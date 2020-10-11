3 'thói quen' tai hại khiến phụ nữ trở nên rẻ tiền, tầm thường trong mắt đàn ông

Phụ nữ yêu 11/10/2020 07:34

Nếu có những thói quen xấu này bạn hãy bỏ ngay lập tức, nếu không đừng trách vì sao lại bị đàn ông khinh thường, trở thành mẫu phụ nữ đáng thương.

Dưới đây là những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến bạn trở thành người phụ nữ đáng thương trong mắt đàn ông. Nếu không sớm thay đổi, không sớm tự chấn chỉnh bản thân thì cả đời bạn cũng đừng hòng có được một người đàn ông yêu thương mình thật lòng, càng khó có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. 

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Bạn càng thành công, càng kiếm được nhiều tiền sẽ càng có tiếng nói, vị thế và khiến chồng kiêng nể, trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

An phận

Phụ nữ thường có tâm lý lấy chồng theo chồng, chỉ cần duy trì công việc hiện tại ở mức ổn định, lui về quán xuyến gia đình, chăm sóc chồng con sau khi kết hôn là được. Họ tự cho phép mình quyền được ngừng học hỏi, ngừng nỗ lực cho sự nghiệp của bản thân chỉ vì đã có chồng.

Thế nhưng, đây chính là sai lầm khiến chị em trở nên tầm thường, nhàm chán trong mắt bạn đời. Nếu là phụ nữ thông minh bạn đừng bao giờ ngừng dấn thân để khẳng định tài năng chốn công sở. Bạn càng thành công, càng kiếm được nhiều tiền sẽ càng có tiếng nói, vị thế và khiến chồng kiêng nể, trân trọng. 

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Một ngày đi làm đã có quá nhiều mệt mỏi lo toan, chị em đừng dại dột tra tấn chồng bằng những chuyện tầm phào, vô bổ ấy - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều chuyện, thích ngồi lê đôi mách

Đàn ông nào cũng chán ghét phụ nữ lắm lời. Tuy nhiên, nếu bạn lắm lời vì lo lắng cho anh ấy, cho con cái đàn ông còn có thể chấp nhận được. Thế nhưng, nếu bạn nhiều chuyện đến mức đi soi mói, nhòm ngó chuyện của người khác rồi kể lể, chê bai và phán xét sẽ khiến chồng khó chịu ra mặt.

Một ngày đi làm đã có quá nhiều mệt mỏi lo toan, chị em đừng dại dột tra tấn chồng bằng những chuyện tầm phào, vô bổ ấy. Thay vào đấy, sao bạn không hỏi chồng “hôm nay của anh thế nào”, “công việc tốt chứ anh”, “anh có mệt không”.

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Trong khi bạn ở nhà chật với với hàng tá công việc không tên, bị việc nhà, con cái quần cho mỏi mệt thì đàn ông vẫn không hề biết ơn - Ảnh minh họa: Internet

Sống bám

Ở nhà chồng nuôi chính là sai lầm tai hại nhất đời phụ nữ, là lựa chọn đẩy họ vào vực thẳm hôn nhân, khiến sự tôn trọng, yêu thương đàn ông dành cho vợ chạm đáy. Trong khi bạn ở nhà chật với với hàng tá công việc không tên, bị việc nhà, con cái quần cho mỏi mệt thì đàn ông vẫn không hề biết ơn về những hy sinh, cực nhọc ấy.

Những người chồng vô tâm mặc định rằng đấy là việc của đàn bà, chồng đã đi làm vất vả thì vợ không được ca thán, vợ chỉ “ở nhà chơi không” sao thấu được lo toan, trách nhiệm mà chồng gánh vác.

Vậy nên, muốn được chồng tôn trọng, bạn hãy đi làm lại ngay. Đừng chần chừ, cũng đừng do dự kẻo đánh mất cơ hội.

Nếu không thể rời bỏ người chồng tệ bạc, phụ nữ hãy ghi nhớ những điều này để tìm niềm vui sống

Nếu không thể rời bỏ người chồng tệ bạc, phụ nữ hãy ghi nhớ những điều này để tìm niềm vui sống

Khi phải cắn răng chung sống với người đàn ông tệ bạc, chỉ cần ghi nhớ những điều này phụ nữ lấy nhầm chồng vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

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