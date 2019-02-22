Khi đàn ông đã ngoại tình, không một người đàn bà nào giữ nổi. Với đàn ông, khi họ ở, lòng họ ở. Khi họ muốn đi, lòng họ chắc chắn sẽ đi. Cả trái tim và trí óc của đàn ông đều rõ ràng điều họ muốn, đàn ông sẽ ra đi bằng mọi cách, dù là tàn nhẫn nhất.

Người ta hay nói, trái tim đàn ông kiên định lắm. Tình yêu của đàn ông cũng sâu đậm lắm. Nếu họ yêu bạn, họ chắc chắn sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy tình yêu của họ. Nếu họ muốn giữ lấy bạn, họ nhất định không bao giờ có ý định buông tay bạn. Trái tim đàn ông thường gắn liền với lý trí của họ. Họ không yếu đuối như phụ nữ, họ cũng không tự làm khổ mình như phụ nữ. Yêu là yêu, không yêu là không yêu, nhiều hay ít cũng rất rõ ràng. Bởi thế, tình yêu của đàn ông luôn rất rõ ràng, như lý trí của họ. Nếu đàn ông ngoại tình, cũng có nghĩa là trái tim và lý trí của họ đã lựa chọn điều đó. Sẽ không có người đàn ông mất lý trí khi ngoại tình. Và cũng sẽ chẳng có người đàn ông nào không biết tim mình có ai nhiều hơn khi ngoại tình. Chỉ là, họ phân vân được mất, tham lam có vợ và bồ hay từ bỏ một trong hai. Chứ chẳng bao giờ đàn ông không biết mình muốn gì khi đã ngoại tình.

Nếu đàn ông ngoại tình, cũng có nghĩa là trái tim và lý trí của họ đã lựa chọn điều đó - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ lại thường nghĩ đàn ông giống mình, sẽ lung lay, sẽ dùng dằng, sẽ còn tình còn nghĩa. Rồi sau đó phụ nữ lại tin rằng đàn ông đang phân vân, đàn ông bị dụ dỗ, đàn ông chỉ đang lạc đường. Nếu phụ nữ có thể giữ đàn ông lại bằng mọi cách, đàn ông sẽ quay về, sẽ thay đổi. Và thế là phụ nữ níu kéo bằng nghĩa tình, bằng nước mắt, bằng mọi cách thức cương nhu. Chỉ để tin rằng, họ có thể giữ được một người đàn ông ngoại tình. Nhưng thật ra khi đàn ông đã ngoại tình, không một người đàn bà nào giữ nổi. Với đàn ông, khi họ ở, lòng họ ở. Khi họ muốn đi, lòng họ chắc chắn sẽ đi. Cả trái tim và trí óc của đàn ông đều rõ ràng điều họ muốn, đàn ông sẽ ra đi bằng mọi cách, dù là tàn nhẫn nhất. Không ai ngăn nổi một người đàn ông khi họ biết rõ họ muốn làm gì, dù là làm điều sai trái tội lỗi, tổn thương gia đình và thậm chí sẽ hối hận về sau. Đó chính là đàn ông, muôn đời vẫn thế, lòng bạc như vôi khi đã thay lòng...

Đó chính là đàn ông, muôn đời vẫn thế, lòng bạc như vôi khi đã thay lòng... - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà làm sao dùng yêu thương và tổn thương của mình để giữ lấy một người mang lòng ra đi, mang ý nghĩ buông bỏ. Đừng lấy trái tim của mình đối đầu với sự tàn nhẫn của một người đã thay lòng. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là một sự lựa chọn, dù là bạc đãi của đàn ông. Đó là điều họ muốn, dù là tội lỗi với người khác. Và đối với điều đàn ông đã chọn, điều họ muốn, đàn bà chỉ nên chấp nhận, hơn là bất chấp đòi thay đổi. Bởi thế, với một người đã phản bội mình, đàn bà đừng cố giữ làm gì. Vì đến cùng, họ cũng sẽ không ở lại, hoặc sẽ ở lại theo một cách tổn thương bạn nhất. Họ có thể thay đổi, tàn nhẫn, vô tình hơn, thậm chí là tệ bạc hơn, cũng không có nghĩa là bạn phải đổi thay theo họ, phải ghen tuông mù quáng, phải trở nên xấu xí hung tợn, hay ủy lụy yếu đuối. Đừng thế, tại sao bạn phải làm xấu mình đi bởi một người không còn thương bạn nữa? Bạn là người tổn thương mà, bạn không đáng phải trở nên như thế. Đừng thế, tại sao bạn phải làm xấu mình đi bởi một người không còn thương bạn nữa? - Ảnh minh họa: Internet Nếu có thể, hãy nghĩ đơn giản rằng, ngoại tình không phải là ai làm ai đau, mà là đối phương đã có sự lựa chọn khác không phải là bạn. Họ chỉ đã chọn một cách quá tàn nhẫn để thông báo cho bạn biết. Vì dù sao họ cũng đã từng chân thành với bạn, hạnh phúc bạn từng có cũng đều là thật. Hãy nghĩ về những điều đó, và nhẹ nhàng ra đi. Như duyên hết thì không cần gặp gỡ, tình cạn thì không cần liên quan. Bạn cần một cuộc sống mới, để có thể có lựa chọn mới tốt hơn. Và hãy tin đi, không một người phụ nữ nào bị phản bội lại khổ đau sau khi ra đi cả. Họ chỉ càng xinh đẹp, mạnh mẽ và hạnh phúc hơn…

Đàn ông ngoại tình thường nghĩ gì sau khi được vợ tha thứ? Một người đàn ông đã đi qua cơn phản bội và trở về, rồi lại được tha thứ, liệu họ nghĩ gì về thương tổn của vợ con, về lòng dạ của bản thân sau này?

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