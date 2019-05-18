Đàn bà chẳng mấy ai có thể dùng lý trí để bảo vệ được trái tim của chính mình. Đàn bà khi yêu giàu tình cảm lẫn bao dung và chịu đựng. Sức kiên cường của đàn bà khi ấy đều để chịu đựng những muộn phiền từ đàn ông. Đến một lúc, nhận phải vết thương chí mạng, đàn bà cũng không thấy quá đau khi tháng năm đều đã nếm trải qua cảm giác này. Trái tim đàn bà từng mạnh mẽ mấy cũng dần mất đi cảm giác, thôi những khao khát được yêu thương, bảo bọc. Đàn bà khi ấy mạnh mẽ một cách cô độc và đáng thương.

Sau một cuộc chia tay, những trận buồn dai dẳng, đàn bà dù kiên cường đến mấy vẫn không thể tránh khỏi tổn thương. Bởi trái tim đàn bà mềm mỏng, giàu cảm xúc. Đàn bà đã yêu vào thì thông minh mấy cũng hóa dại khờ. Đàn bà thông minh vẫn mù quáng khi yêu, vẫn tình nguyện nhận tổn thương, vẫn đau lòng ngu ngốc…

Một người phụ nữ mạnh mẽ với vẻ bề ngoài đầy nhẫn tâm và vô tình không đáng bị chê trách. Bởi có lẽ họ đã trải qua ngần nào tổn thương và mất mát để chỉ còn trơ lại vẻ lạnh lùng vô cảm trước thế gian. Đau lòng đến mức nào để còn lại trong họ chỉ là nghi ngờ và chẳng đủ tưởng tin dành cho bất kì người đàn ông nào.

Gặp phải kẻ phụ tình, trái tim đàn bà sẽ vì tình mà kiên cường hơn. Đàn ông càng tệ bạc, đàn bà càng nhận bấy nhiêu tàn nhẫn phũ phàng. Nhưng càng phải một mình đương đầu với tổn thương và mất mát, đàn bà càng mạnh mẽ hơn. Đến khi đứng trước mọi chuyện, đàn bà không còn sợ, không còn cần đàn ông nữa thì đàn ông trở nên vô nghĩa trong mắt đàn bà.

Nhưng chỉ có đàn ông tồi mới khiến trái tim đàn bà trở nên sắt đá, giúp họ khôn ngoan hơn

Đàn bà khôn đều từng là đàn bà dại - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn đều từng là đàn bà dại. Sau những ân tình phũ phàng, bạc bẽo của đàn ông, đàn bà dại đều dần tỉnh ra mà khôn ngoan. Khi tin tưởng đặt sai người khiến đàn bà sai đến đau thương, họ sẽ biết đâu mới là người xứng đáng để họ tin tưởng. Đàn bà sẽ hiểu có thể đối tốt với đàn ông, hy sinh mọi thứ, thì cũng chưa chắc thứ bản thân nhận lại được là tình yêu. Không phải lòng người trao đi sẽ nhận lại được lòng người, mà đôi khi chỉ là thứ tình yêu đã bị bòn rút, chia năm xẻ bảy…

Đàn ông tệ bạc chỉ đến để gieo vào đời đàn bà đớn đau. Những nghĩa tình nhẫn tâm, bạc bẽo hằn sâu vào trái tim đàn bà vết nứt khó lòng tẩy xóa. Nhưng chính những bi thương ấy sẽ khiến trái tim đàn bà dần trở nên sắt đá, dạy đàn bà khôn ngoan và trưởng thành hơn.

Chỉ có đàn ông tệ mới khiến trái tim đàn bà trở nên sắt đá. Bởi năm tháng phải gồng mình đi qua bão giông, đàn bà nếu không tự kiên cường thì còn có thể trông cậy vào ai? Lòng dạ đàn bà dẫu thâm sâu cũng không thể bằng trái tim đàn ông đủ sức chứa nhiều người. Không có đàn ông tệ, làm sao đàn bà biết mình có thể mạnh mẽ nhường nào, làm sao có lúc biết nghĩ biết thương lấy chính mình? Suy cho cùng, vẫn là phải cảm ơn những người đàn ông tồi, vì họ đã đến và rời đi như thế…

Chỉ có đàn ông tệ mới khiến trái tim đàn bà trở nên sắt đá - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, nếu một người đàn ông tệ bạc vừa bước ra khỏi đời bạn, hãy cảm ơn họ vì đã rời đi. Để trái tim bạn sau những tháng năm yếu mềm ủy lụy đã có thể kiên cường đứng dậy để hồi sinh. Để một người phụ nữ từng dại khờ yêu đương như bạn đã khôn ngoan và trưởng thành hơn. Để bạn hiểu ra rằng, đàn ông tệ khiến bạn đau lòng thật, nhưng sẽ cho bạn bài học đáng giá hơn bao giờ hết. Để từ nay, bạn hiểu rằng bản thân xứng đáng với một người đàn ông tốt đẹp gấp trăm lần, vì bạn đã có giá trị hơn gấp trăm lần để được trân trọng và nâng niu…