Chồng có tâm sẽ không để người đàn ông khác thay mình làm những điều này với vợ

Phụ nữ yêu 16/09/2018 09:50

Dưới đây là những điều người chồng có tâm sẽ tự tay làm chứ không để người đàn ông khác thay mình làm cho vợ.

Đàn ông có tâm suốt đời sẽ chẳng làm người phụ nữ của mình khóc. Còn gặp phải người vô tâm, nước mắt của phụ nữ có bao nhiêu cũng không đủ dùng. Và một người chồng có tâm sẽ biết làm những điều này cho người bạn đời của mình.

Hỏi han, quan tâm

Chồng có tâm sẽ không để người đàn ông khác thay mình làm những điều này với vợ - Ảnh 1
Đàn ông có tâm sẽ hỏi han vợ thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Không cần ai nhắc nhở, đàn ông có tâm sẽ tự động nhắn tin, gọi điện hỏi vợ ăn cơm chưa hoặc đang làm gì? Hoặc sau khi đi làm về, họ sẽ tạm gác đi mệt mỏi mà hỏi han công việc của vợ hôm nay như thế nào. Đó là điều mà một người chồng có tâm sẽ làm. Còn người vô tâm, dù vợ có than thở, khóc lóc, họ cũng sẽ dửng dưng chẳng biết gì, chẳng thèm quan tâm. Suy cho cùng một người đàn ông thành đạt phải biết cách quan tâm đến cảm xúc của vợ, chứ không phải suốt ngày đi lấy lòng thiên hạ. Một khi không hiểu và quan tâm đến vợ, đó là điều thất bại lớn nhất của một người đàn ông.

Mua sắm cùng vợ

Chồng có tâm sẽ không để người đàn ông khác thay mình làm những điều này với vợ - Ảnh 2
Chồng có tâm thích cùng vợ đi mua sắm và sẵn sàng trở thành "tay sai vặt" cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người nghĩ việc mua sắm vốn dĩ là việc của phụ nữ. Tuy nhiên, đây là thước đo tình cảm của một người chồng dành cho vợ. Một người chồng có tâm sẽ không để vợ phải một mình chật vật, khuân vác nhiều thứ nặng nề ở siêu thị hoặc trung tâm thương mại. Sẽ không để vợ phải nhờ người khác đi cùng mình. Đồng thời, họ sẽ không tạo cơ hội cho bạn bè khác phái, đồng nghiệp nam của vợ làm anh hùng trước người phụ nữ họ yêu.

Tặng quà cho vợ

Chồng có tâm sẽ không để người đàn ông khác thay mình làm những điều này với vợ - Ảnh 3
Đàn ông có tâm không quên những ngày lễ và kỷ niệm của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Việc tặng quà cho vợ vào mỗi dịp đặc biệt, lễ, Tết là điều vô cùng bình thường. Nhưng vì nhiều lý do mà đàn ông thường quên đi việc này, làm tổn thương đến vợ. Họ nghĩ đã là vợ chồng, quà cáp làm gì cho phiền phức? Vậy là họ xem việc tặng quà cho vợ như một thủ tục chẳng cần thiết, cũng không cần phải để tâm. Tuy nhiên đàn ông nên nhớ, “bỏ đói yêu thương” với vợ quá lâu, phụ nữ sẽ không thể chịu nỗi và sớm muộn gì cũng rơi vào vòng tay của người khác. 

Đỡ đần vợ việc chăm con

Chồng có tâm sẽ không để người đàn ông khác thay mình làm những điều này với vợ - Ảnh 4
Hãy cùng vợ san sẻ chuyện chăm con - Ảnh minh họa: Internet

Việc chăm sóc con cái không thể phân chia rạch ròi là trách nhiệm của ai. Cả vợ lẫn chồng bắt buộc phải có nghĩa vụ ngang nhau trong vấn đề này. Chồng phải cùng vợ chăm sóc khi con ốm đau, hoặc dạy chúng nên người, không thể đổ hết gánh nặng cho vợ chỉ vì lý do công việc đã quá bận rộn. Đàn ông thường viện cớ này để trốn trách nhiệm và điều đó vô tình giết chết hôn nhân của bạn. Khi người phụ nữ mệt mỏi vì phải cáng đáng nhiều việc một lúc, họ sẽ không còn quan tâm đến chồng nữa.

Cùng vợ tạo những cuộc hẹn lãng mạn

Chồng có tâm sẽ không để người đàn ông khác thay mình làm những điều này với vợ - Ảnh 5
Đàn ông đừng quên việc cùng nhau giữ lửa cuộc sống hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Dù bận rộn đến mấy, chồng cũng nên dành thời gian cùng vợ tạo ra những bữa tiệc lãng mạn để hâm nóng tình cảm. Vì biết đâu ngoài kia có khối người xếp hàng đợi cơ hội cùng vợ của bạn ngồi dưới ánh nến rồi tặng hoa thì sao? Xét cho cùng, việc của một người chồng nên làm là quan tâm đến cảm xúc của vợ, dành cho vợ những câu hỏi han, quan tâm và không ngừng làm mới cuộc hôn nhân của mình.

 

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