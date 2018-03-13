Chồng luôn tìm cách ra khỏi nhà vì hôn nhân rạn vỡ, làm ngay cách này để cứu vãn

Phụ nữ yêu 13/03/2018 12:10

Hôn nhân luôn có những lúc thăng trầm, nếu không khéo léo, bạn sẽ đánh mất người bạn đời của mình lúc nào cũng không biết.

Đàn ông vốn không thích cãi cọ, đôi co. Khi hôn nhân gặp vấn đề, nếu sau vài lần tranh luận mà vẫn không thể đi đến giải pháp, đàn ông sẽ có ý muốn trốn tránh bạn, thậm chí lấy cớ, sinh sự để không phải chạm mặt nhau ở nhà. Nếu chuyện này diễn ra quá nhiều lần, hai bạn có thể sẽ dẫn đến li hôn. Hãy thử thay đổi những điều sau để cứu vãn tình hình.

1. Lắng nghe tâm tư của chồng, chia sẻ nỗi lòng của bản thân

Mâu thuẫn thường nảy sinh khi cả 2 người đều không hiểu đối phương, hoặc hiểu sai ý người kia đang truyền đạt khiến chuyện bé lại bỗng bị xé ra to hơn. Đợi một lúc cả hai người cùng bình tĩnh lại, bạn nên chia sẻ với chồng mình rằng bạn đang cảm thấy thế nào, tại sao bạn lại cư xử như vậy trong tình huống này… và gợi ý để anh ấy cũng giãi bày cùng bạn. Sau khi đã hiểu thấu tâm tư nhau, cuộc sống của bạn sẽ cải thiện rõ rệt.

2. Hâm nóng tình yêu bằng những buổi hẹn

Chồng luôn tìm cách ra khỏi nhà vì hôn nhân rạn vỡ, làm ngay cách này để cứu vãn - Ảnh 1

Hâm nóng tình yêu bằng những buổi hẹn - Ảnh: Internet

Gỡ rối tơ lòng xong rồi, các bạn cần những chất keo để kết dính lại những vết nứt. Đã bao lâu hai bạn bị cơm áo gạo tiền, con cái phủ lấp đi những sự lãng mạn, những dòng tin nhắn ngọt ngào như thuở mới yêu? Nếu bạn ngần ngại việc ra ngoài, hãy thử một hôm gửi 2 nhóc tì cho ông bà nội, chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn tại gia dưới ánh nến và chờ chồng đi làm về. Tình yêu luôn cần không gian để nuôi dưỡng và cảm nhận, chồng bạn sẽ giật mình nhận ra rằng bạn vẫn ngọt ngào như thế, chỉ là đôi khi những áp lực cuộc sống khiến cho đôi bên ngột ngạt với nhau mà thôi.

Ra ngoài xem phim thay đổi không khí cũng là một gợi ý không tồi để tình yêu của vợ chồng bạn có thể được hâm nóng nhé.

3. Thay đổi những chi tiết nhỏ trong chuyện chăn gối

Tình dục là vấn đề tế nhị, nhưng lại là chìa khóa giúp cho hôn nhân bền vững. Ngần ấy năm sống cạnh nhau, sẽ có đôi lúc bạn thấy chuyện đó nhạt nhẽo với chồng mình, và hẳn là anh ấy cũng từng có suy nghĩ như vậy. Hãy tìm hiểu một vài điều mới mẻ để trở nên hấp dẫn hơn trong mắt chồng. Ví dụ như không gian phòng ngủ, hay một bộ đồ ngủ gợi cảm, tỉ mỉ hơn thì là một vài bí kíp khiến cho chồng mê mẩn bạn.

4. Thay đổi bản thân, trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn

Chồng luôn tìm cách ra khỏi nhà vì hôn nhân rạn vỡ, làm ngay cách này để cứu vãn - Ảnh 2

Yêu bản thân mình trước khi yêu người khác - Ảnh: Internet

Nhiều khi bạn nhìn trong gương còn thấy mình thay đổi nhiều quá. Cô gái trẻ trung vui vẻ ngày xưa đâu rồi? Sao giờ chỉ còn sự cáu kỉnh, gắt gỏng của một bà mẹ hai con. Hãy thư giãn, tìm cách tạo thời gian chăm sóc cho bản thân. Bạn phải yêu thương bản thân mình trước khi yêu thương người khác – cũng như muốn người khác yêu thương bạn. Không ai muốn ngày nào cũng nhìn thấy một cô vợ lôi thôi, đầu tóc rối bù mà liên tục cáu với chồng mình cả. Các lớp tập gym, yoga giờ rất nhiều và tiện lợi cho bạn tham gia. Chỉ cần 1 vài tiếng trong tuần thôi, bạn sẽ cải thiện rõ rệt.

Nếu đã thử các điều trên mà chồng bạn vẫn không hề thay đổi thì bạn cũng nên suy nghĩ về quyết định cuối cùng. Hãy sống vì hạnh phúc của mình, đừng vì hạnh phúc của kẻ khác.

Những câu đáp trả cực chất khiến bồ nhí của chồng câm nín

Những câu đáp trả cực chất khiến bồ nhí của chồng câm nín

Chị em hãy thử tưởng tượng vào một ngày đẹp trời bồ nhí của chồng công khai tuyên chiến với mình. Vậy thì hãy đáp trả bằng những câu nói cực chất sau để khẳng định với con giáp thứ 13 rằng: “Chị đây cũng không phải dạng vừa đâu nhé!”

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Từ khóa:   cách cứu vãn hôn nhân chuyện chăn gối Thay đổi bản thân

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