại của chồng. Hãy nhẫn nại, và lắng nghe để anh ấy cảm nhận được bạn thực sự chỉ là nổi nóng nhất thời.

Nếu chồng bạn đề cập một chuyện gì đó, dù nhỏ thôi thì cũng hãy cùng san sẻ và đáp ứng trên cơ sở hợp lí nhất. Việc bạn mặc kệ chồng mình sẽ khiến anh ấy cảm thấy không được tôn trọng, hôn nhân của bạn vì thế mà cũng nhanh chóng đổ vỡ hơn.

4. So sánh chồng với người khác

Đừng so sánh chồng mình với người khác - Ảnh: Internet

Không ai thích mình bị so sánh cả, và chồng bạn cũng như thế. Ai lại không tức giận nếu liên tục bị vợ nói “Anh chẳng giống như anh A, anh B…” hay “Nếu như anh C thì anh ấy sẽ…”. So sánh chỉ càng dẫn đến tranh cãi khiến chồng tự ái.

5. Đổ lỗi cho người khác

Một cuộc hôn nhân đang có mâu thuẫn thì sẽ là bản thân 2 vợ chồng là người tạo ra vấn đề. Tất nhiên chẳng ai thích nhận bản thân mình là người có lỗi, nên xu hướng tìm cách đổ lỗi cho người khác là rất thường xuyên xảy ra.

Nếu bạn thực sự sai, hãy can đảm nhận lỗi về mình. Đó cũng là cách dễ dàng nhất để làm hòa với đối phương.

Nhận lỗi hoàn toàn không phải cách hạ thấp bản thân, nó là cách cho thấy bạn thực sự tôn trọng và muốn bảo vệ mối quan hệ này. Chỉ cần nhìn nhận lại và cố gắng không tái phạm nữa, hôn nhân của bạn sẽ thêm phần vững chãi từ sự thấu hiểu và cảm thông.