Khi đàn bà trở nên cạn tình, mọi níu kéo đều trở nên vô nghĩa

Phụ nữ yêu 23/02/2019 05:30

Dù là bất cứ lý do gì, vì bận rộn, vì lo cho tương lai, thì đều là bao biện cho sự vô tâm và vô trách nhiệm của đàn ông. Bởi đàn ông ơi, phụ nữ họ cũng có sự nghiệp của họ, nhưng có bao giờ họ không dành thời gian cho anh không?

Đàn bà, dù là chọn yêu hay kết hôn thì chỉ cần cảm giác an toàn trong một mối quan hệ. Đàn ông, chỉ việc làm người phụ nữ của mình an tâm, hạnh phúc cũng không thể thì đừng đòi hỏi cô ấy phải ở lại. Tình yêu hay hôn nhân cũng thế, khi đàn ông chỉ có thể cho đàn bà sự cô đơn thì sớm hay muộn họ cũng sẽ chọn ra đi, ngay cả khi vẫn còn yêu nhiều thế nào.

Không ít những người phụ nữ dành trọn cả thanh xuân son trẻ để đi cạnh một người đàn ông. Nhưng rồi lại vì không chịu nổi cảm giác cô đơn trong sự vô tâm của đàn ông, phụ nữ chọn ra đi như một cách giải thoát cho chính mình. Bởi hơn mọi nỗi đau có thể chịu đựng, cô đơn là thứ đáng sợ nhất khiến đàn bà buộc phải bỏ cuộc.

Khi đàn bà trở nên cạn tình, mọi níu kéo đều trở nên vô nghĩa - Ảnh 1
Bởi hơn mọi nỗi đau có thể chịu đựng, cô đơn là thứ đáng sợ nhất khiến đàn bà buộc phải bỏ cuộc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có thể mang cái danh trượng phu trong thiên hạ để ra đường kiếm tiền, lấy khả năng kiếm tiền làm sĩ diện và cả sức mạnh. Có người chồng nghĩ rằng chỉ cần đem tiền về nhà là đủ, còn việc trong nhà thế nào vợ phải tự biết lo. Nhưng hôn nhân đâu chỉ có tiền, khi hai con người sống với nhau đâu chỉ cần tiền là đủ. Người ta cần tiền để sống hạnh phúc hơn, chứ chẳng ai chỉ cần có tiền để hạnh phúc. Vợ chồng bên nhau còn phải biết chia sẻ, quan tâm, thấu hiểu.

Hôn nhân chỉ có thể hạnh phúc khi đàn ông thủy chung và đàn bà còn giữ được cảm giác muốn yêu và được yêu. Sự cô đơn hay vô tâm đều là thủ phạm giết chết tình yêu của đàn bà rồi để lại những di chứng ngờ vực, lo âu, bất an từ chồng.

Khi đàn bà trở nên cạn tình, mọi níu kéo đều trở nên vô nghĩa - Ảnh 2
Người ta cần tiền để sống hạnh phúc hơn, chứ chẳng ai chỉ cần có tiền để hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà dẫu tàn nhẫn vô tình khi ra đi thì đừng trách họ vô tình vô tâm. Vì chẳng ai biết, đằng sau một quyết định ra đi, đàn bà đã từng trải qua những đau đớn âm ỉ thế nào. Sự cô đơn đàn ông để lại có lớn và âm u nhường nào để đàn bà phải dứt áo ra đi? Sự vô tâm của đàn ông tổn thương đàn bà thế nào khiến đàn bà dù còn yêu vẫn chọn buông tay?

Đàn ông cứ cho rằng đàn bà sẽ không bao giờ có thể rời đi, mãi mãi chỉ có thể ở bên cạnh họ. Nhưng đàn ông lại không hay, ai rồi cũng có thể bỏ đi, khi đủ đau và đủ tuyệt vọng.

Nếu muốn biết sao đàn bà có thể đang tâm ra đi, đàn ông cứ thử một lần biết cảm giác cô đơn khi yêu ai đi. Khi rõ ràng các anh yêu người ta hết lòng hết dạ, lại bị người ta bỏ lại sau mọi thứ. Khi những vui buồn của họ, các anh không thể chia sẻ cùng. Khi có hạnh phúc hay nỗi đau, các anh cũng phải chịu một mình. Khi anh còn không bằng các mối quan hệ hời hợt, cho có của họ trong cuộc sống… Đó từng là những gì anh đối đãi với người phụ nữ của mình, chỉ là anh chưa từng biết, chưa từng đặt mình vào vị thế của cô ấy.

Khi đàn bà trở nên cạn tình, mọi níu kéo đều trở nên vô nghĩa - Ảnh 3
Đàn ông lại không hay, ai rồi cũng có thể bỏ đi, khi đủ đau và đủ tuyệt vọng - Ảnh minh họa: Internet

Và chỉ khi biết cô đơn đáng sợ thế nào, đàn ông mới biết phụ nữ đã từng trải qua cảm giác đau buồn và tuyệt vọng ra sao. Dù là bất cứ lý do gì, rằng vì anh bận rộn, vì anh lo cho tương lai, thì đều là bao biện cho sự vô tâm và vô trách nhiệm của đàn ông. Bởi đàn ông ơi, phụ nữ họ cũng có sự nghiệp của họ, nhưng có bao giờ họ không dành thời gian cho anh không?

Đơn giản là vì phụ nữ là thế, thời gian của họ đều có thể dành cho người đàn ông của mình. Ngay cả khi họ bận rộn thế nào thì người họ yêu vẫn giữ vị trí ưu tiên nhất trong lòng họ. Họ không chọn đàn ông để phải một mình cô đơn. Họ chọn đàn ông là để được yêu thương, có một người đồng hành.

Khi đàn bà trở nên cạn tình, mọi níu kéo đều trở nên vô nghĩa - Ảnh 4
Đàn ông ơi, phụ nữ họ cũng có sự nghiệp của họ, nhưng có bao giờ họ không dành thời gian cho anh không? - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, đàn ông ơi, nếu các anh đã chọn ai, hãy tử tế ở bên cạnh họ. Nếu không thể cho phụ nữ cảm giác an toàn, để họ không cô đơn thì đừng bao giờ bắt đầu. Đã yêu thì hãy yêu cho đàng hoàng. Đã thương thì phải thương thật trọn vẹn. Đó mới là bản lĩnh đàn ông.

Vì thật sự nếu có thể đàn bà đã chọn cô đơn ngay từ đâu, hơn là khổ sở trong một mối quan hệ cô đơn. Và đừng để họ quay đi một mình, cạn tình và cạn nghĩa, thật sự đàn ông sẽ hối hận đấy!

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