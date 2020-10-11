Muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay không chờ TẮT ĐÈN sẽ rõ, chính xác đến khó tin

Phụ nữ yêu 11/10/2020 13:49

Khi tắt đèn lên giường, đàn ông yêu thật lòng sẽ vô thức làm những điều này, đàn ông trăng hoa dù cố bắt chước cũng gượng gạo, “sượng trân”.

Khi đi ngủ, nếu có những hành động nhỏ này chứng tỏ đàn ông yêu thật lòng, nuông chiều bạn như kho báu. 

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Chàng hiểu rằng, điều phụ nữ cần ở chồng không chỉ là tình yêu, mà còn là sự sẻ chia, an ủi và động viên cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Kiên nhẫn nghe bạn than thở

Nếu đàn ông ích kỷ, gia trưởng thường khó chịu ra mặt khi nghe vợ cằn nhằn, than thở thì đàn ông yêu chân thành không như thế. Chàng hiểu rằng bạn đã phải chịu khá nhiều áp lực, mệt mỏi trong ngày nên khi vợ chồng nằm bên nhau chính là lúc bạn tìm được người để lắng nghe mình tâm sự, tỉ tê.

Dù vợ có kể những điều nhỏ nhặt như hôm nay nấu ăn bị đứt tay, mắc phải sai lầm trong công việc, người bạn đại học sắp kết hôn… thì đàn ông thương vợ vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Chàng hiểu rằng, điều phụ nữ cần ở chồng không chỉ là tình yêu, mà còn là sự sẻ chia, an ủi và động viên cô ấy. 

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Anh ấy trân trọng chuyện tình hiện tại, trân trọng bạn và không muốn làm điều gì khiến bạn tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Hôn lên mắt bạn dịu dàng

Nếu đặt nụ hôn lên môi là dấu chỉ tình yêu thì nụ hôn lên mắt chính là sự nâng niu, chiều chuộng đàn ông dành cho người phụ nữ mình yêu. Anh ấy trân trọng chuyện tình hiện tại, trân trọng bạn và không muốn làm điều gì khiến bạn tổn thương.

Thế nên, nếu đàn ông luôn hôn lên mắt bạn thật dịu dàng kèm theo câu nói “chúc em ngủ ngon” thì anh ấy chính là người đàn ông yêu vợ nhất đời. 

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Nếu chàng không quên ôm bạn khi đi ngủ, mỗi khi thức giấc đều quơ tay tìm bạn để ôm thì dám chắc kẻ thứ ba dù muốn cũng chẳng thể chen ngang - Ảnh minh họa: Internet

Ôm bạn từ phía sau

Vòng tay ôm không chỉ đại diện cho sự chiếm hữu, mà còn là cách ngầm khẳng định bạn chính là báu vật vô giá với chàng. Ôm từ phía sau thể hiện sự dịu dàng, quyến luyến và mong muốn được gắn bó dài lâu.

Thế nên, nếu chàng không quên ôm bạn khi đi ngủ, mỗi khi thức giấc đều quơ tay tìm bạn để ôm thì dám chắc kẻ thứ ba dù muốn cũng chẳng thể bước chân vào cuộc hôn nhân của cả hai. 

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Chàng ân cần đắp chăn vì sợ bạn bị cảm lạnh, nửa đêm thức giấc cũng kiểm tra xem bạn có đủ ấm hay không - Ảnh minh họa: Internet

Đắp chăn cho bạn

Đắp chăn cho người phụ nữ mình yêu là điều tưởng chừng đơn giản nhưng không phải đàn ông nào cũng làm được. Bởi lẽ, đàn ông thường vô tâm, hiếm khi chú ý tiểu tiết và khi đi ngủ họ sẽ ngủ một mạch đến sáng, chẳng thèm đoái hoài đến điều gì khác.

Tuy nhiên, khi yêu thương, để tâm đến người phụ nữ của mình anh ấy sẽ luôn lo lắng cho sức khỏe của bạn. Chàng ân cần đắp chăn vì sợ bạn bị cảm lạnh, nửa đêm thức giấc cũng kiểm tra xem bạn có đủ ấm hay không.

Lấy được người đàn ông luôn làm 4 điều này cho mình sau khi tắt đèn đi ngủ chị em hãy mừng thầm. Bởi lẽ, trên đời này sẽ chẳng ai yêu bạn nhiều như anh ấy, cũng không ai có thể trân quý, nuông chiều bạn đến vậy.

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