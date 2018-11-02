3 loại ‘năng lực’ giúp phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân

Phụ nữ có gia đình không phải cứ dốc lòng hy sinh thì sẽ có được hạnh phúc. Cũng không hẳn là phụ nữ hạnh phúc là nhờ tấm chồng. Thực tế thì phụ nữ chỉ cần 3 loại “năng lực” này cũng đủ sức tìm hạnh phúc cho mình.

Phụ nữ một khi bước vào hôn nhân luôn mong rằng mình sẽ hạnh phúc bên chồng con. Nhưng vẫn không ít những cuộc hôn nhân tan vỡ, và phụ nữ luôn là người chịu tổn thương nhiều. Phụ nữ không phải cứ dốc lòng hy sinh thì sẽ có được hạnh phúc. Cũng không hẳn là hạnh phúc là may rủi ở tấm chồng. Thực tế thì bạn chỉ cần 3 loại “năng lực” này cũng đủ sức tìm hạnh phúc cho mình. Độc lập tài chính Nhiều người vợ thường mang suy nghĩ dựa dẫm vào chồng, họ cho rằng việc kiếm tiền và nuôi sống gia đình là của đàn ông. Họ tin rằng chỉ cần chồng làm có tiền, cuộc sống về sau chẳng cần phải lo toan gì. Hay có người lại tin một câu “Ở nhà anh nuôi” mà nghĩ mình không cần phải đi làm.

Thật ra dù bạn có lấy chồng giàu thì bạn vẫn chỉ may mắn hơn người khác khi không phải lo chuyện bạc tiền quá nhiều. Nhưng nếu bạn cứ không kiếm ra tiền, ở nhà bếp núc, hay loanh quanh mua sắm tiêu xài thì đàn ông nào cũng sẽ có lúc bỏ bạn đi. Ngay cả khi chồng dư sức lo cho bạn cả đời ấm êm thì cũng không có nghĩa anh ta sẽ chấp nhận một người vợ không việc làm, không khả năng kiếm tiền. Thật sự, đàn ông rồi sẽ chán chê, ngoại tình là chuyện sớm muộn. Phụ nữ nên hiểu, bạn ra ngoài kiếm tiền không chỉ để làm chủ cuộc sống mà còn có thêm kiến thức và năng lực - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ nên hiểu, bạn ra ngoài kiếm tiền không chỉ để làm chủ cuộc sống mà còn có thêm kiến thức và năng lực. Bạn có thể giúp chồng, là hậu phương cho chồng, cùng chồng cố gắng. Khi đó, bạn không chỉ được chồng nể trọng mà còn độc lập trong bất cứ trường hợp nào. Bạn phải nhớ trong hôn nhân, tiền không phải là tất cả, nhưng nếu có tiền mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn.

Độc lập tài chính luôn là con đường lui an toàn mọi phụ nữ phải chuẩn bị cho mình. Có thể yêu chồng nhưng không đánh mất bản thân Đây là quan điểm vàng mà phụ nữ có gia đình nhất định phải khắc cốt ghi tâm. Hy sinh vì chồng, yêu thương gia đình không có nghĩa là phải đánh mất chính mình. Nếu tình yêu này chân thành và xứng đáng, thì mọi ưu hay khuyết điểm của bạn đều sẽ được đối phương tôn trọng. Vậy thì hãy hiểu ngoài những đạo lý phải tuân theo, thì những gì thuộc về tính cách, lối sống, thói quen của bạn đừng bao giờ vì chồng mà đổi thay. Vì khi bạn không thể giữ được bản ngã của mình, bạn cũng không còn sức hút trong mắt chồng. Phụ nữ phải nhớ chiều chồng quá sẽ không tốt. Phụ nữ không có cá tính riêng, không bao giờ giữ được hạnh phúc gia đình. Phụ nữ không có cá tính riêng, không bao giờ giữ được hạnh phúc gia đình - Ảnh minh họa: Internet Đừng biến mình thành người phụ nữ làm “nghề nội trợ” Phụ nữ đừng tự biến mình thành bà vợ chỉ loanh quanh góc bếp, quần áo luộm thuộm, đầu tóc rối bời. Nếu bạn không thể đủ xinh đẹp để chồng giữ lấy thì anh ấy sẽ muốn giữ một người phụ nữ biết làm đẹp khác. Đàn ông là vậy, họ luôn thích ngắm cái đẹp. Nếu bạn không thể đủ xinh đẹp để chồng giữ lấy thì anh ấy sẽ muốn giữ một người phụ nữ biết làm đẹp khác - Ảnh minh họa: Internet Dù vợ chồng chung sống với nhau bao lâu, vợ chồng đều nên chăm sóc và giúp đỡ nhau. Không phải việc nhà mình vợ gánh, chồng lại để vợ vất vả xấu xí. Ngược lại, vợ nên đề nghị chồng phụ giúp, cũng nên đòi hỏi làm đẹp để chồng ngắm nhìn. Một gia đình chỉ có thể hạnh phúc khi cả vợ và chồng đều nghĩ cho nhu cầu và nỗi khổ của nhau.

6 người này sẽ sớm gặp được quý nhân, cuộc sống càng về hậu vận lại càng tốt đẹp Những người không tham niệm, sống thiện lương, khiêm tốn...không sớm thì muộn cũng sẽ gặp được quý nhân. Cuộc sống của những người này sẽ muôn phần hạnh phúc.

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