Cách theo dõi chồng bằng điện thoại iPhone: Tinh tế và cực kỳ hiệu quả

Bạn sẽ thấy được chi tiết nhất về những nơi mà chồng bạn thường đến. Chiếc điện thoại thông minh sẽ trở thành đôi mắt của bạn, giúp bạn kiểm chứng được chồng mình có thường xuyên nói dối hay không. Đó cũng là cách tinh tế, nhẹ nhàng nhất để gìn giữ hạnh phúc gia đình bạn đấy.

Không cần theo dõi chi tiết từng đường đi nước bước của chồng, không cần iCloud, bạn cũng có thể biết được những địa điểm nào chồng bạn thường xuyên lui tới. Bạn chỉ cần mở phần Cài đặt (Settings) rồi chọn Quyền riêng tư (Privacy). Tiếp tới, vào phần Dịch vụ Định vị (Location Services), kéo xuống tìm mục Dịch vụ Hệ thống (System Services), rồi vào Vị trí Thường đến (Frequent Locations).

Với iPhone, những nội dung đã chia sẻ, dù lâu đến cỡ nào bạn cũng dễ dàng tìm lại được. Cho dù đó là những tin nhắn riêng tư chồng bạn đã cẩn thận xóa đi sau mỗi cuộc trò chuyện. Cho dù đó là những hình ảnh hay những thông tin mà chồng bạn đã chia sẻ với bạn bè, với người khác đã được xóa đi, bạn cũng có thể tìm kiếm lại.

Chiếc điện thoại iPhone giống như thám tử thông minh của bạn vậy. Cho dù chồng bạn muốn che giấu đi những thông tin, hình ảnh, những việc làm lén lút đằng sau bạn, iPhone cũng giúp bạn phát hiện ra.

Đó là điểm yếu của chồng bạn khi sử dụng iPhone. Bạn có thể tin tưởng vào "vật thông minh" này bởi chồng bạn sẽ thành thật ngay lập tức khi biết rằng không điều gì có thể giấu giếm bạn.

Đọc tin nhắn của chồng bằng việc dùng chung iCloud

Việc đăng nhập dùng chung iCloud cũng giúp bạn có thể kiểm soát chồng một cách hiệu quả, tinh tế nhất. Bạn cũng có thể sử dụng cách làm này để biết được tình hình công việc của chồng ra sao, hiểu được chồng đang cần gì và làm gì để có thể tạo ra niềm vui cho người bạn đời của mình.

Nếu bạn nghi ngờ chồng bạn có những việc làm sai trái, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, hãy thực hiện nó như một cách để phòng tránh trường hợp xấu xảy ra. Chị em phụ nữ thường rất nhạy cảm. Sự nhạy cảm đó nhiều khi khiến bản thân họ cảm thấy lo sợ. Sống trong nỗi lo sợ và hoài nghi quá lâu cũng khiến cho tình hình gia đình của bạn càng trở nên tồi tệ hơn, hoài nghi cũng dần trở thành sự thật.

Sẽ rất tệ nếu như người vợ luôn trong trạng thái lo sợ và hoài nghi về chồng mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đừng lạm dụng việc này…

Mỗi người có một góc nhỏ riêng trong tâm hồn mình. Đọc trộm tin nhắn, theo dõi các điểm đến hay lén lút xem những bí mật riêng tư của người khác là điều không hay. Khi làm việc này, chính bạn đang không tôn trọng thế giới riêng của người khác.

Theo dõi chồng bằng điện thoại iPhone là cách bất đắc dĩ để bạn có thể gìn giữ hạnh phúc gia đình mình. Vì vậy, hãy cân nhắc trước khi thực hiện điều đó. Bạn có thể có rất nhiều lý do để theo dõi chồng mình mỗi ngày. Bạn có quyền được biết chồng mình đang đi đâu, làm việc như thế nào, liên hệ với ai và đang nghĩ gì. Tuy nhiên, có những lúc, một người vợ tinh tế nên tôn trọng thế giới riêng của chồng.

Vợ chồng tốt nhất nên thẳng thắn giải quyết trực tiếp vấn đề với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng sống chung một nhà, sự bền vững chỉ có thể xuất phát từ sự thấu hiểu. Bạn nên hiểu rằng chồng bạn có thế giới riêng, nhận thức được tầm quan trọng của những mối quan hệ xã hội bên ngoài và không can thiệp quá sâu vào nó. Hãy sử dụng cách theo dõi chồng bằng điện thoại iPhone trong trường hợp cần thiết nhất. Chỉ có thể, hạnh phúc gia đình bạn mới bền vững được.