Có 1 kiểu đàn ông ra ngoài chẳng thắng được ai, về nhà lại tính toán thiệt hơn với vợ

Phụ nữ yêu 05/03/2019 05:30

Phụ nữ trên đời này nghèo không sợ, khổ không ngại, chỉ sợ duy nhất một kiểu đàn ông đã kém cỏi lại làm khổ vợ con. Có một kiểu đàn ông ra ngoài chẳng thắng được ai, chỉ đòi hơn thua với vợ khi về nhà…

Đàn ông tử tế thì dù có từng phũ phàng, tệ bạc với mọi phụ nữ trên thế gian này cũng chỉ dành dịu dàng nhất cho vợ mình. Họ có tranh thắng thua với ai ngoài đời cũng không bao giờ đòi hơn thiệt với vợ mình. Ngược lại, có một kiểu đàn ông ra ngoài chẳng thắng được ai, chỉ đòi hơn thua với vợ khi về nhà…

Đàn ông càng thất bại, càng thích hơn thua với vợ con

Đàn ông bản lĩnh, càng đón gió chống bão  bên ngoài bao nhiêu thì khi về nhà lại chỉ muốn bình yên bên vợ con. Đàn ông càng mang chí lớn, thì càng không chấp những nhỏ nhặt trong gia đình. Với họ, sự dữ dội đấu đá với người bên ngoài đều là để giành lấy yên bình cho vợ con. Khi về nhà, họ chỉ mong duy nhất một điều, là bình yên, là sum vầy vui vẻ.

Có 1 kiểu đàn ông ra ngoài chẳng thắng được ai, về nhà lại tính toán thiệt hơn với vợ - Ảnh 1
Đàn ông bản lĩnh, càng đón gió chống bão  bên ngoài bao nhiêu thì khi về nhà lại chỉ muốn bình yên bên vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ra ngoài càng hung tợn bao nhiêu, thì về nhà càng dịu dàng yêu thương vợ. Và hơn hết, đàn ông tốt hiểu thắng ai cũng có lợi, chỉ duy thắng vợ mình thì lại thiệt. Vì vợ là lửa ấm trong nhà, là người sẵn sàng hy sinh và yêu thương khiến đàn ông nể phục. Một mực thắng một người như thế thì đàn ông bản lĩnh thà chịu thua.

Ngược lại, đàn ông thất bại lại thường không tìm thấy được mục tiêu trong cuộc sống. Họ không thể thắng ai được bên ngoài, sau đó lại lấy cái sĩ diện đàn ông để đòi hơn vợ mình. Họ thất bại vì đến một người phụ nữ bên cạnh cũng không biết trân trọng, yêu thương thì càng không có sức đấu đá với thiên hạ. Họ thất bại, chính là vì đã không thể cho vợ con cuộc sống đủ đầy, lại chỉ mang về gánh nặng, khổ tâm cho gia đình. Và họ thất bại là vì không xem gia đình là cội nguồn cho mọi thành công của đàn ông.

Đàn ông càng yêu thương, chiều chuộng vợ sẽ càng là người bản lĩnh trong thiên hạ

Có 1 kiểu đàn ông ra ngoài chẳng thắng được ai, về nhà lại tính toán thiệt hơn với vợ - Ảnh 2
Đàn ông càng bản lĩnh thì càng phải hiểu phụ nữ chẳng ai muốn thắng thua với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Duyên vợ chồng là trời định, nhưng có đến rồi bên nhau cả đời hay không lại là cố gắng nỗ lực. Thế thì cứ phải cố xem ai hơn ai thua để làm gì? Vợ chồng cãi vã không phải để thắng thua, xem ai đúng ai sai, ai giỏi ai dở, cũng không phải là để dùng lời lẽ để tổn thương mà rời bỏ nhau. Vợ chồng ở bên nhau, cốt là phải biết nhịn nhường nhau.

Đàn ông càng bản lĩnh thì càng phải hiểu phụ nữ chẳng ai muốn thắng thua với chồng. Vợ sẽ không bao giờ muốn hạ thấp chồng bằng việc bản thân kiếm nhiều tiền hơn, nhà vợ khá giả hơn, hay có chức vị cao hơn chồng. Mỗi người vợ đều có sự tôn trọng nhất định dành cho chồng. Họ còn có thể lùi về sau để chồng có tự tôn đàn ông, có thể là người đàn ông trong gia đình. Đàn ông càng tử tế sẽ càng hiểu hy sinh và sự biết điều của vợ.

Có 1 kiểu đàn ông ra ngoài chẳng thắng được ai, về nhà lại tính toán thiệt hơn với vợ - Ảnh 3
Phụ nữ trên đời này nghèo không sợ, khổ không ngại, chỉ sợ duy nhất một kiểu đàn ông đã kém cỏi lại làm khổ vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Còn một người đàn ông kém cỏi thì luôn chỉ nghĩ cho bản thân, chỉ chăm chăm vào sự kém bản lĩnh của mình để trách vợ. Không nhìn thấy yêu thương của vợ, nhiệm vụ của bản thân trong gia đình đã là sai, khiến vợ con khổ sở vì thất bại của mình lại càng sai. Phụ nữ trên đời này nghèo không sợ, khổ không ngại, chỉ sợ duy nhất một kiểu đàn ông đã kém cỏi lại làm khổ vợ con.

Đàn ông càng muốn thành công thì càng phải biết quý trọng và nhường nhịn vợ. Đó không chỉ là cách đàn ông bảo vệ gia đình, còn là tự giúp mình thành công khi ra ngoài xã hội. Một người đàn ông có một gia đình hạnh phúc căn bản đã thành công một nửa, còn lại đều là sự cố gắng kiên trì của bản thân. Bởi thế, đàn ông biết cách lấy lòng và yêu chiều vợ mới thật sự là người khôn ngoan và giỏi giang.

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