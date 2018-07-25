Có nên chờ đợi người không yêu mình: Hãy lắng nghe câu trả lời từ con tim

Phụ nữ yêu 25/07/2018 14:51

Khi yêu, cảm xúc sẽ lấn át lý trí, vì thế dẫu biết đáp án của câu hỏi: “Có nên chờ đợi người không yêu mình” là “KHÔNG". Nhưng bản thân chúng ta vẫn dối lòng rằng, sẽ có một ngày nào đó, người ấy sẽ yêu mình mà thôi.

Yêu một người không yêu mình, trái tim sẽ chất chứa rất nhiều nỗi đau thầm lặng. Bởi bạn không có quyền đòi hỏi người ấy phải đáp lại. Lúc nào cũng chỉ biết ngồi đơn độc, lẻ loi và mong chờ một người không mảy may quan tâm gì tới mình. Để rồi, sau tất cả tự bản thân mình phải nhận lấy những tổn thương do chính mình gây ra. Vì thế, bạn đừng bao giờ ngây thơ tin rằng, người ấy sẽ nhận ra tình cảm chân thành của mình vào một ngày nào đó và sẽ đáp lại nhé!

Không nên đợi chờ một người không yêu mình vì chỉ phí hoài thời gian mà thôi
Không nên đợi chờ một người không yêu mình vì chỉ phí hoài thời gian mà thôi

Khi yêu bạn hãy để con tim cảm nhận, do đó có nên chờ đợi người không yêu mình hay không thì hãy để trái tim trả lời, sau đó hãy để lý trí quyết định. Yêu một người không yêu mình sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp. Bởi vì trái tim người ấy sẽ không bao giờ hướng về mình, vậy tại sao bạn phải khổ sở để chờ đợi người ấy, khi không thể biết chính xác bao giờ họ mới hồi tâm chuyển ý và mở lòng đón nhận tình cảm của mình. Càng chờ đợi, bạn càng tuyệt vọng và đau khổ và tự làm trái tim mình bị rỉ máu. Ngay cả bản thân mình, bạn còn không quan tâm, không yêu thương thì làm sao người khác có thể yêu thương được.

Khi chờ đợi một người không yêu mình điều đó có nghĩa là bạn đang sai vì cảm xúc đặt chưa đúng người. Nên cách tốt nhất là bạn hãy quên đi thay vì nhớ, vì mối tình cảm đơn phương này sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu, sẽ không có một cái kết đẹp. Càng chờ đợi lòng bạn sẽ mình càng vương vấn.

Đợi chờ một người không yêu mình chỉ toàn nhận lấy đau khổ
Đợi chờ một người không yêu mình chỉ toàn nhận lấy đau khổ

Vì thế, yêu và chờ đợi một người không yêu mình bạn sẽ chỉ nhận về những tổn thương mà thôi. Bởi khi yêu người ấy có nghĩa bạn đã trao cho họ cái quyền được làm tổn thương mình. Sự hững hờ, lạnh nhạt của họ cũng đủ để bóp nát trái tim yêu đơn phương của bạn. Họ sẽ chẳng bao giờ quan tâm bạn đau khổ ra sao, vì trong cuộc sống của họ không có hình ảnh của bạn. Yêu người không yêu mình giống như việc đạp xe ngược chiều gió, bạn có cố gắng đến mấy cũng bị đẩy ra xa. Cho nên, bạn hãy buông bỏ thứ tình yêu đơn phương đó đi và đừng bao giờ chờ đợi một người không yêu mình.

Khi nào bạn hiểu được của giá trị bản thân, biết yêu thương chính bản thân mình thì lúc đó bạn sẽ buông bỏ được thứ tình cảm không thuộc về mình. Rồi bạn sẽ buông bỏ được một người mà trước đấy đã đặt họ toàn bộ tình yêu ngây ngô và trong sáng nhất của mình.  Đồng thời, sẽ mở cửa trái tim để đón nhận một người yêu thương bạn thật lòng. Người ấy sẽ sẵn sàng yêu thương và bảo vệ bạn suốt cuộc đời này, khỏi những tổn thương không đáng có và có thể giúp bạn đứng dậy sau những vấp váp trong cuộc đời.

Bạn đừng bao giờ lãng phí tình cảm và thời gian cho một người không đáng
Bạn đừng bao giờ lãng phí tình cảm và thời gian cho một người không đáng

Tình yêu của mình hãy trao cho người thật xứng đáng, vì thế đừng bao giờ lãng phí tình cảm và thời gian để chờ đợi một người không yêu mình nhé! Hãy trân trọng bản thân mình trước khi mong mỏi ai đó mang đến cho mình hạnh phúc. Hãy biết giá trị của bản thân để nó không trở thành điều rẻ mạt trong mắt người khác. Do đó, tình yêu không phải là thứ thích đặt ở người nào thì đặt. Khi đặt đúng bạn sẽ hạnh phúc, còn đi đặt nhầm trái tim sẽ rỉ máu, đồng thời bạn sẽ lãng phí thời gian và tuổi trẻ của mình vào một người không đáng. 

Dù cuộc sống có khắc nghiệt thế nào cũng hãy lạc quan yêu đời lên em nhé!

Dù cuộc sống có khắc nghiệt thế nào cũng hãy lạc quan yêu đời lên em nhé!

Em ơi cuộc sống này không chỉ có màu hồng, càng không phải lúc nào cũng dễ dàng, vậy nên dù hoàn cảnh có nghiệt ngã như thế nào, cũng hãy luôn lạc quan yêu đời lên em nhé!

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