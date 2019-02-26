Người đàn ông yêu bạn sẽ không để bạn rơi nước mắt hằng đêm

Không phải là người ta không biết, không hay đâu, mà là đang cố lảng đi những đau lòng bạn đang chịu. Nước mắt bạn cứ rơi như những giọt mưa không ai đón giữ, tự rơi, tự thấm đẫm, tự tan biến, tự bốc hơi…

Phụ nữ chúng ta từ khi sinh ra có yếu đuối thật, có mỏng manh thật nhưng đâu có nghĩa là ta phải chịu hết khổ đau này đến tổn thương khác. Phụ nữ, dù là ai, ở đất nước nào, đã bao nhiêu tuổi đều có quyền được yêu thương, chở che và tôn trọng. Chúng ta là những đóa hoa, chỉ để đẹp và tỏa hương, chứ không phải sinh ra để rơi nước mắt hết ngày này tháng nọ vì một người đàn ông. Và hơn hết, bạn phải luôn tin rằng ai trong chúng ta đều xứng đáng có một người đàn ông chân thành đối đãi, một lòng yêu thương mình. Bạn hãy nhớ, người đàn ông yêu bạn thật sự sẽ làm mọi cách, mọi việc chỉ để bạn thấy hạnh phúc mỗi ngày. Họ sẵn sàng chăm con để bạn đi làm đẹp, đi mua sắm, đi gặp gỡ bạn bè. Họ mua cho bạn những vật thiết yếu, những món quà chiều chuộng. Họ sẵn sàng chi tiền vì bạn. Họ bảo bọc lúc bạn khỏe mạnh, chăm chút khi bệnh tật ốm đau. Dù bạn ốm hay mập, họ vẫn có cách yêu bạn rất riêng. Bạn đẹp thì tình yêu của họ là lời khen, là yêu chiều. Bạn xấu đi thì tình yêu của họ là giúp bạn đẹp hơn, đem niềm tin đến cho bạn.

Thế thì, có một người đàn ông yêu bạn chân thành như thế, bạn có phải khóc vì họ không? Phụ nữ, dù là ai, ở đất nước nào, đã bao nhiêu tuổi đều có quyền được yêu thương, chở che và tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet Thật sự thì vẫn có đó, nhưng họ sẽ không để bạn khóc hết ngày này qua tháng nọ. Vì căn bản đàn ông và phụ nữ như sao hỏa sao kim, hòa hợp mấy vẫn có lúc thật khác nhau. Anh ấy sẽ có khi không hiểu bạn, vậy là bạn khóc. Cuộc sống căng thẳng, đàn ông hay vô tâm, bạn khóc vì đau lòng. Nhưng nếu họ yêu bạn, thì họ sẽ không để nước mắt bạn rơi quá nhiều lần vì lỗi lầm của họ. Chỉ cần biết bạn tổn thương vì họ, họ chắc chắn sẽ cố gắng thay đổi để bạn không phải khóc lần nào nữa.

Nhưng bạn ơi, nước mắt của bạn cứ rơi mãi không dứt hằng đêm. Người đàn ông bên cạnh không hay, cũng chẳng ai biết… Không phải là người ta không biết, không hay đâu, mà là đang cố lảng đi những đau lòng bạn đang chịu. Nước mắt bạn cứ rơi như những giọt mưa không ai đón giữ, tự rơi, tự thấm đẫm, tự tan biến, tự bốc hơi… Hoặc là, người ta cứ thấy nó hoài rồi cũng quen, cũng chẳng coi trọng gì nữa. Thế thì bạn hãy hiểu tình yêu của người ta dành cho bạn hình như cũng đã cạn rồi. Nước mắt của bạn cứ rơi mãi không dứt hằng đêm. Người đàn ông bên cạnh không hay, cũng chẳng ai biết… - Ảnh minh họa: Internet Với đàn ông thương bạn, lúc họ khó chịu nhất là khi bạn khóc. Bạn khóc càng nhiều, họ càng đau lòng. Nhưng đàn ông đã hết yêu bạn rồi thì nước mắt bạn rơi là phiền phức với họ. Sự chai lì trong cảm xúc của đàn ông sẽ trở thành sự vô tâm tàn nhẫn khi bạn khóc. Đàn ông còn tình, một giọt nước mắt bạn rơi cũng là nỗi đau. Đàn ông hết tình, trăm ngàn giọt nước mắt bạn rơi cũng chỉ như cơn mưa mùa hạ mà thôi, họ chẳng để tâm đâu. Thế thì, bạn phải làm gì với một người đàn ông không còn đau lòng khi thấy bạn khóc đâu? Thế thì, bạn phải làm gì với một người đàn ông không còn đau lòng khi thấy bạn khóc đâu? - Ảnh minh họa: Internet Đầu tiên, xin bạn đừng khóc nữa, hay ít ra đừng để họ thấy bạn rơi nước mắt vì họ. Sự yếu đuối của bạn lúc này, xin đừng để ai nhìn thấy. Sau đó, hãy một lần ngồi xuống và nói chuyện rõ ràng với người đàn ông của mình. Nếu bạn còn muốn ở lại, hãy thử một lần chăm lại cái cây yêu thương đã héo mòn đi của cả hai. Nếu bạn còn tình cảm, hãy thử một lần sau cùng cố gắng để giữ những gì mình muốn. Đừng xem đó là sự ủy lụy, hãy xem đó là nỗ lực không từ bỏ. Để ít ra, nếu có lúc phải thật sự ra đi, bạn cũng chưa từng hối tiếc. Và một điều duy nhất bạn hãy luôn nhớ, đừng rơi nước mắt quá nhiều lần cho một nỗi đau, cho một con đường không còn lối đi. Bạn có quyền đứng dậy và chọn một con đường khác mà, phải không?

Khi đàn bà trở nên cạn tình, mọi níu kéo đều trở nên vô nghĩa Dù là bất cứ lý do gì, vì bận rộn, vì lo cho tương lai, thì đều là bao biện cho sự vô tâm và vô trách nhiệm của đàn ông. Bởi đàn ông ơi, phụ nữ họ cũng có sự nghiệp của họ, nhưng có bao giờ họ không dành thời gian cho anh không?

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