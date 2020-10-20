3 người phụ nữ ‘bị thời gian bỏ quên’ càng nhiều tuổi càng khiến đàn ông mê mệt, hết lòng trân trọng

Phụ nữ yêu 20/10/2020 17:00

Trên đời có 3 kiểu phụ nữ quyến rũ bất chấp tuổi tác, đúng như câu nói “gừng càng già càng cay, phụ nữ càng từng trải càng đắm say lòng người”.

 

Phụ nữ thường sợ thời gian ập xuống khiến bản thân già nua, xấu xí. Vậy nhưng, những kiểu phụ nữ quyến rũ này lại không hề sợ già, thậm chí càng nhiều tuổi họ càng thăng hoa nhan sắc “hoa gặp hoa nở, người gặp người thương”.  

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Trò chuyện với một người phụ nữ thông minh, có vốn hiểu biết phong phú, có kiến thức xã hội sẽ khiến đàn ông bị 'hút chặt' cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có tri thức, không ngừng trau dồi bản thân

Nếu ngoại hình, sự trẻ đẹp là thứ khiến phụ nữ dễ dàng thu hút sự chú ý của đàn ông trong chốc lát thì sự thông minh, trí tuệ mới là điều khiến phụ nữ “bỏ bùa” đàn ông cả đời. Bởi lẽ, một người phụ nữ ham học hỏi, thích đọc sách và không ngừng trau dồi bản thân sẽ nhận về sự ngưỡng mộ, thán phục.

Bởi lẽ, trò chuyện với một người phụ nữ thông minh, có vốn hiểu biết phong phú, có kiến thức xã hội sẽ khiến đàn ông bị “hút chặt” cả đời. Bởi phụ nữ càng khôn ngoan, tài giỏi sẽ càng tiến bộ mỗi ngày, tiến xa hơn trên đường công danh và khiến người đàn ông của mình tự hào vô cùng. 

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Dù yêu hay cưới người phụ nữ tài năng, độc lập tài chính đàn ông cũng không dám tỏ thái độ bề trên hay xem thường - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có sự nghiệp, đam mê

Phụ nữ dù khôn ngoan hay khờ dại cũng đừng chấp nhận sống kiếp tầm gửi, ngửa tay xin tiền đàn ông. Hãy nhớ “ở nhà chồng nuôi” chính là lựa chọn đẩy đời bạn vào bi kịch, khiến đàn ông dù yêu thương đến mấy cũng trở mặt, quay sang khinh thường, chán ghét và ruồng rẫy.

Chỉ khi có công việc mình yêu thích, có đam mê để cháy hết mình và nỗ lực kiếm tiền, tiêu tiền mình làm ra thì bạn mới khiến đàn ông kiêng nể. Dám chắc, dù yêu hay cưới người phụ nữ tài năng, độc lập tài chính đàn ông cũng không dám tỏ thái độ bề trên hay xem thường. 

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Hãy nhớ, dù đẹp đến mấy thì rồi nếp nhăn sẽ tìm đến nơi khuôn mặt, dù vóc dáng nóng bỏng đến mấy rồi cũng sẽ xập xệ, chỉ tâm hồn đẹp, tấm lòng thiện lương mới trường tồn với thời gian - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có tấm lòng thiện lương

Đàn ông ghét nhất chính là người phụ nữ tham sân si, hay đố kỵ và nói xấu người khác. Suốt ngày nghe những lời than vãn, lèm bèm và càu nhàu của bạn đàn ông sẽ cảm thấy bế tắc, mệt mỏi và áp lực đến tận cùng.

Sự xấu tính ấy không chỉ khiến bạn trở nên đáng ghét trong mắt đàn ông, mà còn khiến tất cả những tình yêu thương chàng dành cho bạn đều tan theo mây khói. Hãy nhớ, dù đẹp đến mấy thì rồi nếp nhăn sẽ tìm đến nơi khuôn mặt, dù vóc dáng nóng bỏng đến mấy rồi cũng sẽ xập xệ, chỉ tâm hồn đẹp, tấm lòng thiện lương mới trường tồn với thời gian, mới khiến ai cũng phải nể trọng.

Chỉ cần làm được 3 điều trên thì dù 40 hay 50 tuổi, làn da nhăn nheo, tóc điểm sợi bạc thì bạn vẫn là người phụ nữ khí chất ngút trời, gái trẻ dù muốn cũng chẳng thể so bì.

3 nét duyên ngầm của phụ nữ trưởng thành khiến đàn ông từng trải, tinh tế ‘quý hơn vàng’

3 nét duyên ngầm của phụ nữ trưởng thành khiến đàn ông từng trải, tinh tế ‘quý hơn vàng’

Trong mắt đàn ông từng trải, phụ nữ quyến rũ, hấp dẫn nhất là khi có đủ những nét duyên ngầm mê hoặc lòng người này.

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