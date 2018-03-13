Nếu trước đây họ kín đáo vì sợ mọi người cười chê, thì nay nhiều người thứ 3 còn ngang nhiên thách thức những người vợ, ra sức dụ dỗ lôi kéo để đàn ông bỏ vợ. Nếu là một cuộc chơi đơn thuần, đàn ông sẽ biết đúng sai, nhưng với những người bản lĩnh kém, họ sẽ đánh mất mái ấm của mình bất cứ lúc nào. Nếu không muốn mất chồng, bạn hãy thử 5 cách này.

Hãy khéo léo kể ra những thói quen của chồng để cho cô ta thấy rằng, chỉ có bạn là hiểu anh ấy nhất. Người thứ 3 càng thách thức, bạn lại càng phải tỏ ra bình tĩnh và chứng minh mình mới là nữ chính trong câu chuyện này. Cùng là những con người trong thời đại mới, hãy thử nhẹ nhàng khuyên nhủ cô ta quay đầu, phân tích điểm sai, điểm cần thay đổi để cô ta nhận ra sự lỗi lầm của mình.

2. Làm đẹp cho chính bản thân mình

Trở thành người phụ nữ khiến người đàn ông nào cũng phải mong muốn có được bạn. Để giữ được chồng, bạn phải biết chăm chút mình đã. Kẻ thứ 3 sẽ hả hê biết bao nhiêu nếu bạn trở nên suy sụp, yếu đuối. Vì vậy, hãy chứng minh cho cô ta thấy, bạn cũng xinh đẹp và có sự cuốn hút riêng của mình. Làm điều này cũng là cách khiến cho chồng bạn giật mình nhìn lại, không vì một chút hương sắc bên ngoài mà quên đi người phụ nữ đầu ấp tay gối suốt ngần ấy năm.

3. Nói chuyện với chồng bạn

Hãy hỏi anh ấy xem đây chỉ là một phút rong chơi hay là sai lầm có chủ đích. Người thứ 3 không thể ve vãn nếu chồng bạn kiên định và hoàn toàn chung thủy với bạn. Đừng đổ lỗi cho 1 phía mà phải nhìn toàn diện vấn đề. Nếu thực sự do kẻ thứ 3 cố gắng mồi chài bạn, chồng bạn sẽ phải là người dứt khoát, chấm dứt liên lạc. Và nếu cần thiết hãy gặp nhau 3 người để có biện pháp rõ ràng nhất.

Quan trọng nhất bạn vẫn luôn phải tỉnh táo nhận ra người đàn ông nằm cạnh mình còn thuộc về mình nữa hay không - Ảnh: Internet

4. Phớt lờ kẻ thứ 3

Hãy coi như cô ta không tồn tại và vun đắp cho cuộc hôn nhân của chính mình để chồng bạn nhận ra đây mới là tổ ấm của chính mình. Dù cô ta có cố gắng gây sự đến bao nhiêu cũng không thể khiến bạn phiền muộn. Bạn được sinh ra là để hạnh phúc, vì vậy đừng để những kẻ đó tổn hại đến trái tim bạn.

5. Gặp mặt trực tiếp người thứ 3

Đây là phương cách cuối cùng nếu như cô ta vẫn liên tục gây rối và muốn phá vỡ gia đình bạn. Tuy nhiên bạn cũng nên nhớ rằng, quan trọng nhất vẫn là chồng bạn có chung thủy hay không, có muốn về với bạn hay không thì việc gặp mặt này mới cần xảy ra. Bạn phải cho cô ta thấy sự kiên định và khí chất của chính mình, rằng ai mới xứng đáng là người vợ ở bên cạnh anh ấy.

Tình yêu thì không đúng sai, nhưng không thể vì tình yêu mà bất chấp tất cả mọi thứ rồi chuốc lấy nỗi buồn cho bản thân mình. Quan trọng nhất bạn vẫn luôn phải tỉnh táo nhận ra người đàn ông nằm cạnh mình còn thuộc về mình nữa hay không. Bởi nếu thực sự anh ấy biết điểm dừng, bạn không cần giữ, anh ấy sẽ luôn tìm cách để trở về bên bạn.