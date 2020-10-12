Khi ngoại tình, đàn ông nào cũng giấu vợ lén lút lấy khỏi nhà 3 thứ này 'dâng' cho bồ nhí

Phụ nữ yêu 12/10/2020 16:39

Đàn ông ngoại tình nào cũng lén lút lấy khỏi nhà những thứ quý giá này để trao cho nhân tình, vợ thông minh đến mấy cũng khó phát hiện.

Khi đàn ông ngoại tình, họ sẵn sàng làm tất cả mọi điều để được lòng kẻ thứ ba, bấp chấp việc mình làm khiến vợ con đau thương. Dưới đây là những thứ quý giá chồng trăng hoa nào cũng lén lút lấy khỏi nhà để cung phụng cho bồ nhí, chị em hãy tự kiểm chứng. 

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Ở nhà đàn ông vô tâm chẳng bao giờ rớ vào việc nhà nhưng sang nhà nhân tình lại sẵn sàng làm mọi điều bồ nhí sai khiến một cách vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian dành cho gia đình

Chẳng người đàn ông nào bận đến mức không có thời gian dành cho gia đình, vợ con, chỉ là họ không muốn dành thời gian cho bạn. Đây là lý do vì sao khi đang nuôi bồ nhí đàn ông thường rất tiết kiệm thời gian với gia đình, câu nói “anh bận” luôn được thốt ra từ miệng mỗi khi vợ nhờ vả bất cứ điều gì.

Trong khi đấy, chỉ cần nhân tình nhắn nhủ “em hơi mệt, anh có thể ghé nhà em được không” thì ngay giữa đêm đàn ông cũng kiếm cớ rời khỏi nhà để mua thuốc, mang cháo và ân cần chăm sóc bồ nhí.

Họ hào phóng với kẻ thứ ba bao nhiêu thì lại càng keo kiệt với bạn đời bấy nhiêu. Thậm chí, ở nhà đàn ông vô tâm chẳng bao giờ rớ vào việc nhà nhưng sang nhà nhân tình lại sẵn sàng làm mọi điều bồ nhí sai khiến một cách vui vẻ. 

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Ấy thế mà, khi ở bên nhân tình đàn ông lại chẳng hề ngần ngại dành sự nuông chiều, nâng niu - Ảnh minh họa: Internet

Sự dịu dàng dành cho vợ con

Lúc mới yêu đàn ông nào cũng lãng mạn, ngọt ngào nhưng sau khi kết hôn đa phần đàn ông sẽ trở nên kiệm lời, ít khi âu yếm vợ như trước. Chính tâm lý vợ đã là của mình, có ai thèm cướp đâu mà phải giữ hay đã là vợ chồng thì bày vẽ làm gì khiến đàn ông trở nên khô khan, hời hợt đến tàn nhẫn.

Họ quên kỷ niệm ngày cưới, quên cả sinh nhật bạn đời, chẳng bao giờ nói được lời tử tế hay cảm ơn vợ về những gì cô ấy đã hy sinh vì gia đình.

Ấy thế mà, khi ở bên nhân tình đàn ông lại chẳng hề ngần ngại dành sự nuông chiều, nâng niu. “Hôm nay anh nhớ em quá”, “nằm bên vợ nhưng anh chỉ nghĩ đến em thôi”, “ước gì được nằm bên nhau bây giờ”… là những lời đường mật đàn ông trăng hoa rót vào tai bồ nhí mỗi ngày. 

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Chính sự ấu trĩ, ích kỷ và tệ bạc ấy đã thôi thúc đàn ông phản bội vợ, ăn nằm với bồ nhí - Ảnh minh họa: Internet

Sự hết lòng trong chuyện ái ân

Chính vì không thể chiến thắng lòng tham của mình, vì muốn được nếm của lạ mà những người chồng ngoại tình, bất chấp cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác sau lưng vợ. Họ mặc nhiên cho rằng, đàn ông ra ngoài “đổi gió” nhưng vẫn hoàn thành nghĩa vụ của người chồng người cha, vẫn mang tiền về nhà, không đánh đập vợ con thì chẳng làm gì sai trái.

Họ tự ru ngủ mình trong suy nghĩ đàn ông ai cũng thế, miễn sao sau những phút giây vui chơi bên ngoài vẫn tìm về với gia đình là được. Chính sự ấu trĩ, ích kỷ và tệ bạc ấy đã thôi thúc đàn ông phản bội vợ, ăn nằm với bồ nhí.

Họ về nhà với vợ, lên giường với vợ nhưng trong tâm trí chỉ nghĩ đến người đàn bà kia. Họ tưởng rằng mình có thể giấu vợ nhưng phụ nữ vốn nhạy cảm, chồng có hết lòng khi ái ân hay không chị em là người hiểu rõ nhất.

Muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay không chờ TẮT ĐÈN sẽ rõ, chính xác đến khó tin

Muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay không chờ TẮT ĐÈN sẽ rõ, chính xác đến khó tin

Khi tắt đèn lên giường, đàn ông yêu thật lòng sẽ vô thức làm những điều này, đàn ông trăng hoa dù cố bắt chước cũng gượng gạo, “sượng trân”.

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