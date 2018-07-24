Bị mẹ bắt ép cưới vợ già, tưởng chừng đời trai héo úa ai ngờ...

Mới 30 tuổi đầu mà lúc nào mẹ cũng giục anh cưới vợ sớm. Anh dư sức có thể kiếm được một cô vợ hotgirl, nhưng vì muốn tập trung cho sự nghiệp trước, có đồng dư giả rồi mới cưới vợ, mua nhà mua xe. Nhưng mẹ không hiểu cho, lúc nào cũng ép anh. Cứ thế đi làm về là mẹ cằn nhằn bên tai anh.

- Thế mày nói cho mẹ biết chính xác, khi nào mày lấy vợ để mẹ biết còn chuẩn bị.

- Để từ từ rồi con lấy, mẹ cứ vội vàng gì chứ. Lấy vợ chứ có phải mớ rau mớ cỏ ngoài chợ đâu mà muốn mua lúc nào thì mua.

- Giờ con chưa có người yêu, con còn không biết khi nào mới lấy được vợ mà. Mẹ cứ từ từ nhé!

- Vậy thôi! Đợi mày lâu lắm con ạ. Mẹ đã ngắm sẵn cho mày một mối rồi. Hôm sau xem mắt nha con.

Bị mẹ ép cưới vợ già, vì không muốn bất hiếu nên anh đành chấp nhận

Anh không chịu, nhưng mà cũng không thể cãi lời mẹ. Đúng chiều tối hôm sau đi làm về, mẹ đưa anh đi xem mắt. Anh không có ấn tượng đặc biệt gì với cô gái này, hơn nữa nghe đến việc già hơn mình đến 3 tuổi là anh không thích rồi, nên anh cũng chẳng có hứng thú gì để yêu đương.

Sau khi xem mắt xong, về đến nhà là anh liền to tiếng với mẹ.

- Mẹ nghĩ sao mà bắt con lấy cô ta, ngoại hình thì bình thường, lại còn hơn con đến 3 tuổi đấy. Con lấy vợ chứ không có lấy chị đâu.

- Mẹ cũng hơn bố 3 tuổi đấy, giờ vẫn sống hạnh phúc đây này. Mẹ nói cho mà nghe này, xinh đẹp giỏi giang nhưng mà không có đạo đức thì cũng bằng thừa. Bây giờ bố mẹ già rồi chỉ muốn có một cô con dâu ngoan ngoãn mà thôi. Đúng là con bé đó có hơn tuổi nhưng hiền lành, tốt tính, chịu khó, nó cũng có học đoàng hoàng chứ đâu có kém ai.

- Nhưng con không lấy cô ta đâu.

- Không nhưng không nhị gì hết, mẹ đã quyết rồi, con không cưới con bé đó thì từ mặt bố mẹ luôn đi.

Thấy mẹ cương quyết quá, anh cũng đành chịu thua. Nhưng trong lòng vẫn nghĩ cưới cô vợ già thì làm ăn gì được, đời trai coi như bị héo úa, cuộc sống kiểu gì chả lâm vào bế tắc.

Cuối cùng ngày cưới cũng đến, bố mẹ vui nhưng anh cảm thấy khó chịu

Rồi điều gì đến thì cũng đến, sau 3 tháng gọi là tìm hiểu, đám cưới của anh và cô vợ già cũng đã diễn ra. Vì sợ bạn bè chê cười, phải lấy cô vợ già nên anh mời khá ít bạn bè đến dự. Bởi cứ nghĩ đến cảnh bạn bè chế diễu lấy cô vợ già là anh cảm thấy khó chịu bứt rứt trong người.

Người ta cưới vợ thì vui vẻ và chờ mong đến đêm tân hôn, còn anh bị mẹ bắt ép cưới vợ già nên thấy ngán ngẩm, không hứng thú. Cứ nghĩ đến việc phải làm chuyện ấy với vợ già là anh thà ngủ chay còn hơn, dẹp luôn ý nghĩ có màn tân hôn mặn nồng.

Trong bụng thì nghĩ thế, nhưng khi nhìn thấy vợ bước ra từ nhà tắm trong bộ đồ ngủ quyến rũ, mỏng tanh, lồ lộ các phần nhạy cảm thì trong người anh bỗng nóng ran hết cả lên. Tuy nhiên anh cố kiềm chế mà bảo vợ lên giường đi ngủ luôn, vậy nhưng nằm được một lúc, anh thấy khó chịu, không thể nào ngủ được, cái cảm giác nóng ran cả người lại ập đến. Lúc này anh quay sang nhìn vợ, thấy vợ đang còn thức và càng nhìn càng thấy vợ hấp dẫn với nước da trắng mịn, khuôn mặt cũng có phần đáng yêu. Vậy nên anh đánh liều đề nghị:

- Em ơi. Em có muốn chúng mình tân hôn không?

- Anh không cần để ý đến em đâu. Em biết anh lấy em là do mẹ bắt ép.

- Thú thực đúng là bố mẹ bắt ép lấy em. Nhưng bây giờ nằm cạnh em anh không kiềm chế nổi nữa rồi. Em cũng vậy đúng không?

- Anh không chê em nữa à?

- Thôi để nói sau đi nha. Giờ mình ấy trước đi đã.

Không ngờ vợ già của anh lại thú vị, khiến anh sung sướng vô cùng

Vừa nói dứt lời anh đã ôm chặt lấy cô vợ già, hôn mặn nồng, sau một hồi hì hục, anh nhìn thấy giọt máu ấy rơi ra trên ga giường mà anh không thể nào tin nổi người vợ già ấy đã dành thứ quý giá nhất của người con gái trao cho mình. Cứ tưởng lấy cô vợ già thì ngán ngẩm, không làm ăn được gì, ai ngờ vợ già lại đẹp mặn mà và quyến rũ một cách lạ lùng.

Không chỉ trong chuyện ấy, trong đời sống "người vợ già" của anh lại rất biết điều, hiền lành, hiểu biết rộng và biết cư xử nên gia đình lúc nào cũng rất hạnh phúc.