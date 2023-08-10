Bạn trai đòi 'yêu' lần cuối sau 4 ngày quấn quýt bên nhau, hậu quả khiến bác sĩ phải lên tiếng cảnh báo

Phụ nữ yêu 10/08/2023 15:06

Buổi sáng trước khi trở lại quê, nam thanh niên đòi “yêu” thêm lần nữa, kết quả là cả hai bị kệt sức, chân tay lạnh toát, phải nhờ bác sĩ hỗ trợ.

'Yêu' nhiều lần và tác hại khôn lường

Chia sẻ trên Báo Sức khỏe và Đời sống, việc quan hệ tình dục quá nhiều sẽ là nguyên nhân của nhiều chứng bệnh cả về tâm lý và thể xác.

- Dễ mắc bệnh nghiêm trọng: Quan hệ tình dục làm tăng nhịp tim, tăng thân nhiệt, dễ dẫn đến mất nước, hình thành lactic hoặc axit lactic trong cơ bắp và có hiện tượng co thắt cơ bắp như khi tập thể dục… Khi các hiện tượng trên diễn ra liên tục và “quá đà”, huyết áp sẽ tăng cao dẫn đến các căn bệnh về tim mạch, đau nhức mỏi lưng, đau cột sống…

- Ảnh hưởng đến thể trạng và tinh thần: Việc “yêu” quá nhiều sẽ làm cho cơ thể mệt mỏi, tinh khí suy hao, khí huyết hư tổn dẫn đến hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi, suy kiệt sức khỏe, sụt giảm về trí tuệ và khả năng làm việc.

Bạn trai đòi 'yêu' lần cuối sau 4 ngày quấn quýt bên nhau, hậu quả khiến bác sĩ phải lên tiếng cảnh báo - Ảnh 1

Việc quan hệ liên tục có thể gây kiệt sức dẫn tới tụt huyết áp, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh minh họa.

- Khoái cảm ít hơn, dễ “thất bại” hơn: Nam giới thường xuyên “yêu” nhiều lần một đêm khiến thời gian xuất tinh kéo dài. Điều này rất bất lợi, ảnh hưởng không nhỏ đến thể trạng và tinh thần, đồng thời là nguyên nhân gây rối loạn chức năng tình dục, rối loạn xuất tinh, giảm khoái cảm… Bất kể nam nữ, khi “yêu” lặp lại nhiều lần, lần thứ 2 hoặc lần thứ 3… thì mức độ mãn nguyện đều kém hơn lần trước, như vậy ảnh hưởng cho tâm lý tình dục. Không ít nam giới tiết lộ, họ đã sử dụng cả thuốc tăng cường tình dục lẫn xem phim tình cảm để lấy hưng phấn nhưng khả năng của họ lại dần bị yếu đi. Thậm chí, một số lại đối mặt với tai nạn liên quan cậu nhỏ do cứ phải gắng sức để đạt cực khoái ở những lần yêu sau.

- Nguy cơ vô sinh: Việc quan hệ quá nhiều khiến lượng tinh trùng không được cung cấp đầy đủ số lượng, chất lượng, ảnh hưởng đến thụ tinh. Nó khiến cho sự phát triển của tinh binh bị giảm sút và không có thời gian để phát triển bình thường trở lại.

Bạn trai đòi 'yêu' lần cuối sau 4 ngày quấn quýt bên nhau, hậu quả khiến bác sĩ phải lên tiếng cảnh báo - Ảnh 2

Việc quan hệ liên tục có thể gây kiệt sức dẫn tới tụt huyết áp, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh minh họa.

Cặp đôi phải dẫn nhau ra... bác sĩ

Mới đây theo BSCK II Nguyễn Khắc Lợi - Chuyên gia về Nam học, nguyên Phó khoa Ngoại (Bệnh viện E) chia sẻ trên Báo Người Đưa Tin cho biết, ông từng tiếp nhận một đôi dìu nhau đến phòng khám nhờ bác sĩ cấp cứu vì “yêu” quá nhiều. Thậm chí, khi bác sĩ chưa kịp hỏi thì nam thanh niên đã đổ sụp xuống giường bệnh, còn bạn gái đi cùng cũng ủ rũ mệt mỏi. Khi đó, huyết áp của cả hai đều hạ sâu, mạch chậm, chân tay lạnh toát.

