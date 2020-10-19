3 nét duyên ngầm của phụ nữ trưởng thành khiến đàn ông từng trải, tinh tế ‘quý hơn vàng’

Phụ nữ yêu 19/10/2020 17:40

Trong mắt đàn ông từng trải, phụ nữ quyến rũ, hấp dẫn nhất là khi có đủ những nét duyên ngầm mê hoặc lòng người này.

Chỉ cần có đủ 3 nét duyên ngầm này bạn tự khắc là người phụ nữ quyến rũ vạn người mê, chẳng cần ngực nở mông cong đàn ông cũng tương tư cả đời. 

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Thứ họ quan tâm là thần thái, là nụ cười tươi và sự lạc quan mà phụ nữ thể hiện qua cách cô ấy sống - Ảnh minh họa: Internet

1. Trang điểm nhẹ nhàng

Nếu những cô nàng son rỗi thường cố gắng trang điểm thật đậm để che đi những khuyết điểm trên gương mặt, để khiến bản thân trở nên nổi bật giữa đám đông. Vậy nhưng, họ quên mất rằng gương mặt mộc mới là thứ khiến đàn ông nhớ mãi về bạn.

Người đàn ông từng trải đánh giá rất cao người phụ nữ tinh tế, trang điểm nhẹ nhàng và tự tin với gương mặt mộc. Phái mạnh chẳng bao giờ để ý đến nốt mụn nhỏ trên mặt, đốm tàn nhang hay vết chân chim nơi khóe mắt của phụ nữ.

Thứ họ quan tâm là thần thái, là nụ cười tươi và sự lạc quan mà phụ nữ thể hiện qua cách cô ấy sống. 

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Càng tự hạ thấp giá trị của bản thân bạn sẽ càng trở nên rẻ tiền, không còn được tôn trọng như thuở đầu - Ảnh minh họa: Internet

2. Không hy sinh vô điều kiện

Nhiều phụ nữ khi yêu lụy tình đến mức sẵn sàng làm phận tôi tớ, phục vụ đàn ông từng miếng ăn giấc ngủ, cái quần tấm áo mà chẳng đòi hỏi đáp đền. Họ cứ đinh ninh nghĩ rằng chỉ cần mình tốt với đối phương thì sẽ nhận được tấm chân tình, sẽ khiến đàn ông mang ơn mình mà tự nguyện yêu thương cả đời.

Đây chính là sai lầm khiến đàn ông chán vợ, chán người phụ nữ mình hết lòng yêu thương. Bởi càng tự hạ thấp giá trị của bản thân bạn sẽ càng trở nên rẻ tiền, không còn được tôn trọng như thuở đầu. Đây cũng là nguyên nhân khiến đàn ông vô tâm, hời hợt và khinh thường.

Phụ nữ thông minh không như thế, cô ấy biết cách đòi hỏi “có qua có lại” và không bao giờ hy sinh vô điều kiện. Nhờ thế, họ luôn đắt giá, khiến đàn ông kiêng nể bội phần. 

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Cô ấy biết cách làm chủ cảm xúc, cân nhắc trong lời ăn tiếng nói và luôn ý thức được những gì không nên thốt ra trước người đàn ông mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

3. Không lèm bèm

Đàn ông nào cũng ghét phụ nữ lắm lời, hay than thở. Bởi “nỗi buồn là thứ hay lây” nên nếu cứ phải tiếp nhận những thông tin tiêu cực, những suy nghĩ xấu xí đàn ông ắt sẽ thấy mệt mỏi, khó chịu.

Phụ nữ từng trải không như thế. Cô ấy biết cách làm chủ cảm xúc, cân nhắc trong lời ăn tiếng nói và luôn ý thức được những gì không nên thốt ra trước người đàn ông mình yêu.

Nhờ khéo léo, biết cách cư xử nên chẳng cần cơ thể nóng bỏng, khuôn mặt nữ thần phụ nữ tinh tế vẫn làm đàn ông đứng ngồi không yên, nửa bước không rời.

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Muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay chỉ xem bạn là thú vui qua đường chỉ cần nhìn vào 4 điều này là đủ, không hơn không kém.

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