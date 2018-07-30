Cách làm cho chàng kém tuổi luôn yêu mình say đắm không thể rời xa

Yêu chàng kém tuổi là chấp nhận một chàng trai có ít kinh nghiệm. Có thể so với lứa tuổi đó, chàng có suy nghĩ và những kinh nghiệm nhiều hơn với bạn bè khác, nhưng so với bạn có thể vẫn chưa đủ.

Yêu chàng kém tuổi mang đến nhiều niềm vui và sự thú vị, nhưng nếu không biết cách dung hòa, bạn rất có thể sẽ gặp nhiều trở ngại trong suy nghĩ và hành động. Nếu yêu chàng kém 1 tuổi, có thể sự khác biệt không quá lớn nhưng khi yêu một chàng trai nhỏ hơn nhiều tuổi, chắc hẳn bạn sẽ cần phải lưu ý và dành thời gian để thích nghi.

Ở bất kỳ độ tuổi nào cũng vậy, không có bất kỳ ai giống ai ở kinh nghiệm và vốn sống. Chàng ít tuổi chưa chắc đã có ít kinh nghiệm hơn chàng lớn tuổi và ngược lại.

Kinh nghiệm và vốn sống của chàng ít tuổi có thể không bằng bạn nhưng chưa chắc đã thua kém ai

Tuy nhiên, khi bắt đầu một mối quan hệ với chàng kém tuổi, bạn nên chuẩn bị trước tinh thần là có thể chàng sẽ rất “non” kinh nghiệm trong mọi chuyện và sẽ rất cần bạn đồng hành để trang bị thêm nguồn kinh nghiệm quý báu đó.

Hãy cho chàng thời gian để học hỏi và chứng minh tình yêu với bạn. Đừng quá nóng ruột, đừng vội vàng thúc ép vì như vậy cũng chẳng thể đạt được kết quả khả quan hơn.

Thay vì gây áp lực “ép” chàng lớn thì bạn hãy giúp chàng thực hiện điều đó, đem những kinh nghiệm của mình chia sẻ cho chàng, như vậy sẽ giúp cho chàng tránh đi nhầm lối, hạn chế sai lầm và mau chóng đạt được thành quả nhanh hơn.

Đừng gây áp lực cho chàng

Tận hưởng hạnh phúc đặc biệt

Yêu chàng kém tuổi cũng có nhiều điều hạnh phúc mà trong một mối quan hệ với chàng lớn tuổi hơn chưa chắc bạn đã đạt được. Chàng trai nhỏ tuổi ít nhiều sẽ có những nét ngây ngô và hồn nhiên hơn so với bạn. Chính điều đó có thể giúp bạn giải tỏa bớt được những căng thẳng trong cuộc sống.

Chàng nhỏ tuổi hơn đôi khi sẽ có những giận hờn khiến bạn mệt mỏi, nhưng thay vì cáu gắt, hãy xem đó là thử thách trong tình yêu và dần dần uốn nắn chàng để chàng trở thành điểm tựa và có trách nhiệm với người yêu.

Yêu chàng kém tuổi có những hạnh phúc vô cùng đặc biệt

Dành nhiều thời gian để trò chuyện

Một mối quan hệ sẽ rất khó để tiến triển nếu thiếu sự thấu hiểu lẫn nhau. Chính vì vậy mà bạn hãy luôn giao tiếp với chàng nhiều hơn để hiểu được chàng và tìm ra điểm chung duy trì mối quan hệ.

Không còn cách nào khác ngoài trò chuyện với nhau thật nhiều và kiên nhẫn hiểu nhau, đừng trách móc vì chàng có thể sẽ bị tổn thương và tự ti khi sánh vai cùng bạn. Hãy hiểu rằng một người đàn ông khi yêu phụ nữ hơn tuổi sẽ dễ gặp phải cảm giác bản thân không phải chỗ dựa vững chắc cho người yêu của mình.

Hãy dành cho chàng nhiều thời gian để trò chuyện và hiểu nhau hơn

Đừng để chàng luôn lo lắng trong mối quan hệ với bạn, hãy giúp chàng thư giãn và hiểu rằng bạn vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ và dành thời gian cho chàng chứng minh mình có đủ khả năng để trở thành điểm tựa cho bạn.

Chấp nhận người đàn ông của bạn

Chấp nhận là điều duy nhất giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn khi yêu một chàng trai kém tuổi. Nếu cứ luôn suy nghĩ rằng liệu mình với anh ấy có xứng đôi không, liệu khi nào thì anh ấy mới trưởng thành và chững chạc hơn thì bạn sẽ mắc mãi trong vòng luẩn quẩn không thoát ra được.

Yêu chàng kém tuổi, bạn hãy chuẩn bị sẵn tinh thần rằng chàng sẽ chẳng khi nào có thể chín chắn hơn những gì bạn mong muốn được. Ngay kể cả khi bạn yêu chàng hơn tuổi cũng chưa chắc chàng đã có những suy nghĩ trưởng thành và sâu sắc. Hãy chấp nhận điều đó dù bạn yêu bất cứ ai.

Và hãy dành cho chàng nhiều thời gian hơn để cùng nhau tiến bộ, cùng chàng xây dựng sự nghiệp vững chắc. Đừng mong bạn có thể thay đổi được bất kỳ ai mà khi yêu, hãy cố gắng dung hòa mọi chuyện, rồi tình yêu của bạn sẽ bền vững và luôn hạnh phúc.