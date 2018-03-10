Tại sao nói: Vợ là ân nhân cả đời của chồng, ai là chồng nhất định phải trân trọng vợ?

Phụ nữ yêu 10/03/2018 15:27

Cổ nhân có câu: "Đằng sau người đàn ông thành đạt là 1 người phụ nữ vĩ đại” quả không hề sai. Vì thế, những ông chồng có vợ cần tự mình biết nâng niu trân trọng vợ kẻo lúc  mất rồi thì hối hận không kịp.

Người ta thường nghĩ đến những điều xa xôi, và liệu bạn đã biết những điều này chưa?

Thành công lớn nhất của một người chính là có 1 cuộc hôn nhân thành công.

Hạnh phúc lớn nhất của đời người là có 1 gia đình hạnh phúc.

Sau khi kết hôn, cuộc sống giữa vợ chồng đương nhiên sẽ có những mâu thuẫn. Không ai có thể tránh được điều đó. Hơn thế nữa, người đàn ông sau khi cưới thường sẽ cảm thấy vợ mình không còn đẹp như trước.

Trong khi bên ngoài có biết bao cô gái xinh đẹp hơn, xã hội vô vàn những cám dỗ mà đàn ông có thể sập bẫy bất cứ lúc nào, đó là nhan sắc, danh vọng và tiền bạc.

Có nhiều người lựa chọn từ bỏ vợ để tìm tới người thứ 3 trẻ hơn, đẹp hơn.  Thế nhưng, có bao giờ những người đàn ông đó nghĩ tới vợ mình 1 chút không? Vì khi cưới bạn, thì người con gái đó đã trở thành ân nhân cả đời của bạn rồi.

Tại sao nói: Vợ là ân nhân cả đời của chồng, ai là chồng nhất định phải trân trọng vợ? - Ảnh 1

Có bao giờ những người đàn ông đó nghĩ tới vợ mình 1 chút không? - Ảnh Internet

Rõ ràng vợ bạn đã từng xinh đẹp, bởi thế bạn mới yêu cô ấy. Vậy mà sau khi cưới nhau về, nếu bạn thấy vợ mình xấu hơn, đó là lỗi của người chồng. Bởi vì không 1 người phụ nữ nào hạnh phúc mà lại xấu đi cả.

Rõ ràng vợ bạn trước kia ở nhà được bố mẹ nuông chiều như công chúa, nhưng vì tình yêu, cô ấy bỏ tất cả để đi theo bạn, sẵn sàng trở thành 1 người đứng ra lo lắng, quán xuyến tất tần tật mọi việc trong nhà.

Trước kia được bố mẹ yêu thương, dỗ dành, giờ thì bị mẹ chồng soi mói, em chồng chửi xéo. Bạn đã đứng ra giúp vợ mình hay chưa?

Trong khi đó, mỗi ngày cô ấy đều tất bật với việc nhà cửa, chuẩn bị cơm nước cho chồng. Vợ bạn luôn mong muốn được chăm sóc bạn mọi lúc mọi nơi, để rồi bạn coi thường cô ấy?

Xin đừng hỏi tại sao vợ mình lại luộm thuộm xấu xí như vậy.

Bởi vì cô ấy đã trở thành mẹ của con bạn.

Bạn nên nhớ rằng để chăm sóc 1 đứa trẻ chưa bao giờ là điều dễ dàng, công sức cô ấy mang nặng đẻ đau 9 tháng 10  nhưng rồi đứa bé đó lại lấy họ bạn, lại thờ cúng tổ tiên nhà bạn, đó đã là cái ơn vô cùng lớn bạn phải đền đáp vợ cả đời rồi.

Đừng hỏi vì sao khuôn mặt vợ nhanh già.

Vì cô ấy đã ôm đồm hết mọi việc để bạn yên tâm kiếm tiền. Vì cô ấy đã lo lắng cho gia đình, cho con cái.

Tại sao nói: Vợ là ân nhân cả đời của chồng, ai là chồng nhất định phải trân trọng vợ? - Ảnh 2

Bởi vì cô ấy đã trở thành mẹ của con bạn - Ảnh Internet

Đừng đổ lỗi cho vợ không đi dạo phố, không mặc quần áo đẹp, không biết trang điểm. Đừng bao giờ trách vợ xấu hơn những người đàn bà khác. Tất cả cũng chỉ vì bao nhiêu thời gian cô ấy đổ hết vào gia đình bạn, cho con bạn và cho bạn nữa.

Vợ là 1 người con gái xa lạ, nhưng lại lo lắng mỗi khi bạn ốm, lại tận tình chăm sóc bạn, lại mong chờ mỗi khi bạn đi làm muộn chưa kịp về, và là người âm thầm bên cạnh động viên mỗi khi bạn chán chường, mệt mỏi.

Vợ là người xa lạ, nhưng cô ấy là người yêu thương bạn nhất, hiểu rõ bạn nhất, quan tâm bạn nhất thế gian này.

Và vợ, cũng chính là người cùng bạn đi tới cuối con đường, không phải là bố mẹ, không phải anh em và càng không phải con cái.

Đàn ông hãy nhớ rằng, chẳng có mối quan hệ nam nữ nào có thể so sánh được với tình cảm vợ chồng. Không có tình yêu nào đẹp hơn tình cảm vợ chồng và không có người phụ nữ nào đẹp hơn vợ mình.

Hãy biết quan tâm yêu thương nhiều hơn, đừng để khi mất đi rồi mới hối tiếc.

Điều gì khiến đàn ông tốt thường chọn gái hư, còn gái ngoan luôn gặp trắc trở trong hôn nhân?

Điều gì khiến đàn ông tốt thường chọn gái hư, còn gái ngoan luôn gặp trắc trở trong hôn nhân?

Vấp ngã trong tình yêu, gái hư có nhiều kinh nghiệm hơn, chính điều đó khiến họ trở thành bông hồng có gai, đẹp nhưng khó chinh phục. Đàn ông lại thích điểm này ở phụ nữ.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ chồng trân trọng vợ

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 39 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này