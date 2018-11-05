Có 3 kiểu chồng, trong đó có 1 kiểu phụ nữ lấy phải khổ sở cả đời!

Dù vậy, kiểu đàn ông này rất coi trọng sự nghiệp. Vì họ luôn muốn cho vợ con cuộc sống đủ đầy nhất, nên càng phải cố gắng không ngừng trong công việc. Họ luôn quan tâm và sống tình cảm với mọi người, đặc biệt nhất là vợ. Chỉ cần vợ cần, họ chắc chắn sẽ ở bên để chăm sóc, động viên và dành cho vợ những gì tốt nhất. Họ cũng rất hào phóng để vợ tiêu xài, có lúc còn đi mua sắm cùng vợ.

Người chồng thuộc kiểu này sẵn sàng vào bếp giúp vợ nấu ăn, ra phòng khách lau dọn nhà cửa đỡ đần vợ. Anh ấy không bao giờ ngồi không để vợ phải hầu hạ.

Người chồng kiểu này luôn ưu tiên sự nghiệp và có phần lơ là gia đình. Họ không chủ động giao tiền cho vợ, trừ khi vợ ngỏ ý muốn.

Hơn hết, người đàn ông này dù có phải xa vợ cũng không bao giờ ngoại tình. Trong đầu họ ngoài vợ ra thì không hề có suy nghĩ ngoại tình dù là thoáng qua.

Kiểu đàn ông này dù hiểu tâm lý của phụ nữ nhưng rất ít khi động vào việc nhà giúp vợ. Nếu có cãi nhau hay mâu thuẫn, họ sẵn sàng tìm đến người phụ nữ khác. Dù vậy, họ chỉ đang tìm kiếm nguồn động viên tinh thần, hoàn toàn không phải ngoại tình.

Dù sao thì kiểu chồng này cũng có để tâm và yêu thương vợ con.

Dù sao thì kiểu chồng này cũng có để tâm và yêu thương vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu chồng thứ 3: Kiểu chồng tệ nhất

Người đàn ông này không có chí cầu tiến trong sự nghiệp, thậm chí là lười nhác không muốn làm. Với họ, sống ngày nào thì lo ngày đó, nuôi bản thân nhiều khi còn khó huống chi là lo cho gia đình .

Kiểu chồng này thật sự kém cỏi, không có gì giỏi giang hay bản lĩnh nhưng lại hay làm khổ vợ con, còn mang tính sĩ diện hão với thiên hạ. Họ thường có những hành động, lời nói vô ý làm phiền lòng người khác. Còn những khi cãi nhau với vợ lại luôn đổ hết lỗi cho vợ, dù là chuyện nhỏ nhất cũng có thể tức giận với vợ. Họ thậm chí còn chê bai và tỏ thái độ chán chường với vợ.

Đàn ông thế này rõ ràng là ích kỷ hết thuốc chữa. Vì họ chỉ nghĩ đến bản thân nên càng không ngó ngàng gì đến gia đình, đi sớm về khuya, chuyện vợ con cũng không quan tâm. Kiểu chồng này sẽ ngoại tình trong nay mai, chỉ là sớm hay muộn.

Đàn ông thế này rõ ràng là ích kỷ hết thuốc chữa - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy chồng, sẽ có người may mắn lấy được người chồng đầu tiên, hay tương đối suôn sẻ với người chồng thứ hai, và thật bất hạnh khi gắn đời mình với người chồng thứ 3. Nhưng thật ra, phụ nữ nào cũng có cơ hội gặp được kiểu chồng đầu tiên. Quan trọng là liệu bạn có đủ kiên nhẫn đợi chờ người thật sự dành cho mình hay không. Và nếu lỡ bạn chọn nhầm kiểu chồng thứ 3, cũng đừng cố gắng chịu đựng thêm vì điều gì. Vì biết đâu, có một người đàn ông như anh chồng thứ 1 kia đang đợi bạn đâu đó ngoài kia, chỉ vì bạn vẫn chưa chịu buông bỏ.