Trước khi vào viện, cả hai đã có 4 ngày bên nhau và không nhớ đã “yêu” bao nhiêu lần. Buổi sáng trước khi trở lại quê, nam thanh niên đòi “yêu” thêm lần nữa, kết quả là cả hai bị kệt sức, chân tay lạnh toát, phải dìu nhau ra phòng khám gần nhà nghỉ để được bác sĩ hỗ trợ.

Ngoài việc bị ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe do “yêu” liên tục, các chuyên gia cũng cảnh báo một số trường hợp cần lưu ý đến bệnh tâm thần, điển hình nhất là bị cuồng dâm. Thực tế, Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) từng tiếp nhận một cô gái trẻ phải đến điều trị vì luôn có ham muốn thôi thúc trong đầu.

Bạn trai đòi 'yêu' lần cuối sau 4 ngày quấn quýt bên nhau, hậu quả khiến bác sĩ phải lên tiếng cảnh báo - Ảnh 3
Cần quan tâm đến sức khỏe bản thân khi quan hệ. Ảnh: Internet

 

'Yêu' bao nhiêu lần là đủ?

Theo Vinmec, tần suất quan hệ phù hợp vừa mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ sinh lý nam nữ, vừa giúp gắn kết quan hệ vợ chồng.. Hiện không có con số chính xác về tần suất quan hệ vì nó phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau như tuổi tác, tình trạng sức khoẻ của mỗi người. Ở mức độ tương đối, tần suất quan hệ tình dục được quy định như sau:

20 - 25 tuổi: Quan hệ tình dục khoảng 3 lần/tuần

30 - 50 tuổi: Quan hệ tình dục khoảng 2 lần/tuần

Trên 50 tuổi: Quan hệ tình dục khoảng 1 lần/tuần, một số người không còn nhu cầu quan hệ nữa.

Tuy nhiên, trong một số hoàn cảnh nhất định cần kiêng quan hệ để bảo vệ sức khoẻ cho đến khi quay lại dần với tần suất ổn định, ví dụ như:

Người đang mắc bệnh, có thể trạng yếu

Người gặp các vấn đề về huyết áp, bệnh tim mạch đang trong giai đoạn điều trị

Người đang trong thời gian hồi phục sau phẫu thuật

Ngoài ra, để đề phòng các bệnh lây truyền qua đường tình dục và các bệnh nhiễm trùng khác do quan hệ quá nhiều, bạn nên sử dụng bao cao su hoặc các biện pháp tránh thai khác khi quan hệ.

Lưu ý quan trọng cho các cặp đôi, vợ chồng

Theo Sức khỏe và Đời sống, tình dục không chỉ đáp ứng nhu cầu thể chất mà còn thiết lập một kết nối tình cảm giữa vợ, chồng trong một mối quan hệ. Yếu tố kết nối tình cảm quan trọng đối với phụ nữ hơn nam giới.

Tình dục thực sự mang lại nhiều lợi ích nhưng điều đó không có nghĩa phải là một công việc hàng ngày và bắt buộc của cuộc sống. Hạn chế số lần quan hệ trong một ngày hoặc trong tuần là hoàn toàn bình thường. Điều này là do không phải lúc nào cả hai muốn quan hệ tình dục cùng một lúc hoặc thường xuyên. Hơn nữa, sự tự nguyện của cả hai đối tác làm cho chuyện ấy trở nên hài lòng và thú vị hơn. Ép buộc ai đó quan hệ tình dục được gọi là cưỡng bức tình dục và không được khuyến khích.

Tình dục có thể không ổn khi:

Một trong hai người không muốn quan hệ tình dục do mệt mỏi hoặc ốm yếu.

Tình dục trở thành một can thiệp lớn trong công việc và cuộc sống.

Quan hệ tình dục quá nhiều khiến quên đi trách nhiệm gia đình hoặc tài chính.

Quan hệ tình dục quá nhiều gây viêm nhiễm hoặc kích ứng vùng kín.

Do đó, nên luôn thoải mái trao đổi với đối phương về nhu cầu hiện tại của mình để hai người có thể giải quyết một vấn đề về việc có quan hệ tình dục hay không. Rốt cuộc, tình dục không phải là cách duy nhất để trải nghiệm sự gần gũi về thể xác. Đôi khi, ngay cả nụ hôn và âu yếm cũng có thể bù đắp tình dục.

 

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Từ khóa:   yêu nhiều lần tân suất quan hệ sức khỏe

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