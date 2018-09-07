Chồng lăng nhăng đến mấy cũng ‘chào thua’ khi vợ mang những tuyệt chiêu đáng sợ này ra dùng

Phụ nữ yêu 07/09/2018 15:41

Dưới đây là những tuyệt chiêu đáng sợ của phụ nữ, chồng có trăng hoa đến mấy cũng phải bỏ ngay thói hư tật xấu của mình.

Khi có chồng lăng nhăng, phụ nữ đừng than thân trách phận mà hãy áp dụng những tuyệt chiêu sau để trị tật xấu đó của chồng. Đảm bảo người đàn ông nào cũng sợ khi thấy những vũ khí này của phụ nữ.

Nước mắt

Chồng lăng nhăng đến mấy cũng ‘chào thua’ khi vợ mang những tuyệt chiêu đáng sợ này ra dùng - Ảnh 1
Đàn ông sợ nhất là phụ nữ khóc - Ảnh minh họa: Internet

Khi phụ nữ rơi nước mắt, đàn ông sẽ cảm thấy bối rối và không biết giải quyết như thế nào. Vì vậy mà đàn ông rất sợ một người phụ nữ khóc. Thế nên bạn hãy dùng chiêu này để trị chồng lăng nhăng. Với đàn ông, dù có lăng nhăng đến mấy cũng không thể đấu lại những giọt nước mắt của vợ. Khi thấy vợ khóc, đàn ông có cảm giác vô cùng tồi tệ. Dù có lòng dạ sắt đá đến mấy, họ cũng xót người vợ của mình Tuy nhiên phụ nữ cũng đừng nên lạm dụng nước mắt. Chuyện gì cũng phải có giới hạn, đừng khiến đàn ông cảm thấy chán ghét mỗi khi bạn khóc.

Im lặng

Chồng lăng nhăng đến mấy cũng ‘chào thua’ khi vợ mang những tuyệt chiêu đáng sợ này ra dùng - Ảnh 2
Khi phụ nữ im lặng, đàn ông cảm thấy sợ hãi và ngột ngạt - Ảnh minh họa: Internet

Một khi đã không còn quan tâm, phụ nữ chọn cách im lặng. Và giai đoạn này, đàn ông cũng nên biết rằng vợ sẽ bỏ rơi bạn bất cứ lúc nào. Bởi thói quen của phụ nữ là hay nói, càm ràm đủ thứ chuyện. Khi đã chọn im lặng, đồng nghĩa với việc họ đã dứt tình cạn nghĩa, chẳng còn gì để nói với chồng. Đàn ông đừng nghĩ vợ không nói nữa thì mình sẽ được yên thân. Cũng đừng nghĩ vợ im lặng là cô ấy đồng tình với những gì các anh làm. Sự im lặng của đàn bà đáng sợ lắm, hậu quả sẽ chẳng thể lường trước được. Có rất nhiều người đàn ông thường ao ước sao vợ không im lặng để cuộc sống yên bình? Nhưng đến khi vợ im lặng rồi thì lại cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi bao trùm.

Dửng dưng với mọi thứ

Chồng lăng nhăng đến mấy cũng ‘chào thua’ khi vợ mang những tuyệt chiêu đáng sợ này ra dùng - Ảnh 3
Khi bình thản với mọi thứ, vợ sẽ không còn thương chồng nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà còn thương còn yêu sẽ còn quan tâm và còn nói nhiều. Nhưng khi hết yêu rồi, họ sẽ dửng dưng với mọi thứ, xem thường và bỏ mặc người chồng của mình. Thói quen của người phụ nữ khi lấy chồng là chăm lo hết lòng vì chồng con. Bởi đó là gia đình sẽ gắn bó với họ suốt quãng đời còn lại. Cũng vì vậy mà có nhiều người phụ nữ bỏ ngang sự nghiệp, ước mơ của mình để chọn cuộc sống làm mẹ, làm vợ. Tất cả là vì họ muốn dành thời gian để chu toàn cho gia đình, chứ chẳng muốn đấu đá, tranh quyền đoạt lợi bên ngoài. Vì thế khi một ngày họ trở nên bình thản, dửng dưng với mọi thứ, chồng ngoại tình cũng không quan tâm, thì đàn ông nên cẩn thận. Bởi khi đó chắc chắn họ đã thay đổi suy nghĩ. Họ nghĩ tận tụy, hi sinh để đổi lại được những gì? Khi phụ nữ có suy nghĩ này, đồng nghĩa với họ đã không còn thương chồng nữa.

Cằn nhằn

Chồng lăng nhăng đến mấy cũng ‘chào thua’ khi vợ mang những tuyệt chiêu đáng sợ này ra dùng - Ảnh 4
Đàn ông sợ đàn bà cằn nhằn và nói nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hay nhai đi nhai lại một điều khiến người nghe cảm thấy chán ngán. Và đàn ông sợ nhất điều này của phụ nữ. Họ sợ phải chịu đựng những lời càm ràm suốt ngày của vợ. Có nhiều người bỏ luôn những tật xấu của mình chỉ vì vợ cằn nhằn quá nhiều. Tuy nhiên đàn ông nên nhớ, phụ nữ thương mới nói nhiều. Không thương, họ sẽ không nặng hơi mỏi cổ để rồi bị mang tiếng là “bà cô già khó tính hay càm ràm”. Thế nên khi vợ còn cằn nhằn, đàn ông nên mừng vì điều đó.

 

Để khỏi tổn thương, phụ nữ hãy ‘vờ như không biết’ những thứ này của chồng

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Phụ nữ nói ít, biết ít sẽ hạnh phúc hơn so với người chuyện gì cũng tinh tường. Trong cuộc sống hôn nhân cũng vậy, bạn cũng nên giả vờ ngó lơ những thứ này của chồng để sống yên ổn hơn.

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