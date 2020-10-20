3 nguyên nhân thầm kín khiến chàng miệng nói yêu nhưng tay không bao giờ ‘rút ví’ vì bạn

Muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay không phụ nữ chỉ cần nhìn vào cách họ tiêu tiền cho mình là đủ, không hơn không kém.

Nếu có thừa năng lực tài chính nhưng đàn ông keo kiệt , so đo tính toán từng đồng từng cắc với người phụ nữ của mình chứng tỏ anh ta không hề yêu bạn thật lòng. Dưới đây chính là 3 lý do sâu kín khiến đàn ông không sẵn sàng chi tiền cho bạn, chị em hãy đọc thật kỹ để xem lại mối quan hệ của cả hai.

Tuy nhiên, có những người đàn ông lại vô cùng bủn xỉn, ki bo trong chuyện tiền bạc. Dù miệng nói yêu nhưng tay họ không bao giờ rút ví vì sợ chi tiền cho bạn nhưng sau này bạn lại không lấy anh ta làm chồng, sẽ khiến anh ta tốn kém tình phí vô ích.

Có những người đàn ông rất hào phóng trong chuyện tiền bạc, một khi đã yêu, đã thương họ sẽ sẵn sàng chi tiền cho người phụ nữ của mình. Mua tặng bạn những món quà bất ngờ, lên kế hoạch về chuyến du lịch xa, hỗ trợ tài chính cho người mình yêu là điều hết sức bình thường với họ.

Nếu đang yêu người đàn ông xấu tính, luôn “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” thì sau khi cưới nhau anh ấy cũng chẳng thay đổi. Bởi với họ, đồng tiền vẫn là quan trọng nhất, vẫn được xếp trước vợ con. Chung sống với người đàn ông như thế chị em sẽ khổ cả đời, không có lấy một ngày yên ổn.

Càng dây dưa với kiểu đàn ông ích kỷ, nhỏ mọn, chỉ biết nghĩ cho bản thân bạn sẽ càng phí hoài thanh xuân trong vô nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

2. Tình yêu chưa đủ lớn

Khi tình yêu đủ lớn đàn ông sẽ không bao giờ tiếc với bạn bất cứ điều gì. Thậm chí, anh ấy sẵn sàng hy sinh tất cả để khiến bạn hạnh phúc, để làm bạn vui vẻ nở nụ cười viên mãn. Thế nên, nếu đàn ông tính toán vật chất, tiền bạc với bạn thì đồng nghĩa với việc tình yêu chàng dành cho bạn không nhiều như lời họ vẫn nói.

Thế nên, nếu người yêu tiếc tiền khi đưa bạn đi ăn nhà hàng sang trọng, cảm thấy tốn kém khó chịu khi tặng quà cho bạn ngày sinh nhật, đưa bạn đi chơi khiến anh ấy sợ mất thời gian thì chị em hãy đá phăng gã đàn ông tồi này ra khỏi đời mình.

Càng yêu, càng thương, càng dây dưa với kiểu đàn ông ích kỷ, nhỏ mọn, chỉ biết nghĩ cho bản thân bạn sẽ càng phí hoài thanh xuân trong vô nghĩa.

Họ không hề có ý định lấy bạn làm vợ, chỉ vui chơi qua đường nên sẽ không dại dốc tiền bạc vào mối quan hệ không có tương lai - Ảnh minh họa: Internet

3. Anh ta không có ý định lấy bạn làm vợ

Một người đàn ông yêu chân thành sẽ luôn nghĩ đến những kế hoạch tương lai với bạn. Anh ấy lên kế hoạch cho việc kết hôn, rằng sau này cưới nhau sẽ sinh bao nhiêu con, chăm sóc nuôi dạy con cái như thế nào, kế hoạch tài chính để vợ chồng có thể mua nhà, mua xe, có tiền tiết kiệm ra sao.

Khi đã yêu nhiệt thành đàn ông sẽ chẳng ngần ngại giúp đỡ người phụ nữ của mình trong công việc để cô ấy phát triển sự nghiệp, có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu bạn gặp khó khăn tài chính, chàng càng không ngần ngại hỗ trợ, cho bạn vay mượn tiền bạc để vực dậy sự nghiệp.

Tuy nhiên, đàn ông trăng hoa, thực dụng lại không vô tư được như thế. Họ không hề có ý định lấy bạn làm vợ, chỉ vui chơi qua đường nên sẽ không dại dốc tiền bạc vào mối quan hệ không có tương lai.

Dù đang trong mối quan hệ yêu đương, hẹn hò với bạn nhưng dám chắc chàng vẫn đang lén lút qua lại, thả thính với phụ nữ khác và sẽ rũ bỏ bạn ngay khi tìm được đối tượng phù hợp để lấy làm vợ.