Một người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ không bao giờ để bạn phải thiệt thòi

Đàn ông yêu thương chân thành, vốn chẳng cần người phụ nữ của họ phải hy sinh, hay chịu thiệt thòi điều gì. Còn một người phụ nữ khi được yêu thương chân thành cũng không bao giờ thấy mình thiệt thòi.

Bạn tôi lấy chồng khi đã hơn 30. Sau một cuộc tình dài quá nhiều đau khổ, bạn chọn từ bỏ người đàn ông bạn yêu suốt thanh xuân để chọn một người chồng chỉ mới quen chưa bao lâu. Người cũ của bạn suốt 7 năm bên bạn đến một công việc ổn định cũng không thể có. Người chồng bạn chọn thì đã vững vàng sau bao năm tuổi trẻ cố gắng. Bạn mặc nhiên trở thành người phụ nữ vì thấy sang giàu mà bỏ tình bỏ nghĩa bao năm. Nhưng đến tận 3 năm sau khi lấy chồng, hôm nay khi gặp lại tôi mới nghe bạn kể về lựa chọn không bao giờ hối hận của mình.

Đàn ông yêu thật lòng, vốn chẳng cần người phụ nữ của họ phải hy sinh, hay chịu thiệt thòi điều gì - Ảnh minh họa: Internet Ngày đó người ta chỉ thấy bạn theo chồng giàu mà bỏ người yêu nghèo khó, chứ nào có thấy những thiệt thòi bạn đã chịu. Bạn không thiệt thòi vì thiếu tiền thiếu của, bạn không tủi hờn vì người yêu chưa có sự nghiệp, bạn không mỏi mệt vì anh ấy thua người khác. Bạn thiệt thòi vì đến cả tình yêu anh ta cũng không cho bạn đủ. Một bát cháo khi bạn ốm cũng không thể nấu, một lần cho bạn cảm giác an toàn cũng không thể có. Một sự cố gắng để chứng minh có thể vì bạn để nỗ lực cũng không. Vậy mà sao có thể đòi hỏi bạn hy sinh bao năm thanh xuân để đợi để thứ tha… Để rồi, bạn gặp chồng bạn. Điều duy nhất khiến bạn muốn lấy người đàn ông chỉ quen mấy tháng ấy chính là anh ấy dù trong bất cứ chuyện gì cũng chưa từng để bạn thấy mình thiệt thòi. Anh ấy sẵn sàng mua cho bạn chiếc áo 800 ngàn khi trong túi chỉ còn đúng 1 triệu bạc. Anh ấy sẵn sàng ở bên bạn khi bạn cần, tự nguyện cùng bạn lúc khó khăn dù bạn chẳng đòi hỏi.

Phụ nữ khi được nâng niu chiều chuộng, dù là bằng một cành bông rẻ tiền vẫn thấy hãnh diện với cả thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet Bạn chưa bao giờ quên ngày chồng bạn gặp khó khăn trong công việc, tưởng chừng như không gượng dậy được. Gia đình khốn đốn, bạn dằn lòng đem bán số vàng cha mẹ cho làm của hồi môn. Nhưng chồng bạn một mực đi chuộc về. Anh ấy chỉ nói, nếu bạn đã chọn anh ấy thì không thể chịu thiệt thòi, một chút cũng không. Thật may, biến cố ấy cũng qua, gia đình bạn lại yên ấm. Và bạn chưa bao giờ quên câu nói ấy của chồng. Tôi luôn tin rằng một người đàn ông như thế mới đúng là chỗ dựa cho bạn hay mọi người phụ nữ ngoài kia. Đàn ông yêu thương chân thành, vốn chẳng cần người phụ nữ của họ phải hy sinh, hay chịu thiệt thòi điều gì. Còn một người phụ nữ khi được yêu thương chân thành không bao giờ thấy mình thiệt thòi. Phụ nữ khi yêu thì đơn giản lắm, chồng nghèo cũng được, bản thân cực khổ cũng không sao, nhưng ít nhất lòng không dậy sóng, tim vẫn đủ lòng tin. Phụ nữ khi hạnh phúc với tình yêu mình chọn, chắc chắn sẽ tự hào, hơn là thấy tủi hờn với ai. Phụ nữ khi được nâng niu chiều chuộng, dù là bằng một cành bông rẻ tiền vẫn thấy hãnh diện với cả thiên hạ. Phụ nữ dễ chiều lắm, chỉ là đàn ông liệu có thật lòng để yêu để chiều hay không. Phụ nữ dễ chiều lắm, chỉ là đàn ông liệu có thật lòng để yêu để chiều hay không - Ảnh minh họa: Internet Thật ra, tình yêu đẹp trên đời này thật sự rất đơn giản. Một người đàn ông yêu bạn thật lòng thì dù có nghèo khó cũng không để bạn tủi thân. Nếu anh ấy có 10 đồng, sẽ không ngại cho bạn 8 9 đồng. Nếu anh ấy không thể khiến bạn tự hào vì sang giàu, chắc chắn sẽ cho bạn được niềm tin rằng anh ấy sẽ cố gắng vì bạn. Nếu anh ấy vẫn còn khiếm khuyết, nhất định sẽ cho bạn đủ an toàn để không bấp bênh nghĩ suy. Đàn ông chân thành yêu bạn, không bao giờ khiến bạn buồn tủi. Điều phụ nữ cần suy cho cùng cũng chỉ là được yêu thương, được tự hào với sự lựa chọn của mình. Nếu được thế, thì dù là cả thế gian có chống đối, vất vả nhường nào, cô ấy cũng một mực không buông tay. Đàn ông hơn nhau không chỉ ở bạc tiền giàu sang cho người phụ nữ mình yêu, mà là cảm giác hạnh phúc, không thiệt thòi, không tủi hờn…

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