Đàn ông yêu bạn nhiều hay ít, nằm ở những điều đơn giản thôi

Đàn ông yêu bạn ít, luôn là lý do để bạn khóc, thậm chí là cố ý để bạn rơi nước mắt. Vì bực tức cá nhân, vì trả đũa, vì bản thân họ… mà khiến bạn đau lòng.

- Đàn ông yêu bạn nhiều, họ không làm bạn khóc, hay là không bao giờ cố ý làm bạn khóc. Không ai thương ai lại muốn làm nhau đau lòng, huống hồ đau lòng quá mà phải nức nở.

Đàn ông yêu bạn ít, sẽ dửng dưng nhìn bạn khóc. Họ không muốn làm gì, thậm chí là nhất định không quan tâm vì sao bạn khóc, làm sao để bạn thôi không khóc. Đàn ông yêu bạn ít không xót xa khi thấy bạn rơi nước mắt.

- Đàn ông yêu bạn nhiều, họ không ngồi yên khi thấy bạn khóc. Dù vụng về thế nào, họ cũng sẽ bằng lời nói hay hành động để ủi an, động viên bạn. Đàn ông yêu bạn nhiều luôn xót xa lắm dáng vẻ khi bạn khóc.

Đàn ông yêu bạn nhiều, họ không ngồi yên khi thấy bạn khóc - Ảnh minh họa: Internet

- Đàn ông yêu bạn nhiều không để bạn buồn vì những điều nhỏ nhặt. Những nỗi buồn trong cuộc sống không ai ngăn được. Nhưng người thương bạn nhiều chắc chắn sẽ chở che bạn trước những nhỏ nhặt muộn phiền. Họ muốn để họ lo, để họ gánh vác dù là điều nhỏ nhặt nhất.

Đàn ông yêu bạn ít làm bạn buồn vì những điều nhỏ nhặt. Như thể bạn đều một mình tự ôm lấy buồn vui trong cuộc sống. Họ không bảo vệ bạn, dù là trước một điều nhỏ nhất.

- Đàn ông yêu bạn nhiều không để bạn bất an vì tình cảm của họ. Họ không để bạn ngờ vực, không để bạn ghen tuông, càng không để bạn phải thua thiệt, ấm ức. Cảm giác an toàn là điều người yêu bạn nhiều luôn cho bạn đủ đầy.

Đàn ông yêu bạn ít luôn khiến bạn cảm thấy bất an vì tình cảm của họ. Họ để bạn phải ngờ vực, ghen tuông, thậm chí là tổn thương. Đàn ông yêu bạn ít không bao giờ cho bạn được cảm giác an toàn.

Đàn ông yêu bạn nhiều không để bạn bất an vì tình cảm của họ - Ảnh minh họa: Internet

- Đàn ông yêu bạn nhiều thì dù ngày trước có say mê vóc dáng nuột nà của bạn thì khi bạn mập vì sinh con, vì tăng ký, họ vẫn âu yếm xoa lên những vết rạn, vẫn yêu chiều giúp bạn giảm cân và xinh đẹp hơn. Đàn ông yêu bạn nhiều không chỉ yêu điều tốt đẹp ở bạn, mà còn muốn đem nhiều điều tốt đẹp khác đến với bạn. Để san sẻ thua thiệt, để bù đắp tổn thương, giúp bạn tự tin hơn.

Đàn ông yêu bạn ít thì chỉ cần bạn tăng vài cân, xấu đi vài phần đã chê bai. Rằng sao lại mập thế, sao lại không biết yêu thương bạn, sao không khiến họ đẹp mặt đẹp mày. Đàn ông yêu bạn ít tổn thương bạn vì bản thân họ nhiều hơn.

- Đàn ông yêu bạn nhiều luôn ưu tiên bạn. Họ có thể bận rộn, có thể lo toan nhiều, có thể đến nhiều nơi, nhưng chắc chắn luôn để bạn biết họ luôn nhớ về bạn. Yêu thương nhiều không hẳn là phải ở gần mới biết, mà là dù ở xa vẫn thấy, vẫn nghe được.

Đàn ông yêu bạn ít luôn đặt bạn sau bè bạn, nhậu nhẹt, tiệc tùng. Họ đi nhiều nơi, gặp nhiều người, và hầu như chẳng bao giờ nhớ đến bạn.

Đàn ông yêu bạn nhiều luôn ưu tiên bạn - Ảnh minh họa: Internet

- Đàn ông yêu bạn nhiều không sợ khổ cực vì bạn. Dù bạn bệnh tật, thất bại, hay thậm chí trải qua điều tồi tệ nhất thì họ vẫn có cách để ở bên bạn, cùng bạn qua hết khó khăn. Người ta thương bạn nhiều, thì đâu có sợ cực khổ vì bạn.

Đàn ông yêu bạn ít không đủ kiên nhẫn vì bạn. Họ không đủ can đảm cùng bạn đi qua gió mưa vất vả. Người ta thương bạn ít, khổ cực chút vốn đã chùn bước.

Thật tiếc, nếu người bên cạnh bạn lại không yêu bạn nhiều. Nhưng khoan đã, đừng vội trách đã, hãy xem liệu bạn đã yêu người ta đủ nhiều chưa, đã đúng cách, đã cho đi những điều người ta muốn chưa. Hay người ta chỉ toàn nhận lại tổn thương, ấm ức và thua thiệt từ bạn?

Và nếu rõ ràng bạn đã yêu đủ nhiều, bằng đúng cách, với tất cả yêu thương, mà người ta vẫn không thay đổi, thì cũng đừng trách họ. Bạn phải hỏi chính bạn, thế thì tại sao lại còn chịu đựng để ở lại, tại sao vẫn chưa rời đi?