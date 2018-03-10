Tại sao nói: Vợ là ân nhân cả đời của chồng, ai là chồng nhất định phải trân trọng vợ?

Thành công lớn nhất của một người chính là có 1 cuộc hôn nhân thành công.

Người ta thường nghĩ đến những điều xa xôi, và liệu bạn đã biết những điều này chưa?

Sau khi kết hôn, cuộc sống giữa vợ chồng đương nhiên sẽ có những mâu thuẫn. Không ai có thể tránh được điều đó. Hơn thế nữa, người đàn ông sau khi cưới thường sẽ cảm thấy vợ mình không còn đẹp như trước.

Hạnh phúc lớn nhất của đời người là có 1 gia đình hạnh phúc.

Trong khi bên ngoài có biết bao cô gái xinh đẹp hơn, xã hội vô vàn những cám dỗ mà đàn ông có thể sập bẫy bất cứ lúc nào, đó là nhan sắc, danh vọng và tiền bạc.

Có nhiều người lựa chọn từ bỏ vợ để tìm tới người thứ 3 trẻ hơn, đẹp hơn. Thế nhưng, có bao giờ những người đàn ông đó nghĩ tới vợ mình 1 chút không? Vì khi cưới bạn, thì người con gái đó đã trở thành ân nhân cả đời của bạn rồi.

Có bao giờ những người đàn ông đó nghĩ tới vợ mình 1 chút không? - Ảnh Internet

Rõ ràng vợ bạn đã từng xinh đẹp, bởi thế bạn mới yêu cô ấy. Vậy mà sau khi cưới nhau về, nếu bạn thấy vợ mình xấu hơn, đó là lỗi của người chồng. Bởi vì không 1 người phụ nữ nào hạnh phúc mà lại xấu đi cả.

Rõ ràng vợ bạn trước kia ở nhà được bố mẹ nuông chiều như công chúa, nhưng vì tình yêu, cô ấy bỏ tất cả để đi theo bạn, sẵn sàng trở thành 1 người đứng ra lo lắng, quán xuyến tất tần tật mọi việc trong nhà.

Trước kia được bố mẹ yêu thương, dỗ dành, giờ thì bị mẹ chồng soi mói, em chồng chửi xéo. Bạn đã đứng ra giúp vợ mình hay chưa?

Trong khi đó, mỗi ngày cô ấy đều tất bật với việc nhà cửa, chuẩn bị cơm nước cho chồng. Vợ bạn luôn mong muốn được chăm sóc bạn mọi lúc mọi nơi, để rồi bạn coi thường cô ấy?

Xin đừng hỏi tại sao vợ mình lại luộm thuộm xấu xí như vậy.

Bởi vì cô ấy đã trở thành mẹ của con bạn.

Bạn nên nhớ rằng để chăm sóc 1 đứa trẻ chưa bao giờ là điều dễ dàng, công sức cô ấy mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 nhưng rồi đứa bé đó lại lấy họ bạn, lại thờ cúng tổ tiên nhà bạn, đó đã là cái ơn vô cùng lớn bạn phải đền đáp vợ cả đời rồi.

Đừng hỏi vì sao khuôn mặt vợ nhanh già.

Vì cô ấy đã ôm đồm hết mọi việc để bạn yên tâm kiếm tiền. Vì cô ấy đã lo lắng cho gia đình, cho con cái.

Bởi vì cô ấy đã trở thành mẹ của con bạn - Ảnh Internet

Đừng đổ lỗi cho vợ không đi dạo phố, không mặc quần áo đẹp, không biết trang điểm. Đừng bao giờ trách vợ xấu hơn những người đàn bà khác. Tất cả cũng chỉ vì bao nhiêu thời gian cô ấy đổ hết vào gia đình bạn, cho con bạn và cho bạn nữa.

Vợ là 1 người con gái xa lạ, nhưng lại lo lắng mỗi khi bạn ốm, lại tận tình chăm sóc bạn, lại mong chờ mỗi khi bạn đi làm muộn chưa kịp về, và là người âm thầm bên cạnh động viên mỗi khi bạn chán chường, mệt mỏi.

Vợ là người xa lạ, nhưng cô ấy là người yêu thương bạn nhất, hiểu rõ bạn nhất, quan tâm bạn nhất thế gian này.

Và vợ, cũng chính là người cùng bạn đi tới cuối con đường, không phải là bố mẹ, không phải anh em và càng không phải con cái.

Đàn ông hãy nhớ rằng, chẳng có mối quan hệ nam nữ nào có thể so sánh được với tình cảm vợ chồng. Không có tình yêu nào đẹp hơn tình cảm vợ chồng và không có người phụ nữ nào đẹp hơn vợ mình.

Hãy biết quan tâm yêu thương nhiều hơn, đừng để khi mất đi rồi mới hối tiếc.