Nếu không thể rời bỏ người chồng tệ bạc, phụ nữ hãy ghi nhớ những điều này để tìm niềm vui sống

Phụ nữ yêu 09/10/2020 17:36

Khi phải cắn răng chung sống với người đàn ông tệ bạc, chỉ cần ghi nhớ những điều này phụ nữ lấy nhầm chồng vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

Phụ nữ lấy chồng, nếu lấy nhầm đàn ông tệ bạc nhưng không thể buông tay thì hãy nhớ ngay đến những điều này để tìm thấy hạnh phúc cho đời mình. 

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Dù cuộc đời giông bão, dù gặp phải biến cố thì con cái vẫn là niềm an ủi, động viên lớn nhất đời phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Dành thời gian cho con cái

Lấy nhầm chồng phụ nữ mạnh mẽ, can trường đến mấy cũng thấy thất vọng ê chề. Tuy nhiên, nếu không có đủ dũng khí để bước ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại thì bạn phải nhanh chóng học cách “sống chung với lũ”. Thay vì dành quá nhiều tâm trí nghĩ đến người chồng trăng hoa, vô tâm kia bạn hãy dành tình yêu thương cho con cái.

Chị em hãy nhớ, đàn ông có thể thay lòng đổi dạ, phản bội vợ để ăn nằm với đàn bà khác nhưng con cái sẽ mãi mãi trung thành với mẹ của chúng. Dù cuộc đời giông bão, dù gặp phải biến cố thì con cái vẫn là niềm an ủi, động viên lớn nhất đời phụ nữ. 

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Nếu chồng đã không biết điều, đã tự biến mình thành gã đàn ông ngoại tình thì phụ nữ chẳng việc gì phải nhẫn nhịn - Ảnh minh họa: Internet

Báo hiếu cha mẹ

Khi lấy chồng, phụ nữ Việt thường rất áp lực khi phải cân bằng tình yêu thương, sự quan tâm mình dành cho bố mẹ ruột và bố mẹ chồng. Bởi lẽ, quan niệm xưa vẫn cho rằng “lấy chồng theo chồng”, “con gái lấy chồng như bát nước đổ đi”, “lấy chồng thì phải toàn tâm toàn ý lo cho nhà chồng".

Tuy nhiên, nếu chồng đã không biết điều, đã tự biến mình thành gã đàn ông ngoại tình thì phụ nữ chẳng việc gì phải nhẫn nhịn. Thường xuyên gọi điện thoại trò chuyện, gửi biếu bố mẹ những món quà nho nhỏ và sắp xếp thời gian đưa con về ngoại chơi chính là những gì đơn giản nhất bạn có thể làm để mang lại hạnh phúc tuổi già cho đấng sinh thành. 

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Phụ nữ bị chồng cắm sừng càng nên phấn đấu không ngừng để thành công trong sự nghiệp, kiếm được càng nhiều tiền càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Chăm chỉ làm việc

Hãy dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực sang một bên, bởi lấy nhầm chồng có thể khiến bạn đau lòng nhưng không có tiền sẽ khiến bạn vừa thất bại trong hôn nhân vừa bị khinh thường. Phụ nữ bị chồng cắm sừng càng nên phấn đấu không ngừng để thành công trong sự nghiệp, kiếm được càng nhiều tiền càng tốt.

Khi bạn độc lập tài chính, có thu nhập ổn định và có thể sống tốt với những gì mình đang có thì lúc ấy bạn mới có đủ bản lĩnh để bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại kia mà tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Phụ nữ có thể nghèo vật chất nhưng nhất định phải giàu có 3 thứ này!

Phụ nữ có thể nghèo vật chất nhưng nhất định phải giàu có 3 thứ này!

Nếu phụ nữ tầm thường hiếm khi để tâm đến những điều này thì phụ nữ thông minh luôn nỗ lực không ngừng để có cho bằng được 3 điều dưới đây.

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Từ khóa:   đàn ông ngoại tình cuộc sống hôn nhân chồng ngoại tình

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