7 điều đàn ông thường nói khi đang yêu bạn thật lòng

Điều bạn dễ nghe và dễ thấy nhất ở một người đàn ông yêu thật lòng đó chính là anh ấy muốn bạn gặp gỡ người thân của anh ấy. Và có lẽ dù mọi người trong gia đình anh ấy chưa hề gặp bạn nhưng cũng đã biết bạn qua lời kể của anh ấy. Đây là cách anh ấy thể hiện thái độ yêu đương nghiêm túc với mọi người và tình cảm chân thành anh ấy dành cho bạn.

Nếu bạn không biết người đàn ông bên cạnh có yêu bạn thật lòng không hãy nhìn vào những gì anh ấy nói, thể hiện để bạn nhận thấy. Đàn ông luôn biết cách nói lên những điều này với người phụ nữ họ yêu thật lòng nhất. Dù anh ấy có kiệm lời, lạnh lùng thế nào cũng sẽ để bạn biết lòng mình chỉ có bạn mà thôi.

Nếu một người đàn ông thường xuyên nhờ bạn cất giữ những đồ vật cá nhân của anh ấy, thậm chí là những vật mang tính quan trọng như chìa khóa nhà, thì thật sự anh ấy rất yêu và tin tưởng bạn.

Anh ấy giao những đồ vật thiết yếu và quan trọng để bạn giữ, một là đôi khi sẽ có cớ để sang thăm bạn, hai là tin tưởng bạn tuyệt đối. Nhất là với đàn ông yêu thật lòng, lúc yêu họ sẽ giao chìa khóa nhà cho bạn, còn lúc cưới sẽ giao ví tiền cho bạn. Đó là cách họ muốn bạn tin vào tình yêu và lòng chung thủy của họ.

“Cuối tuần anh sẽ dẫn em đi mua ít đồ nhé!”

Đàn ông yêu thật lòng không hề ngại chuyện đi mua sắm đồ cùng người mình yêu. Họ sẵn sàng chờ hàng giờ, thậm chí là đi cùng để góp ý cho bạn gái hay vợ mua mỹ phẩm hay quần áo. Họ xem đó là một hành động quan tâm, chăm sóc người phụ nữ họ yêu thương, hơn là nghĩa vụ trách nhiệm.

“Anh yêu em”

Chỉ khi yêu đủ nhiều, đủ chân thành, đàn ông mới có thể nói 3 từ ngọt ngào này - Ảnh minh họa: Internet

Thường thì đàn ông ngại nói 3 từ này trước mặt người phụ nữ họ yêu. Nhưng những người đàn ông yêu thật lòng dù có nhút nhát hay kiệm lời thế nào vẫn biết cách nói 3 từ này để làm vui lòng đối phương. Và chỉ khi yêu đủ nhiều, đủ chân thành, đàn ông mới có thể nói 3 từ ngọt ngào này. Khi ấy, bạn nên hiểu họ không hề dối trá mà thật lòng muốn bạn nghe và tiếp nhận chân tình của họ.

“Đi chơi với bạn của anh nhé!”

Đàn ông một khi đã giới thiệu và dẫn bạn đi chơi cùng bạn bè thân thiết thì có nghĩa là anh ấy yêu và hãnh diện về bạn. Thật sự thì không ít đàn ông dù có bạn gái hay thậm chí là vợ vẫn muốn đi chơi một mình để tránh phiền hà, vướng bận. Họ sau đó sẽ không quan tâm người phụ nữ của mình ở nhà buồn thế nào, càng vô tâm khi cứ xem trọng những cuộc vui với bạn bè.

Và không chỉ thế, đàn ông yêu bạn thật lòng cũng sẵn sàng đi chơi cùng với bạn của bạn một cách hòa đồng và vui vẻ.

“Mình đi ăn nha”

Anh ấy thật sự quan tâm đến bữa ăn của bạn, đã đúng giờ chưa, đã đủ chất chưa - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông yêu thật lòng luôn muốn đi ăn cùng bạn. Đó là cảm giác họ muốn gắn kết thói quen ăn uống cùng bạn, như một gia đình. Anh ấy thật sự quan tâm đến bữa ăn của bạn, đã đúng giờ chưa, đã đủ chất chưa. Không những thế, đây còn là cái cớ để hẹn hò, cùng bạn đi chơi nhiều hơn.

Không nói những lời trên nhưng chắc chắn sẽ để bạn thấy bằng hành động

Hành động thì luôn phải nhận thấy mới biết được, chứ không trực tiếp như một lời nói. Bởi thế, nếu người đàn ông của bạn ít nói, ngại thể hiện bằng lời nói, hãy xem liệu anh ấy có thể hiện yêu thương bằng hành động không. Như nếu biết bạn tới giờ ăn mà chưa thể ra ngoài sẽ mua sẵn cơm về cho bạn. Nếu biết bạn cần mua gì, thì dù không nói trước vẫn đi mua cùng bạn… Đôi khi, tình yêu của đàn ông nằm nhiều hơn ở hành động, và hãy dùng yêu thương để nhìn thấy những điều ấm áp đó phụ nữ nhé!