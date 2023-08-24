Bị vợ 'cắm sừng' hai lần nhưng chồng vẫn lặng thinh, lí do sau cùng khiến ai cũng nghẹn ngào và lời nhắn nhủ của chuyên gia

Khi gặp được người vợ hiện tại, anh cảm thấy cô dịu dàng, cô cũng nói bản thân không phải là người hứng thú nhiều về tình dục nên không quan trọng vấn đề kia của anh. Do đó, Hạo Nam đã rất hạnh phúc, lại được bố mẹ giục cưới nên mau chóng kết hôn. Sau đó, đôi vợ chồng trẻ cũng sớm có con, hoàn thành kỳ vọng của bố mẹ 2 bên.

Theo Báo Phụ nữ Thủ đô chia sẻ câu chuyện, người đàn ông có tên là Hạo Nam Hạo Nam và vợ quen nhau qua mạng, sau khi hẹn hò nửa năm đã quyết định kết hôn. Chia sẻ về nguyên nhân tại sao vội vã cưới như vậy, Hạo Nam cho biết anh đã ngoài 30 tuổi lại gặp vấn đề xuất tinh sớm nên rất tự ti.

Một thời gian sau, Hạo Nam vô tình phát hiện vợ nhắn tin trò chuyện thân mật với một người đàn ông khác. Dù rất tức giận nhưng nghĩ đến vấn đề của bản thân, anh lại đành nhịn cho qua sau khi vợ hứa sẽ chấm dứt việc ngoại tình.

Tuy nhiên kể từ sau khi sinh, Hạo Nam nhận thấy vợ có sự thay đổi. Cô bắt đầu thể hiện sự không hài lòng sau mỗi lần quan hệ, dù không nói ra nhưng cứ "yêu" xong vợ lại im lặng quay lưng ngủ mà không ôm anh như trước kia. Hạo Nam vốn đã lo lắng về khả năng sinh lý của bản thân, thấy phản ứng của vợ như vậy nên càng suy nghĩ. Do đó, tình trạng xuất tinh sớm ngày càng nghiêm trọng hơn, ngay cả khả năng cương cứng cũng suy giảm.

Cứ tưởng rằng cuộc sống vợ chồng sẽ về lại như trước nhưng chẳng bao lâu sau, vợ anh đã có mối quan hệ thứ hai. Lần này vợ anh không những không hối hận mà còn thẳng thắn nói sẽ không ly hôn để không khiến bố mẹ 2 bên buồn lòng nhưng cô sẽ vẫn yêu đương bên ngoài vì anh quá kém cỏi "chuyện ấy".

Những lời nói của vợ khiến Hạo Nam tổn thương, tức giận xen lẫn xấu hổ nên anh đã bỏ đi. Sau khi kết thúc chuyến đi 2 tuần ổn định tinh thần, Hạo Nam đã tìm tới phòng khám muốn được trị bệnh, anh cảm thấy tự ti về bản thân, cảm giác vừa bị coi thường vừa sợ hãi sẽ bị bỏ rơi.

Bác sĩ khuyên nam giới khi gặp vấn đề sinh lý đừng vì xấu hổ mà không chữa trị. Ảnh: Internet

Ba tháng sau khi Hạo Nam quyết định điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, tình trạng xuất tinh sớm và rối loạn cương dương của anh cũng đã có sự thay đổi tích cực. Về mối quan hệ với vợ, Hạo Nam cho biết anh đã quyết định ly hôn.

Từ trường hợp của Hạo Nam, bác sĩ khuyên nam giới khi gặp vấn đề sinh lý đừng vì xấu hổ mà không chữa trị, bởi nếu để kéo dài quá lâu, tình trạng bệnh có thể càng nghiêm trọng hơn và còn ảnh hưởng tới cả tâm lý bản thân, gây bất hòa trong mối quan hệ tình cảm.

Các nguyên nhân xuất tinh sớm mà đấng mày râu phải biết

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, xuất tinh sớm xuất phát từ nhiều nguyên nhân, có thể do thể chất, bệnh lý hoặc do tâm lý thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi, thói quen sinh hoạt, ăn uống và vận động không hợp lý cũng tác động đến khả năng xuất tinh của nam giới. Đối tượng thường gặp nhất là những người trẻ, thiếu kinh nghiệm giường chiếu, và xảy đến cả với những người kinh nghiệm nhưng bị rối loạn cương, hoặc bị căng thẳng quá mức. Có thể kế đến một số “thủ phạm” gây ra tình trạng yếu sinh lý sau:

Rối loạn cương: Nam giới có tình trạng rối loạn cương thường có tâm lý phải giao hợp vội vàng để có thể xuất tinh trước khi dương vật xìu dẫn đến xuất tinh sớm. Thời gian xuất tinh xảy ra ngắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của người đàn ông, từ đó ảnh hưởng đến khả năng cương cứng của dương vật, hình thành vòng xoắn bệnh lý giữa rối loạn cương và xuất tinh sớm.

Do tâm lý: Khi người đàn ông không có khả năng kiểm soát xuất tinh dẫn đến thời gian xuất tinh ngắn, sẽ ảnh hưởng đến thỏa mãn tình dục của cả nam giới và đối tác của họ. Tâm lý lo lắng, tự ti về thời gian xuất tinh ngắn với mối quan hệ trước đó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ mới. Nam giới sẽ gặp vấn đề về tâm lý, vấn đề với đối tác, khi đó độ cương của nam giới sẽ bị ảnh hưởng, và sẽ hình thành vòng xoắn bệnh lý do tâm lý.

Các yếu tố nguy cơ khác : do di truyền, rối loạn nội tiết, viêm tuyến tiền liệt mạn tính, stress, hoàn cảnh giao hợp…

Các biện pháp khắc phục tình trạng xuất tinh sớm

Theo Medlatec, dựa vào các nguyên nhân xuất tinh sớm khác nhau ở từng trường hợp mà phương pháp điều trị sẽ được áp dụng tương ứng. Một số cách để khắc phục tình trạng xuất tinh sớm hiện nay bao gồm:

Liệu pháp tâm lý được áp dụng với nhiều cặp vợ chồng khi gặp phải tình trạng quá lo lắng dẫn đến mất kiểm soát cuộc yêu. Phương pháp này cần có sự phối hợp giữa cả hai vợ chồng bởi sự quan tâm của đối phương sẽ giúp nam giới nhanh chóng ổn định tinh thần.

Một số loại thuốc ức chế kích thích để làm chậm quá trình đạt đến cảm giác khoái cảm hay rối loạn xuất tinh khi quan hệ tình dục. Tác dụng của thuốc thường nhẹ và sử dụng kết hợp liệu pháp ổn định tâm lý.

Thay đổi chế độ sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, bổ sung nhiều dưỡng chất như đạm, các loại vitamin, khoáng chất,...

Điều tiết số lượng thủ dâm, hạn chế xem phim hoặc đọc sách báo liên quan đến vấn đề này để nhanh chóng khắc phục thời gian xuất tinh.

Tăng cường chế độ luyện tập thể thao là cách tăng cường sức khỏe, nâng cao thể chất,... để đảm bảo đủ sức và kéo dài thời gian ân ái.

Liệu pháp tâm lý cần sự phối hợp của cả nam lẫn nữ để mang lại hiệu quả cao

Trong tất cả các trường hợp thì sự quan tâm của nữ giới dành cho nam, từ từ động viên, khích lệ tinh thần sẽ giúp chàng trở nên tự tin hơn. Điều này sẽ giúp cơ thể nam giới hưng phấn và có thể kéo dài cuộc yêu để cả hai cùng đạt đến trạng thái như mong muốn.