Vợ chồng ở đời với nhau, cứ giả khờ mà bao dung hết thảy

Nếu có thể, hãy cứ làm lơ chuyện nhỏ, giảm bớt chuyện lớn, giả khờ khi sóng bắt đầu nổi cơn, im lìm khi gió bão lỡ tạt ngang. Dù sao cũng không thể buông tay, vậy thì nhất định phải nắm thật chặt, cùng nhau đi tiếp, cùng nhau đến tận cuối đời...

Vợ chồng là duyên nợ bao kiếp, ở đời với nhau, nào có tính tháng tính ngày. Thế thì cần gì làm khó dễ nhau, cũng đừng làm buồn phiền nhau vì lời khó nghe. Anh em trong nhà còn có khi cự cãi, nói gì vợ chồng từ dưng thành lạ sao tránh khỏi đụng chạm. Thôi thì cứ giả ngu giả ngốc mà bao dung cho nhau hết thảy. Tình yêu theo thời gian có mai một đi hết nồng nàn, cũng vẫn còn đậm vị chân thành. Đến một lúc yêu cũng hóa thương. Điểm yếu điểm mạnh gì của nhau cũng hãy dùng chữ “thương” ấy mà chấp nhận. Đời người bao kẻ ngược xuôi, tri kỷ dừng lại bên mình có mấy ai. Nếu đã tìm được người chân thành ở lại, nhất định hãy biết quý trọng.

Vợ chồng hôm nay chính là mất bao duyên nợ lỡ làng mới thành, quay đầu mấy bận mới hẹn được ngày tương phùng. Tìm thấy nhau trong vô vàng nhân duyên khác vốn không dễ… Vợ chồng hôm nay chính là mất bao duyên nợ lỡ làng mới thành, quay đầu mấy bận mới hẹn được ngày tương phùng - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông sẽ có lúc bốc đồng nóng tính, nhưng đừng vì vậy mà để bạn đời chịu đựng. Đời này, người đến thì nhiều, người đi cũng không ít, nhưng ở lại đến cùng với mình chỉ có người vợ tào khang tận tụy. Cũng chỉ cô ấy bằng lòng cùng bạn vượt hết sóng to gió lớn, đến tận lúc cạn hơi cùng sức, cô ấy cũng chỉ muốn nắm tay bạn về với đất sâu.

Vạn vật không tránh nổi vần xoay của tạo hóa, có đổi dời, có biến hóa, huồng hồ là tình cảm của con người, cũng lúc đầy lúc cạn. Đàn ông ở đời thành công có thì thất bại mát mát cũng có. Nhưng đến hơi thở cuối cùng cũng chỉ có một người chịu bên bạn. Thành công của bạn lớn lao thế nào, cũng sẽ có bóng dáng người phụ nữ duy nhất tự hào hãnh diện. Thất bại của bạn có thảm hại ra sao, cũng duy nhất vóc hình người vợ cỗ vũ cạnh bên. Vạn vật không tránh nổi vần xoay của tạo hóa, có đổi dời, có biến hóa, huồng hồ là tình cảm của con người, cũng lúc đầy lúc cạn - Ảnh minh họa: Internet Và gia đình sẽ là nơi chỉ để yêu thương và bao dung. Ở đó không nên và cũng không cần là nơi để bạn rạch ròi đúng sai, để lý lẽ bao biện. Vợ vợ chồng chồng, là bên nhau qua thăng trầm, là cùng nhau cố gắng hoàn thiện. Đừng tranh đúng tranh sai làm gì với người bạn đời của mình. Vì dù có cãi nhau đến giận long trời lở đất, thì vẫn bên nhau. Vợ chồng chính là cãi vã không rời đi, mỏi mệt không buông tay. Chỉ là cãi vã để bên nhau dễ dàng hơn, mỏi mệt chỉ vì thiếu yêu thương cảm thông. Tình yêu vốn dĩ đâu cần làm khó nhau đến thế… Và gia đình sẽ là nơi chỉ để yêu thương và bao dung - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ biết mềm dịu, đàn ông sẽ biết chở che, gia đình tự khắc ấm êm. Đừng vội chê người vợ mình không còn son sắc. Vì cô ấy chỉ yêu bạn bằng lòng dạ sắt son. Đừng vội trách người đàn ông của mình không xuất sắc. Vì anh ấy chỉ đang dốc sức cho bạn những gì tốt đẹp nhất. Nếu có thể, hãy cứ làm lơ chuyện nhỏ, giảm bớt chuyện lớn, giả khờ khi sóng bắt đầu nổi cơn, im lìm khi gió bão lỡ tạt ngang. Dù sao cũng không thể buông tay, vậy thì nhất định phải nắm thật chặt, cùng nhau đi tiếp, cùng nhau đến tận cuối đời...

3 loại ‘năng lực’ giúp phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân Phụ nữ có gia đình không phải cứ dốc lòng hy sinh thì sẽ có được hạnh phúc. Cũng không hẳn là phụ nữ hạnh phúc là nhờ tấm chồng. Thực tế thì phụ nữ chỉ cần 3 loại “năng lực” này cũng đủ sức tìm hạnh phúc cho mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-chong-o-doi-voi-nhau-cu-gia-kho-ma-bao-dung-het-thay-302644.html