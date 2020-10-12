Đàn ông không làm được 4 điều này chỉ xứng ‘vứt đi’, phụ nữ đừng tiếc kẻo khổ một đời

Thế nên, nếu đang yêu người đàn ông chưa bao giờ làm được điều này cho mình chị em hãy chấp nhận buông tay. Đừng dại níu kéo kẻo tự làm khổ bản thân, càng bên nhau dài lâu càng đớn đau đoạn trường.

Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn có đủ sự bao dung, tình yêu thương và lòng tin tưởng dành cho bạn. Trong khi đó, đàn ông trăng hoa sẽ chẳng bao giờ làm 4 điều dưới đây cho bạn, thậm chí họ chỉ giỏi trong việc khiến bạn đau khổ, tổn thương.

Đây chính là dấu hiệu chứng tỏ chàng không yêu bạn nhiều như bấy lâu nay bạn vẫn tưởng. Thậm chí, anh ấy chỉ đang xem bạn là mảnh tình hữu hạn, vui chơi qua đường trong khi đang lén lút cặp kè với vài cô gái khác bên ngoài.

Đời phụ nữ, sợ nhất chính là có mối quan hệ yêu đương với đàn ông không thành thật. Anh ta thường xuyên nói dối bạn từ những điều nhỏ nhặt cho đến những chuyện quan trọng mà chẳng hề cảm thấy cắn rứt lương tâm hay có lỗi.

Nếu phát hiện đàn ông đang yêu mình nhưng vẫn nhắn tin thân mật, đong đưa với phụ nữ khác chị em đừng dại dây dưa - Ảnh minh họa: Internet

2. Không chung thủy

Khi được nhiều phụ nữ theo đuổi đàn ông nào cũng lấy làm tự hào trước sức hấp dẫn của mình. Anh ấy hãnh diện trước bạn bè, hãnh diện vì dù đã có người yêu nhưng vẫn khiến biết bao cô gái xuyến xao. Thế nhưng, khi đã có người yêu đàn ông nên chủ động giữ khoảng cách với người khác phái.

Đấy không chỉ là cách thể hiện lòng chung thủy với người phụ nữ mình yêu, mà còn là lời từ chối vô cùng khéo léo với đối tượng đang “thả thính” mình.

Thế nên, nếu phát hiện đàn ông đang yêu mình nhưng vẫn nhắn tin thân mật, đong đưa với phụ nữ khác chị em đừng dại dây dưa. Hãy nhớ, trăng hoa là bản chất đã “ăn vào máu, thấm vào xương”, dù có đánh chết cũng chẳng thể thay đổi được.

Đàn ông keo kiệt lòng bao dung không phải là nơi bạn có thể an tâm gửi gắm cả đời - Ảnh minh họa: Internet

3. Không bao dung với bạn

Đã là con người thì chẳng ai hoàn hảo, ai cũng có những ưu và nhược điểm nhất định. Thế nên, với các cặp đôi việc tôn trọng những khác biệt, bao dung cho những sai lầm của đối phương chính là cách để mối quan hệ ngày càng bền chặt.

Ngược lại, nếu đàn ông không ngừng soi mói thiếu sót của bạn, không ngừng lên án, quát tháo và chửi bới chỉ vì bạn mắc phải sai lầm thì không nghi ngờ gì nữa, anh ta không phải là người đàn ông tốt để bạn có thể an tâm gửi gắm cả đời.

Đàn ông lăng nhăng chẳng bao giờ đề cập đến chuyện cưới xin - Ảnh minh họa: Internet

4. Không tính chuyện tương lai với bạn

Khi yêu phụ nữ nào cũng muốn khoác tay người đàn ông của mình tiến vào lễ đường, cũng muốn cùng nhau trải qua những tháng năm hôn nhân mật ngọt. Thế nên, nếu đàn ông yêu chân thành họ ắt sẽ dự tính đến việc cưới bạn làm vợ, về đám cưới trong mơ và cả tương lai về ngôi nhà và những đứa trẻ.

Trong khi đấy, đàn ông lăng nhăng chẳng bao giờ đề cập đến chuyện cưới xin. Hoặc nếu có hứa hẹn họ cũng chẳng hề có động thái nào chứng minh mình đang hiện thực hóa những lời chót lưỡi đầu môi kia.

Nếu đang yêu người đàn ông có 4 biểu hiện trên phụ nữ thông minh hãy chia tay càng nhanh càng tốt kẻo phí hoài thanh xuân, hoang phí chân tình.