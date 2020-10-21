Chồng cứ vô tư làm 3 điều này đừng trách vì sao vợ thay lòng đổi dạ, sớm muộn cũng đòi ly hôn!

Phụ nữ yêu 21/10/2020 16:23

Trước khi lên án vợ "thay lòng" đàn ông hãy tự xem lại bản thân có phạm phải những sai lầm khiến đàn bà chán chồng này hay không.

Dù không hề làm điều gì có lỗi với chồng, không đem lòng yêu đàn ông khác nhưng khi đàn bà cạn tâm thì đàn ông có dùng trăm phương nghìn kế cũng chẳng thể thắp lại ngọn lửa yêu thương trong lòng họ. 

Đừng tưởng chỉ đàn ông mới biết chán vợ bởi đàn bà chán chồng, mệt mỏi đến mức muốn bước chân ra khỏi cuộc hôn hân hiện tại là điều không hiếm.

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Một khi đã lén vợ cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác, đã lừa dối vợ hết lần này hết lần khác thì đàn ông đừng trách vì sao vợ chán chồng - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là 3 nguyên nhân khiến đàn bà chán chồng, quyết tâm ly hôn, đàn ông hãy đọc thật kỹ để tự cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.

Chồng ngoại tình

Đàn ông lấy vợ thường đinh ninh rằng vợ đã là của mình thì không cần phải giữ, cô ấy phải có trách nhiệm, nghĩa vụ yêu thương mình cả đời. Họ đòi hỏi vợ phải chăm sóc, yêu thương, nuông chiều mình nhưng lại ra ngoài cặp kè trai gái, dùng câu “đàn ông tam thê tứ thiếp” để bao biện cho tội lỗi tày trời mình gây ra.

Đàn ông ngoại tình quên mất rằng, chung thủy là đức tính quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân. Nếu đã kết hôn, đã nguyện trở thành vợ chồng thì đàn ông tuyệt đối không được làm điều gì có lỗi với vợ.

Một khi đã lén vợ cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác, đã lừa dối vợ hết lần này đến lần khác thì đàn ông đừng trách vì sao vợ chán chồng, chẳng còn chút nuối tiếc và muốn chấm dứt chuỗi ngày đau khổ triền miên. 

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Đàn ông vô tâm đến mức chẳng bao giờ nhận ra mình sai khi đối xử lạnh nhạt với bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Chồng “thay tính đổi nết”

Khi yêu ai cũng đứng trong tâm thế “tốt khoe xấu che”, chỉ bộc lộ những điều tích cực, tốt đẹp của bản thân để lấy lòng, để gây ấn tượng với đối phương. Cũng thế, thuở mới cưới đàn ông chẳng ngần ngại nuông chiều, cưng yêu vợ nhưng sau một thời gian chung sống họ sẽ thay tính đổi nết.

Đàn ông vô tâm đến mức chẳng bao giờ nhận ra mình sai khi đối xử lạnh nhạt với bạn đời. Ngày sinh nhật vợ, kỷ niệm ngày cưới, các ngày lễ trong năm không thèm chúc vợ lấy một câu, không có một món quà nhỏ để thể hiện tình cảm thì bảo sao vợ thất vọng về bạn đời. 

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Dù giàu đức hy sinh, bao dung đến mấy thì chị em cũng sẽ tủi thân khi chồng lười nhác nằm kềnh mặc vợ tất bật với hàng tá công việc không tên - Ảnh minh họa: Internet

Chồng đùn đẩy hết việc nhà cho vợ

Trong hôn nhân, việc nhà là việc của cả đàn ông lẫn phụ nữ, ai cũng có trách nhiệm vun đắp mái ấm, chia sẻ với nhau. Vậy nên, nếu chồng gia trưởng, đùn đẩy hết việc nhà cho vợ, từ nấu ăn, giặt giũ, đến chăm sóc con cái thì vợ sẽ mệt mỏi vô cùng.

Dù giàu đức hy sinh, bao dung đến mấy thì chị em cũng sẽ tủi thân khi chồng lười nhác nằm kềnh mặc vợ tất bật với hàng tá công việc không tên. Dù cùng đi làm, cùng sống trong một mái nhà nhưng phải chịu cảnh “chồng chúa vợ tôi” thì dù cam chịu đến mấy tình cảm vợ chồng cũng bị bào mòn, phai nhạt.

3 nguyên nhân thầm kín khiến chàng miệng nói yêu nhưng tay không bao giờ ‘rút ví’ vì bạn

3 nguyên nhân thầm kín khiến chàng miệng nói yêu nhưng tay không bao giờ ‘rút ví’ vì bạn

Đàn ông hào phóng chuyện tiền bạc chưa chắc đã yêu bạn nhưng đàn ông keo kiệt, chẳng bao giờ chi một đồng cho người phụ nữ mình yêu thì dám chắc anh ta không hề thật lòng.

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